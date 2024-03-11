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Прикольные и не очень картинки из сетей. ОСТОРОЖНО!!! БОяны могут присутствовать!!!
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Научите этому Никифоридиса!
А если копьё отобрать - то и семерничок.
Из-за разницы в размерах...