Водитель грузовика в Челябинской области получил штраф за непристёгнутую игрушечную обезьяну

Нейросеть решила, что в салоне пассажир без ремня безопасности.
В Челябинске закончили тестировать систему автоматического распознавания непристёгнутых водителей и их пассажиров. И с 13 февраля она заработала в штатном режиме: 12 комплексов в Челябинске и 5 за городом.
Камера делает снимок, а нейросеть распознаёт нарушителей. В постановлении три снимка: общий план авто, номер и водитель. Если на переднем сидении находится пассажир без ремня безопасности, штраф за него всё равно придёт на имя владельца автомобиля. Сумма - 1000 рублей по статье 12.6 КоАП. За первый же день работы система выявила 242 непристёгнутых человека.
И сразу случился казус. По крайней мере, так сообщают: камера зафиксировала игрушечную обезьяну в кабине грузовика и водителю прилетел штраф.
В областной ГИБДД это отрицают: через их информационный портал такой снимок не проходил, а постановление о штрафе не выписывалось. Также добавили, что система лишь фиксирует подозрительный случай, а постановление подписывает инспектор. Теперь с этим разбираются. В УГИБДД подчеркнули, что если владелец авто получил сомнительное постановление - может обратиться в Госавтоинспекцию, если произошла ошибка, то штраф отменят.
Но неизвестно, сколько времени это займёт.
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