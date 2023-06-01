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Детская игра с лошадкой на палочке стала видом спорта и вызвала вопросы в сети

Детская игра с лошадкой на палочке стала видом спорта и вызвала вопросы в сети

Автор:
01 июня 2023 09:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Игрушки   Спорт   Хоббихорсинг   Юмор   игра   интересное   лошади   фото   
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В интернете завирусились ролики со спортсменами, которые на полном серьёзе прыгают и бегают с игрушечными лошадками в руках. Выглядит это довольно странно.

В сети стали популярны ролики, на которых дети скачут с игрушечной лошадкой на палке в руках. Скакуны с серьёзным лицом проходят полосу препятствий, перепрыгивая через брусья, как настоящие лошади.

Пользователи сети удивились и решили, что это какой-то прикол. Но на самом деле это вид спорта под названием хоббихорсинг. Скакуны имитируют движения всадника и лошади в выездке и конкуре. Важно, чтобы каждое движение было красивым и чётким, повторяя схемы настоящих выездов. Кроме красоты и грации, учитывается так же и скорость. В общем, всё по-настоящему, только без живой лошади.

Хоббихорсинг впервые появился в Финляндии, там она даже включен в школьную программу. В основном этим спортом занимаются девочки от 10 до 17 лет, но встречаются поклонники езды на лошадках и постарше. В данный момент поклонников хоббихорсинга в Финляндии уже более 10 тысяч. Обычная игра превратилась в спорт не просто так. Скачки на лошадках развивают координацию, воображение, творческие способности, дает хороший импульс физическому развитию.

Финская активистка Алиса Аорнимяки с 2015 года занимается популяризацией хоббихорсинга. Надо сказать, успешно. На данный момент хоббихорсингом занимаются в Нидерландах, США, Швеции, России, Дании, Великобритании и Австралии.

В России есть даже Федерация хоббихорсинга. Она была создана в 2019 году и вот уже 4 года успешно занимается организацией соревнований и спортивных мероприятий по хоббихорсингу.

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Метки: Игрушки   Спорт   Хоббихорсинг   Юмор   игра   интересное   лошади   фото   
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12  комментариев
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33k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Играют и пусть себе играют. Всё лучше чем в мобиле залипать. Классики, резиночки, лошадки, какая фиг разница? Пусть детям будет весело..
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14k
Alex 8 минут назад
Конный спорт без лошадей, пилотажные группы без самолётов, нормально.....
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183
Звёздный князь 21 минуту назад
А почему в России не додумались до Федерации прыгалок, скакалок и "резиночек"?
Ну, если уж перенимать от Запада всякую бредятину, то по полной! Если там детские игры задумали перевести в рейтинг спортивных, то давайте и у нас не отставать!
Даёшь Федерацию по "классикам", пряткам, "казакам-разбойникам", догонялкам и другим подвижным детским играм на земле и в воде!
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3k
poбт Полчаса назад
более чем уверен
что эту х*уету в свое время организовал некий престарелый педофил, а дальше уже поддерживают коллеги по педолобби, ну и просто кретины, как у нас например....
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2k
Андрей Полчаса назад
к страпону приделали лошадиную голову и развлекаются без палева
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Впереди голова, а где хвост?
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28k
Serg2001 44 минуты назад
Странно? - Да! ... Но ни фига не смешно...
Ссылка www.youtube.com
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6k
salim777 55 минут назад
А без головы лошади между ног этим нельзя заниматься?
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16k
Колька Валеркин сын 56 минут назад
ОООО, у покемонихи статьи закончились, начала прошлое ворошить))) Молодчинка, ну просто умница. По статье, да это не просто завирусилось, а реально приобретает крупные масштабы. По факту да это спорт, дети бегают прыгают и выполняют иногда не очень простые финты, я бы даже назвал это своего рода хореографией, им хочется кататься на коняжках, но не позволяют некоторые факторы. А теперь немного бизнеса, головы вот этих плюшевых лошадок доходят под ценник до 2к бачинских, бизнес тоже не кислый вырисовывается и кто в этой теме успел стать первым, того и бабки.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
334855



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