25 розыгрышей и приколов на рабочем месте

Ходить изо дня в день на работу довольно утомительно, особенно если ничем не разбавлять рутину. Хорошо, когда у вас весёлые коллеги, которые любят пошутить!
1. «Пришёл в офис пораньше и переставил столько клавиш M и N на клавиатурах, сколько смог. Я номстр!»
2. «Коллега заявила, что будет пользоваться только официальной мышью Apple. Так что я откопал её в хранилище и оставил на её столе»
4. «Вчера я пришёл на работу с усами. Сегодня на рабочем месте меня ожидала вот такая инсталляция»
5. «У моего друга день рождения, и девушки, с которыми он работает, решили сделать этот день особенным»
7. «Моя мама работает в доме престарелых. Один из ее коллег нашел интересный способ поднять им настроение»
8. «Мой коллега хранит сливки для кофе в пакетиках для сцеженного грудного молока в общем холодильнике»
9. «Недели две назад в офисе зачем-то сдвинули плитку на потолке и так оставили. Я решил немного повеселиться»
11. «Я подошёл к своему коллеге с вопросом и обнаружил, что он полностью сосредоточен на работе»
12. «Не могу поверить своим глазам. Вот в таком виде мой коллега сегодня пришёл на работу»
13. «После того, как мой коллега дважды за неделю попал под погрузчик, он начал носить защитный костюм»
14. «Прошло почти полгода с тех пор, как я прицепил эту круглую штуку на блок питания для контактной сварки у нас на работе. Никто даже внимания не обратил. Это магнит, а нём маркером нарисована риска»
16. «Коллеги выложили велосипедную дорожку на всём пути к моему столу из-за того, что я слишком много говорю о машинах»
17. «Моя коллега сказала, что хочет в течение рабочего дня видеть рядом в офисе красивого и опрятного мужчину. Думаю, она имела в виду это»
18. «Я была недовольна окном в новом офисе и долго по этому поводу ворчала. Коллега сшила мне занавеску»
20. «Сегодня мой последний день на работе, и коллеги принесли торт с надписью "Прощай, предатель". Я буду скучать по этим придуркам»
21. «Пропустил празднование дня рождения, потому что уехал в медовый месяц. Вот что ждало меня на работе, когда я вернулся. Люблю своих коллег»
22. «Мой коллега Ричард снова наносит удар. Он закрыл фотографии моих учеников фотографиями Патрика Суэйзи. Мне нужно придумать, как отомстить»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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