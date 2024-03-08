Ученые выяснили, что делает женщину счастливее в отношениях

Короче, американские ученые провели исследования на эту тему. Опросили 1156 женщин в возрасте от 18 до 72 лет, 75% которых состояли в длительных отношениях — либо были замужем, либо имели постоянных партнеров. И выяснили, что физический контакт повышает удовлетворенность женского тела.

Обнять, подержать за руки, погладить по голове, прижать к груди — словом, любой легкий физический контакт дамы оценивают очень положительно. Опрос показал, что женщины, которые сообщали о нежных прикосновениях со стороны своего партнера, были более удовлетворены своими отношениями, чем те, кто этого был лишен.