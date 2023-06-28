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25 розыгрышей и приколов на рабочем месте

25 розыгрышей и приколов на рабочем месте

Автор:
28 июня 2023 16:29
Сообщество : Юмор
Метки: Подколы   Приколы   Юмор   весёлые коллеги   коллеги пошутили   офисные розыгрыши   розыгрыши   шуточки   
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Ходить изо дня в день на работу довольно утомительно, особенно если ничем не разбавлять рутину. Хорошо, когда у вас весёлые коллеги, которые любят пошутить!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Подколы   Приколы   Юмор   весёлые коллеги   коллеги пошутили   офисные розыгрыши   розыгрыши   шуточки   
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6  комментариев
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9k
hairov Полчаса назад
Просто пендосовским бездельникам нечем заняться в рабочее время.
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15k
Мистер Фикс 4 минуты назад
У кого-то дохрена свободного времени
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3k
wwwoffka 1 6 минут назад
Fatman, тряпичный человек, капитан пижамка, а зеленый я хз кто.
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13k
Kostick Полчаса назад
делаем принтскрин рабочего стола, отключаем отображение значков на оном, и тот скрин ставим на обои.
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914
ruslan d 36 минут назад
Зачетно
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60k
pynh 45 минут назад
Комментарий к фото
Поднимет настроение только коллегам, т.к. работы станет меньше.
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