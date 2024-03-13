FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11315 постов • 1467 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Орда одичавших кошек нарушила спокойствие шотландского острова Барра

Орда одичавших кошек нарушила спокойствие шотландского острова Барра

Автор:
13 марта 2024 14:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Гебридские острова   Одичавшие животные   бездомные кошки   остров Барра   уличные кошки   шотландия   
1122
7

Жители одного из Гебридских островов — острова Барра — крайне обеспокоены неконтролируемым ростом популяции бездомных кошек. Их становится всё больше и больше, и это уже похоже не на компанию милых пушистиков, а на орду жестоких захватчиков, угрожающих заполонить остров и истребить всех птиц.


Всё началось с невинной встречи нескольких пушистых друзей в пустом доме. Но вскоре горстка кошек превратилась в одичавшую орду, которая угрожает уничтожить местную дикую природу. Теперь жителям острова предстоит срочная операция по спасению птиц Барры от их истребления кошками, а также по спасению самих кошек.


×
×

Кошки начали скапливаться в одном из пустующих домов (его владельцы живут в другом месте) несколько месяцев назад. Их число быстро выросло до 20, а после смерти двух местных кошатниц бездомных животных стало еще больше, и все они сбились в стаю.


Теперь, когда приближается сезон появления котят, владельцы дома привлекли стороннюю помощь, чтобы отловить, кастрировать и приютить кошачью колонию, пока она не заполонила весь остров. До этого они периодически пытались подкармливать кошек, но, поскольку живут на материке, им было трудно справиться с растущей популяцией.


Однако, опасаясь за кошек, многим из которых никогда раньше не приходилось добывать пищу, и одновременно за ограниченную популяцию птиц на острове, которые станут основной добычей колонии, владельцы «кошачьего дома» решили, что пришла пора что-то делать. Для решения проблемы они привлекли зоозащитную организацию Western Isles Support for Cats and Kittens (WISCK).


В своем заявлении WISCK утверждает, что национальная благотворительная организация по защите животных посоветовала хозяевам дома «просто перестать их кормить». Но в заявлении говорится: «Это проблема, возникшая по вине людей, поэтому мы должны вмешаться и помочь».


Представитель благотворительной организации заявила, что вмешательство жизненно необходимо для благополучия кошек и защиты дикой природы острова.


«Отсутствие естественной добычи и зависимость кошек от человеческой помощи привели к необходимости вмешательства с целью предотвращения неконтролируемого роста колонии, — заявила она. — WISCK берет на себя грандиозную задачу по отлову кошек, их транспортировке в центр Cat Central в Сторноуэе для проверки здоровья, кастрации и, в конечном итоге, поиска им подходящего дома по всему острову».


«Это вмешательство необходимо как для благополучия кошек, так и для экосистемы острова, особенно когда приближается сезон появления котят», — добавила она.


По словам зоозащитницы, на острове слишком мало птиц, чтобы рисковать тем, что вышедшая из-под контроля колония кошек уничтожит их. Кроме того, кошки, большинство из которых привыкли к тому, что их кормят, не смогут выжить одной лишь охотой.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Гебридские острова   Одичавшие животные   бездомные кошки   остров Барра   уличные кошки   шотландия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

120448



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«У нас светское государство, мы не по шариату живём»: в Питере приезжие устроили скандал во время задержания
«У нас светское государство, мы не по шариату живём»: в Питере приезжие устроили...
"Руки закрыты, ноги закрыты": блогер сняла гайд о том, как одеваться туристам в Чечне - и нарвалась на критику
"Руки закрыты, ноги закрыты": блогер сняла гайд о том, как одеваться туристам в Чечне...
Набирающие популярность в сообществах
В этом году самая большая загадка века «отмечает» десятилетие – грустная дата, на самом деле
В этом году самая большая загадка века «отмечает» десятилетие – грустная дата, на...
Зачем мусульмане используют молитвенный коврик для намаза
Зачем мусульмане используют молитвенный коврик для намаза
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#машина#интересное#факты#люди#Автовсячина#Еда#Россия#природа
#животные#автомобили#интересно#аварии#авто аварии#дети#подборка#кино#фильм#нападение
#Прикол#автомир#в мире#ДТП#кот#позитив#собака#Разное#улыбнуло#новости
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева Знаменитый Человек из Блэр-Атолла оказался не местным жителем Знаменитый Человек из Блэр-Атолла оказался не местным жителем В парке дикой природы Хайленд родились восемь детенышей шотландской дикой кошки В парке дикой природы Хайленд родились восемь детенышей шотландской дикой кошки Крысы-спасатели: ученые обучили грызунов искать пострадавших под завалами Крысы-спасатели: ученые обучили грызунов искать пострадавших под завалами Британец купил американский школьный автобус и начал возить туристов Британец купил американский школьный автобус и начал возить туристов Во время записи грозы в телефон попала молния: видео Во время записи грозы в телефон попала молния: видео

На что жалуетесь?

Вернуться