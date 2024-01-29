20 кадров, показывающих, как холодно этой зимой в Канаде

В январе в Канаде наблюдались рекордные морозы до -40°C. Непогода сопровождалась сильным снегом и перебоями электричества, а ещё из-за холодов закрыли школы. Природа напомнила о своём могуществе.
Несмотря на непривычно холодную погоду, местные жители оперативно адаптировались к непростым условиям — а многие включили чувство юмора, и сделали забавные видео и фото на морозе. Рекордные холода в некоторых канадских регионах вызвали перебои с электричеством, и из-за них закрыли школы и другие заведения.
1. Эффект Мпембы в действии: горячая вода на морозе. Фото сделано в канадском городе Калгари
Эффект Мпембы - это эффект, состоящий в том, что горячая вода может замерзать быстрее, чем холодная.
12. "У нас минус 50 градусов. Даже водонагреватель не справляется, и не нагревает воду для скота"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я серьезно, все дома каркасные из тонкой фанеры+утеплитель, двери наружу тонюсенькие, поэтому все промерзает насквозь.
Стен из блоков ВООБЩЕ нет, ибо строительной мафии так проще делать бабки.
В США такие технологии прокатывают ибо там теплей.
"Циклопы с антициклопами" воюют, а наши старые раны ноют..