Орда одичавших кошек нарушила спокойствие шотландского острова Барра

Однако, опасаясь за кошек, многим из которых никогда раньше не приходилось добывать пищу, и одновременно за ограниченную популяцию птиц на острове, которые станут основной добычей колонии, владельцы «кошачьего дома» решили, что пришла пора что-то делать. Для решения проблемы они привлекли зоозащитную организацию Western Isles Support for Cats and Kittens (WISCK).

В своем заявлении WISCK утверждает, что национальная благотворительная организация по защите животных посоветовала хозяевам дома «просто перестать их кормить». Но в заявлении говорится: «Это проблема, возникшая по вине людей, поэтому мы должны вмешаться и помочь».