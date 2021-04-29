Жителя Гайаны арестовали в аэропорту Нью-Йорка в понедельник: мужчина попытался нелегально провезти в США 35 живых зябликов, которых он запер в бигуди для волос и спрятал под одеждой.
36-летний Кевин Андре МакКензи вышел под залог во вторник. Сообщается, что он пытался провезти зябликов в США, чтобы те приняли участие в певческих соревнованиях, которые проходят в парках Нью-Йорка. В таких соревнованиях участвуют две птицы, на которых зрители делают ставки. Победившую птицу затем можно продать за очень хорошую цену — более 10 000 долларов.
МакКензи рассказал, что согласился перевезти птиц за 2 500 долларов, которые ему должны были выплатить после прибытия в аэропорт. Причем, некоторые виды зябликов уже доступны в Соединенных Штатах, но считается, что птицы из Гайаны «лучше поют и, следовательно, более ценные».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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