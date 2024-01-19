20 идеальных изображений, которые доставят эстетическое наслаждение

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Каждый человек в любом городе мира окружен сотнями раздражающих мелочей. Вот почему эта коллекция упорядоченных объектов, с безупречной симметрией или идеальным совпадением, может доставить массу приятных эмоций. В этом посте вы ненадолго можете отвлечься от суеты и стресса. Взгляните!
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Опять же ИМХО - кто коллекционирует книги по цвету и размеру,тот их не читает.
И да, в автосалонах работают мастера парковки. Это их работа и ежедневная рутинная обязанность..