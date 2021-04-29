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Гайанца арестовали в аэропорту за попытку провезти на себе 35 живых зябликов

Гайанца арестовали в аэропорту за попытку провезти на себе 35 живых зябликов (7 фото)

Автор:
29 апреля 2021 08:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: зяблики   контрабанда   криминал   птицы   странные новости   сша   
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Жителя Гайаны арестовали в аэропорту Нью-Йорка в понедельник: мужчина попытался нелегально провезти в США 35 живых зябликов, которых он запер в бигуди для волос и спрятал под одеждой.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: зяблики   контрабанда   криминал   птицы   странные новости   сша   
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9  комментариев
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17k
Ego sum qui sum 16 часов назад
хорошо хоть не в дупле
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14k
ВОВЧЕГ 22 минуты назад
Чтобы не нашли, надо было торпедироваться зябликами!
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−106
мать вашу, ублюдки 10 часов назад
русский след... в зябликах нашли ампулы с "Новичком" с нацарапанной на них надписью "шоб ты просралась Псаки" на кириллице...
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3k
DNK 13 часов назад
Зяблики хором спели на таможне гимн России.
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7k
Перст Указующий 17 часов назад
а почему в сша нельзя ввозить зябликов?
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17k
Ego sum qui sum Перст Указующий 16 часов назад
они там зябнут
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Saplus Перст Указующий 15 часов назад
Они просто в штанах нашли бигуди. В бигудях - зябликов. А вот внутрь зябликов не заглянули
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Бендер Родригес Перст Указующий 13 часов назад
Да в принципе не запрещено, просто на них документы должны быть.
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