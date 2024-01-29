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20 кадров, показывающих, как холодно этой зимой в Канаде

20 кадров, показывающих, как холодно этой зимой в Канаде

Автор:
29 января 2024 21:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Канада   Разное   в мире   мир   новости   погода   фото   холод   холодно   
1481
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В январе в Канаде наблюдались рекордные морозы до -40°C. Непогода сопровождалась сильным снегом и перебоями электричества, а ещё из-за холодов закрыли школы. Природа напомнила о своём могуществе.

Несмотря на непривычно холодную погоду, местные жители оперативно адаптировались к непростым условиям — а многие включили чувство юмора, и сделали забавные видео и фото на морозе. Рекордные холода в некоторых канадских регионах вызвали перебои с электричеством, и из-за них закрыли школы и другие заведения.

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Эффект Мпембы - это эффект, состоящий в том, что горячая вода может замерзать быстрее, чем холодная.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Канада   Разное   в мире   мир   новости   погода   фото   холод   холодно   
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8  комментариев
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10k
sedoisever 46 минут назад
Охренеть. У нас-то в экваториальной стране такого не встретишь...
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364
Евгений Эдельштейн Минуту назад
Скотина может есть снег.
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10k
Trenzel2003 2 минуты назад
А зеленые что говорят про глобальное потепление? Этих умственно не спешащих в Канаду отправить, пусть померзнут. Идиоты.
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14k
Иван Иваныч 15 минут назад
Холод, холодом, но в Канаде делают дома из гавна и палок.
Я серьезно, все дома каркасные из тонкой фанеры+утеплитель, двери наружу тонюсенькие, поэтому все промерзает насквозь.
Стен из блоков ВООБЩЕ нет, ибо строительной мафии так проще делать бабки.

В США такие технологии прокатывают ибо там теплей.
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3k
Максим Макашев 19 минут назад
Интересно: что будет , если Гольфстрим "выключится"? Хотя до Канады он и так не доходит
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5k
Divergent?!? Полчаса назад
Калгари и Виннипег - это провинции Альберта и Манитоба соответственно. Там климат действительно, как в Сибири. Каждый год, обычно два раза по приблизительно две недели держатся вот такие холода, когда (буквально) собаку на улицу не выгнать. Да, было -40С наверное с две недели. Наверняка еще раз придет циклон в эту зиму. Ничего не поделаешь. Теперь - дебильная оттепель. Со всеми вытекающими. И лед, и гипертония. Как говорится, борьба циклонов с антицилонами. (Я родом, и вырос в Ленинграде).
"Циклопы с антициклопами" воюют, а наши старые раны ноют..
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