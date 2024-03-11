Познакомьтесь с человеком, который съел целый самолет. И это не шутка

Когда Мишель Лотито доедал последний кусочек еды на тарелке, он заканчивал двухлетнее испытание, которое сделало его имя известным. В конце концов, сколько людей могут сказать, что они только что съели целый самолет?
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За свою странную и увлекательную жизнь Лотито прославился тем, что поглощал множество необычных предметов из стекла и металла. Как такое вообще возможно? И почему эти трюки не убили его?
Необычное детское увлечение
Мишель Лотито родился в 1950 году и вырос во французском городе Гренобль. Первые несколько лет жизни он был таким же, как и все остальные дети. Однако все изменилось, когда ему исполнилось восемь лет.
В этот момент Лотито начал экспериментировать с так называемой софрологией - методом релаксации и практикой хорошего самочувствия. Он также изучил и опробовал "самогипноз" и другие подобные практики. Невозможно даже представить, чтобы другие восьмилетние дети интересовались подобными увлечениями!
Он больше не испытывал боли
Когда Лотито начал совершенствовать вышеуказанные методики, то заметил для себя что то необычное. Он обнаружил, что его терпимость к боли стала намного выше, чем раньше. Похоже, что опробованные им методы, которые, как утверждалось, должны были помочь справиться с болью, работали. Первый необычный инцидент произошел когда ему было всего 16 лет. Он взял стакан с соком на кухне, как делал это уже тысячу раз. "Я случайно разбил стакан, когда пил, и у меня во рту остался небольшой кусочек", - объяснил Лотито в интервью для издания "Рекорды Гиннесса" 2006 года. "Я знал, что существуют люди, которые едят стекло, и решил, что тоже могу попробовать".
Каким бы неразумным и опасным это бы не казалось, Лотито без проблем справился со своей стеклянной закуской. И как только он понял, что может это сделать, подросток начал обращать внимание на другие несъедобные предметы.
Привлечение международного внимания
"Затем я перешел к бритвенным лезвиям, тарелкам и мелким металлическим деталям, таким как гайки и болты, - продолжает Лотито. Вскоре его поразительный талант стал привлекать к себе внимание.
Мальчик отметил: "Люди стали спрашивать меня, не хочу ли я съесть что-нибудь побольше. И тогда я сказал: "Хорошо, думаю, я смогу съесть велосипед". Это был большой успех - меня позвали на телевизионные шоу в Южной Америке и Канаде".
Как же он это сделал?
Это практически невозможно себе представить. Как съесть велосипед? С чего бы вы вообще начали? У Лотито был метод, который облегчил ему задачу. Прежде чем приступить к трапезе, велосипед был нарезан на мелкие кусочки. Затем он начал проглатывать каждый кусочек, как будто принимал таблетку из аптечки. Подросток не прожевывал ни одного кусочка! Он запивал трапезу порциями воды и масла.
Для большинства из нас это оказалось бы довольно опасной закуской. Однако Лотито остался невредим. Говоря о своей подготовке, он объяснил: "Я всегда обращался за помощью к врачу".
"Врачи давали мне всевозможные советы, например, пить парафиновые масла вместе с металлом, чтобы облегчить задачу. Но опытным путем я понял, что лучше просто выпить несколько литров воды." Что же касается его походов в туалет после еды, то они были на удивление простыми!
Это принесло Лотито много денег
Необычное мастерство Лотито оказалось чрезвычайно прибыльным. После того как он попал на экран телевизора, каждое его появление приносило немалое количество денег. Используя свою непревзойденную способность противостоять боли, он давал зрителям шанс увидеть все в вблизи. Лотито предлагал им бросать в его спину дротики и зажигать спички под его ногтями.
Книга рекордов Гиннеса
Однако в конечном итоге именно такая необычная еда обеспечила Лотито место в книге рекордов. Весной 1977 года он решил перекусить велосипедом и тем самым вошел в историю. Конечно же, съел он его не за один день, мужчина разобрал велосипед на маленькие кусочки и ел его в течении 15 дней. И на этом он не закончил. В 1978 года он перекусил велосипедом большего размера всего за 12 дней, побив свой предыдущий рекорд.
Несмотря на то, что этот рекорд и другие его кулинарные достижения были зрелищными, Лотито задумал нечто большее для своего следующего испытания… Он захотел съесть самолет. Это было своего рода шагом вперед по сравнению с велосипедами.
Выбор подходящего самолета
Так какой же самолет приглянулся Лотито? Мужчина изучил многие модели самолетов небольших размеров, прежде чем, остановился на подходящем.
