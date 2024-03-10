20 идеальных изображений, которые доставят эстетическое удовольствие

1189
21
Так уж получилось, что человечество любит симметрию. Это потому, что она дает нам чувство красоты и вносит определенный порядок в нашу хаотичную жизнь. В этом посте вы увидите расслабляющие фотографии, которые отлично снимают стресс.
×
×
17. Световой спектр является результатом отражения солнца в окне, проходящий через спинку стула
Источник:
Ссылки по теме:
- 20 идеальных изображений, которые доставят эстетическое наслаждение
- 18 изображений, доказывающих, что в Индии слишком много странного
- 13 интересных изображений для любознательных людей
- 20 изображений, которые порадуют душу перфекциониста
- 17 случаев, когда уборка принесла чрезвычайное удовольствие
Новости партнёров
реклама
За стулом стоит призма.