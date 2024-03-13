Орда одичавших кошек нарушила спокойствие шотландского острова Барра

Жители одного из Гебридских островов — острова Барра — крайне обеспокоены неконтролируемым ростом популяции бездомных кошек. Их становится всё больше и больше, и это уже похоже не на компанию милых пушистиков, а на орду жестоких захватчиков, угрожающих заполонить остров и истребить всех птиц.
Всё началось с невинной встречи нескольких пушистых друзей в пустом доме. Но вскоре горстка кошек превратилась в одичавшую орду, которая угрожает уничтожить местную дикую природу. Теперь жителям острова предстоит срочная операция по спасению птиц Барры от их истребления кошками, а также по спасению самих кошек.
Кошки начали скапливаться в одном из пустующих домов (его владельцы живут в другом месте) несколько месяцев назад. Их число быстро выросло до 20, а после смерти двух местных кошатниц бездомных животных стало еще больше, и все они сбились в стаю.
Теперь, когда приближается сезон появления котят, владельцы дома привлекли стороннюю помощь, чтобы отловить, кастрировать и приютить кошачью колонию, пока она не заполонила весь остров. До этого они периодически пытались подкармливать кошек, но, поскольку живут на материке, им было трудно справиться с растущей популяцией.
Однако, опасаясь за кошек, многим из которых никогда раньше не приходилось добывать пищу, и одновременно за ограниченную популяцию птиц на острове, которые станут основной добычей колонии, владельцы «кошачьего дома» решили, что пришла пора что-то делать. Для решения проблемы они привлекли зоозащитную организацию Western Isles Support for Cats and Kittens (WISCK).
В своем заявлении WISCK утверждает, что национальная благотворительная организация по защите животных посоветовала хозяевам дома «просто перестать их кормить». Но в заявлении говорится: «Это проблема, возникшая по вине людей, поэтому мы должны вмешаться и помочь».
Представитель благотворительной организации заявила, что вмешательство жизненно необходимо для благополучия кошек и защиты дикой природы острова.
«Отсутствие естественной добычи и зависимость кошек от человеческой помощи привели к необходимости вмешательства с целью предотвращения неконтролируемого роста колонии, — заявила она. — WISCK берет на себя грандиозную задачу по отлову кошек, их транспортировке в центр Cat Central в Сторноуэе для проверки здоровья, кастрации и, в конечном итоге, поиска им подходящего дома по всему острову».
«Это вмешательство необходимо как для благополучия кошек, так и для экосистемы острова, особенно когда приближается сезон появления котят», — добавила она.
По словам зоозащитницы, на острове слишком мало птиц, чтобы рисковать тем, что вышедшая из-под контроля колония кошек уничтожит их. Кроме того, кошки, большинство из которых привыкли к тому, что их кормят, не смогут выжить одной лишь охотой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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