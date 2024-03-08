Ученые выяснили, что делает женщину счастливее в отношениях

Мы нашли самый классный подарок для любимых дам, так сказать, «дешево и сердито», но очень полезно. Не благодарите :)
Итак, сегодня на повестке дня — счастливый брак/крепкие отношения. Дорогие мужчины, записывайте.
Как известно, факторов, которые считаются ключевыми для счастливого брака, много. Это и доверие, общение, уважение, смех и т. д. Но, согласно последним исследованиям, есть одно условие, при котором женщины всех возрастов с большей вероятностью будут удовлетворены своими отношениями. И это объятия. Да-да, самые простые объятия делают женский пол счастливее.
Короче, американские ученые провели исследования на эту тему. Опросили 1156 женщин в возрасте от 18 до 72 лет, 75% которых состояли в длительных отношениях — либо были замужем, либо имели постоянных партнеров. И выяснили, что физический контакт повышает удовлетворенность женского тела.
Обнять, подержать за руки, погладить по голове, прижать к груди — словом, любой легкий физический контакт дамы оценивают очень положительно. Опрос показал, что женщины, которые сообщали о нежных прикосновениях со стороны своего партнера, были более удовлетворены своими отношениями, чем те, кто этого был лишен.
«Подтверждающие сообщения о телесном удовлетворении, передаваемые посредством нежных прикосновений, могут поддерживать отношения, обеспечивая частую положительную невербальную обратную связь, которая заставляет получателя чувствовать, что он ценный партнер в отношениях».
Ученые также отметили, что обнимашки должны быть не по просьбе женщины, а добровольными, таким образом женщины получают сигнал об искренности чувств своего партнера. Так что, друзья, дарите своим дамам больше объятий и делайте их чуточку счастливее.
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