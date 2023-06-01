Детская игра с лошадкой на палочке стала видом спорта и вызвала вопросы в сети

Пользователи сети удивились и решили, что это какой-то прикол. Но на самом деле это вид спорта под названием хоббихорсинг. Скакуны имитируют движения всадника и лошади в выездке и конкуре. Важно, чтобы каждое движение было красивым и чётким, повторяя схемы настоящих выездов. Кроме красоты и грации, учитывается так же и скорость. В общем, всё по-настоящему, только без живой лошади.