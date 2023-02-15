Водитель грузовика в Челябинской области получил штраф за непристёгнутую игрушечную обезьяну

В областной ГИБДД это отрицают: через их информационный портал такой снимок не проходил, а постановление о штрафе не выписывалось. Также добавили, что система лишь фиксирует подозрительный случай, а постановление подписывает инспектор. Теперь с этим разбираются. В УГИБДД подчеркнули, что если владелец авто получил сомнительное постановление - может обратиться в Госавтоинспекцию, если произошла ошибка, то штраф отменят.

Но неизвестно, сколько времени это займёт.