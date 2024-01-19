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20 идеальных изображений, которые доставят эстетическое наслаждение

20 идеальных изображений, которые доставят эстетическое наслаждение

Автор:
19 января 2024 22:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Идеальные   Эмоции   Эстетическое   изображение   наслаждение   приятные   
837
21

Каждый человек в любом городе мира окружен сотнями раздражающих мелочей. Вот почему эта коллекция упорядоченных объектов, с безупречной симметрией или идеальным совпадением, может доставить массу приятных эмоций. В этом посте вы ненадолго можете отвлечься от суеты и стресса. Взгляните!

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Метки: Идеальные   Эмоции   Эстетическое   изображение   наслаждение   приятные   
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2  комментария
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298
iskra 20 минут назад
Никогда не понимал - зачем размачивать печенье. ИМХО,намного приятнее похрустывать вприкуску.
Опять же ИМХО - кто коллекционирует книги по цвету и размеру,тот их не читает.
И да, в автосалонах работают мастера парковки. Это их работа и ежедневная рутинная обязанность..
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5k
Fishki_surfer 51 минуту назад
Это явление имеет даже отдельное название: Застенчивость кроны.

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