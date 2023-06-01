Детская игра с лошадкой на палочке стала видом спорта и вызвала вопросы в сети

В интернете завирусились ролики со спортсменами, которые на полном серьёзе прыгают и бегают с игрушечными лошадками в руках. Выглядит это довольно странно.
В сети стали популярны ролики, на которых дети скачут с игрушечной лошадкой на палке в руках. Скакуны с серьёзным лицом проходят полосу препятствий, перепрыгивая через брусья, как настоящие лошади.
Пользователи сети удивились и решили, что это какой-то прикол. Но на самом деле это вид спорта под названием хоббихорсинг. Скакуны имитируют движения всадника и лошади в выездке и конкуре. Важно, чтобы каждое движение было красивым и чётким, повторяя схемы настоящих выездов. Кроме красоты и грации, учитывается так же и скорость. В общем, всё по-настоящему, только без живой лошади.
Хоббихорсинг впервые появился в Финляндии, там она даже включен в школьную программу. В основном этим спортом занимаются девочки от 10 до 17 лет, но встречаются поклонники езды на лошадках и постарше. В данный момент поклонников хоббихорсинга в Финляндии уже более 10 тысяч. Обычная игра превратилась в спорт не просто так. Скачки на лошадках развивают координацию, воображение, творческие способности, дает хороший импульс физическому развитию.
Финская активистка Алиса Аорнимяки с 2015 года занимается популяризацией хоббихорсинга. Надо сказать, успешно. На данный момент хоббихорсингом занимаются в Нидерландах, США, Швеции, России, Дании, Великобритании и Австралии.
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В России есть даже Федерация хоббихорсинга. Она была создана в 2019 году и вот уже 4 года успешно занимается организацией соревнований и спортивных мероприятий по хоббихорсингу.
Но всё равно, выглядит это странно и смешно!
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Ну, если уж перенимать от Запада всякую бредятину, то по полной! Если там детские игры задумали перевести в рейтинг спортивных, то давайте и у нас не отставать!
Даёшь Федерацию по "классикам", пряткам, "казакам-разбойникам", догонялкам и другим подвижным детским играм на земле и в воде!
Дети играют..