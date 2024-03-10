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20 идеальных изображений, которые доставят эстетическое удовольствие

20 идеальных изображений, которые доставят эстетическое удовольствие

Автор:
10 марта 2024 21:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Идеальные   Изображения   Эстетическое   симметрия   снимают   стресс   удовольствие   
1189
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Так уж получилось, что человечество любит симметрию. Это потому, что она дает нам чувство красоты и вносит определенный порядок в нашу хаотичную жизнь. В этом посте вы увидите расслабляющие фотографии, которые отлично снимают стресс.

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Метки: Идеальные   Изображения   Эстетическое   симметрия   снимают   стресс   удовольствие   
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4  комментария
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16k
Patmaz Час назад
Комментарий к фото
Это не пайка (soldering), а TIG-сварка (TIG-welding).
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7k
newegg 48 минут назад
Про стул и разложение на спектр явная хрень.
За стулом стоит призма.
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1k
Бывалый 52 минуты назад
С радугой поосторожнее.
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545
Шэльмавье фон Шольценко 56 минут назад
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