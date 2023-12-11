Ампо – очень вкусная земля

Изготовлением ампо занимаются не все, а только одна семья в деревне. Секреты приготовления специфического деликатеса передаются из поколения в поколение. Сейчас всем рулит женщина по имени Расима. Блюдо она продаёт на местном рынке.

И оно пользуется стабильно высоким спросом при довольно солидной для индонезийской деревни цене (в день таким способом Расима пополняет бюджет на сумму примерно 2 доллара).