Ампо – очень вкусная земля

Странных и даже опасных блюд типа насекомых, ядовитой или тухлой рыбы или живых мышат, в мире полно. Но это хотя бы съедобные штуки. Между тем как есть на планете место, жители которого возвели в ранг деликатеса совершенно несъедобную субстанцию.
Это местное население индонезийской деревни Табан, с огромным удовольствием готовящее и употребляющее в пищу землю. Не совсем обычную: на кухню отправляется только почва с местных рисовых полей. Её предварительно тщательно очищают от камешков и мусора. А потом начинается магия.
Подготовленный грунт тщательно отбивается палкой до состояния однородного плоского слоя толщиной примерно с лист картона. Затем лист режут на одинаковые полоски, скручивают трубочками, которые по виду напоминают корицу, и запекают в горшочках либо коптят до готовности. В зависимости от цели время приготовления может варьироваться от 30 минут до полутора часов.
Изготовлением ампо занимаются не все, а только одна семья в деревне. Секреты приготовления специфического деликатеса передаются из поколения в поколение. Сейчас всем рулит женщина по имени Расима. Блюдо она продаёт на местном рынке.
И оно пользуется стабильно высоким спросом при довольно солидной для индонезийской деревни цене (в день таким способом Расима пополняет бюджет на сумму примерно 2 доллара).
Односельчане с удовольствием приобретают земляные «крендельки», поскольку верят в их чудодейственную силу. По мнению индонезийцев, ампо обладает ярко выраженным обезболивающим эффектом. А ещё деликатес крайне рекомендуется употреблять беременным: он положительно влияет на кожу плода, и малыш рождается очень красивым.
По отзывам гурманов-экстремалов, глиняные завитушки на вкус вполне себе приятные. Вкусовые оттенки всегда варьируются и зависят, как утверждает Расима, от степени очистки исходного материала.
Вы бы рискнули попробовать такую еду?
Источник:
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