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25 мужчин, которые очень любят смешить своих жён и подружек

25 мужчин, которые очень любят смешить своих жён и подружек

Автор:
22 июня 2023 16:09
Сообщество : Юмор
Метки: Мужья   Приколы   Юмор   забавно   люди юмористы   мужья и жены   приколисты   семейная жизнь   чувство юмора   
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Чувство юмора — одно из главных качеств для счастливой совместной жизни. С такими мужьями и бойфрендами, как в этой подборке, точно не соскучишься!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мужья   Приколы   Юмор   забавно   люди юмористы   мужья и жены   приколисты   семейная жизнь   чувство юмора   
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2  комментария
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7guest 36 минут назад
К №8.
Так динозавры же некошерные.
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Катерина Субботина Минуту назад
Не смешно....
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