Познакомьтесь с человеком, который съел целый самолет. И это не шутка

Этот безумный поступок сделал его знаменитым на весь мир! Однако Лотито со своими причудливыми привычками не собирался останавливаться.

Лотито опять появился в Книге рекордов Гиннеса в 1984 году , когда выяснилось, что он проглотил семь телевизоров и тележку из продуктового магазина. Затем, примерно 15 лет спустя, все его кулинарные достижения были суммированы в один потрясающий список. К этому моменту своей жизни Лотито съел в общей сложности 18 велосипедов, 15 тележек для покупок, пару кроватей, целый гроб и несколько лыж, ну и конечно же самолет.

Психологическая проблема

Так как же Лотито удалось провернуть эти сумасшедшие трюки с едой, не повредив при этом свое тело? И если подумать, не обращая внимания на финансовое вознаграждение, почему он был так зациклен на металле и стекле, в частности? Наука может дать некоторые ответы. Оказывается, он страдал психологическим недугом, известным как пикацизм. Это заболевание заставляет людей воспринимать несъедобные предметы как еду.

Сам Лотито считал, что его тяга к поеданию металла объясняется скорее его уникальной биологической способностью. Как он рассказал в интервью книге рекордов Гиннесса в 2006 году, "Мои зубы невероятно крепкие - их прочность была измерена в 8 тонн на сантиметр квадратный".

Что касается внутренних органов, то врачи утверждали, что кишечник и желудок Лотито имеют очень толстую оболочку. Благодаря этому металл и стекло не могут нанести ему опасные для жизни травмы в результате приема такой пищи. И все же были недостатки. Удивительно, но железный кишечник Лотито был не в состоянии справиться с более мягкими закусками. Сваренные вкрутую яйца и бананы были лишь некоторыми из продуктов, которые вызвали у него проблемы с пищеварением.