В итоге он выбрал Cessna 150. Несмотря на то, что эта модель была "маленьким" самолетом по сравнению с другими, вес этой модели превышал 450 кг. Как человек может съесть такой самолет? Как и в случае с велосипедами, самолет был разрезан на мелкие кусочки с помощью электроинструмента. Это сама по себе уже трудоемкая работа. После того, как он закончил работу по разрезанию, используя тот же метод, что и всегда, он "откусил" свой первый кусочек от самолета Cessna 150 в 1978 году.
Но, в отличие от предыдущих, эта попытка не закончится за считанные дни. Из-за огромного количества металла, лежащего перед ним, на этот раз Лотито предстоял долгий путь.
В течение следующих двух лет Лотито медленно поглощал самолет, проглатывая каждый кусочек. Это было, мягко говоря, эпическое представление. И к 1980 году всё наконец закончилось: Cessna 150 прошел через пищеварительный тракт.
Этот безумный поступок сделал его знаменитым на весь мир! Однако Лотито со своими причудливыми привычками не собирался останавливаться.
Лотито опять появился в Книге рекордов Гиннеса в 1984 году , когда выяснилось, что он проглотил семь телевизоров и тележку из продуктового магазина. Затем, примерно 15 лет спустя, все его кулинарные достижения были суммированы в один потрясающий список. К этому моменту своей жизни Лотито съел в общей сложности 18 велосипедов, 15 тележек для покупок, пару кроватей, целый гроб и несколько лыж, ну и конечно же самолет.
Психологическая проблема
Так как же Лотито удалось провернуть эти сумасшедшие трюки с едой, не повредив при этом свое тело? И если подумать, не обращая внимания на финансовое вознаграждение, почему он был так зациклен на металле и стекле, в частности? Наука может дать некоторые ответы. Оказывается, он страдал психологическим недугом, известным как пикацизм. Это заболевание заставляет людей воспринимать несъедобные предметы как еду.
Сам Лотито считал, что его тяга к поеданию металла объясняется скорее его уникальной биологической способностью. Как он рассказал в интервью книге рекордов Гиннесса в 2006 году, "Мои зубы невероятно крепкие - их прочность была измерена в 8 тонн на сантиметр квадратный".
Что касается внутренних органов, то врачи утверждали, что кишечник и желудок Лотито имеют очень толстую оболочку. Благодаря этому металл и стекло не могут нанести ему опасные для жизни травмы в результате приема такой пищи. И все же были недостатки. Удивительно, но железный кишечник Лотито был не в состоянии справиться с более мягкими закусками. Сваренные вкрутую яйца и бананы были лишь некоторыми из продуктов, которые вызвали у него проблемы с пищеварением.
Лечащий врач мужчины Морзол заявил: «Мы не можем объяснить способности Лотито. Его осмотрели со всех сторон разные врачи. Совместно с гастроэнтерологами мы изучили попадание этих ингредиентов в его кровь и изменения, которые может вызвать их всасывание. Но мы так и не нашли достоверного медицинского объяснения». Биопсия и анализы крови показали, что организм Лотито такой же, как у любого другого человека», — продолжил доктор Морзол. «На самом деле, это скорее психическая проблема. Он занимается этим уже почти 30 лет, поэтому его тело начинает изнашиваться».
Доктор Морзол добавил: "Подобное агрессивное воздействие на желудок и кишечник Лотито неизбежно ставит вопрос о выживании. Но у нас нет ответа. Он - прототип, мы просто не знаем, что произойдет. Мы можем только высказывать предостережения".
Но если врачи удивлялись и иногда восхищались тем, что мог проделывать Лотито, то его жена не разделяла их восторга. На самом деле ей было очень не по себе: она опасалась за здоровье своего любимого в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Миссис Лотито говорила: "Я всегда боюсь, что с [моим мужем, когда он ест металл и стекло] что-то случится. В том, что он делает, всегда есть элемент риска, но, чтобы успокоить его, я стараюсь скрыть свои страхи".
Как бы ни была странна ее ситуация, другие люди, несомненно, испытывали такое же беспокойство по поводу своих близких.
Печальный конец истории Лотито
Это еще раз подчеркивает, насколько крепким оказался желудок Лотито. Но, к сожалению, ему не довелось состариться вместе с женой: Месье умер в возрасте 57 лет в июне 2007 года.
Сообщалось, что его смерть наступила в результате "естественных причин"; никто не мог точно сказать, способствовали ли этому его пищевые привычки. Лотито был похоронен в Гренобле; хотя его нет в живых уже более 16 лет, его невероятная история продолжает жить и удивлять.
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