25 мужчин, которые очень любят смешить своих жён и подружек

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Чувство юмора — одно из главных качеств для счастливой совместной жизни. С такими мужьями и бойфрендами, как в этой подборке, точно не соскучишься!
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2. «Мой парень нацепил усы и нарядился в купальник в винтажном стиле, пока мы были в аквапарке. Это был сюрприз!»
3. «Нашей собаке сделали операцию и буквально на следующий день мне экстренно вырезали аппендицит. Жене приходится заботиться о нас обоих, и я решил её немного развеселить»
4. «Когда жена в отлучке, я шлю ей сексуальные фотографии, чтобы напомнить, какое сокровище у неё есть»
6. «Во время 12-часовой задержки рейса мой парень куда-то запропастился. Когда я нашла его, он наслаждался мультфильмами Pixar в компании пятилеток»
7. «Жена оформила спальню в стиле а-ля Париж. Я решил внести свою лепту и купил этот багет»
8. «Жена попросила купить рулон оберточной бумаги для подарков на Хануку. И сказала, что расцветка должна быть бело-синей. Я выбрал лучшее»
9. «Жена не разрешает идти в этой рубашке на репетицию свадьбы, и мы с псом страшно недовольны»
10. «Жена получила сегодня по почте новые платья, но была на работе. Она так хотела их увидеть, что пришлось показывать»
17. «Я купила органайзер для косметики в комиссионке. Меня зовут не Ханна. Спросила мужа, можно ли как-то убрать это имя, и он предложил самый простой выход...»
18. «Сегодня на свет появился мой первый ребёнок. Вот фото, на котором я прихожу в себя после потери сознания в операционной»
21. «Мой парень спросил меня, не хочу ли я что-нибудь из магазина, и я в шутку сказала: "Да, машину". Он вернулся с этим»
22. «Мой парень увлекается пчеловодством, и весной ему должны были привезти пчёл. Это февраль. Он весь в ожидании»
23. «Каждый год я дарю своей жене календарь с красавчиками, на котором на всех парней наклеено моё лицо»
24. «Моя жена сломала лодыжку в трёх местах, играя в пиклбол. Я решил украсить комнату соответствующим образом»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Мужья Приколы Юмор забавно люди юмористы мужья и жены приколисты семейная жизнь чувство юмора
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Так динозавры же некошерные.