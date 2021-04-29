36-летний Кевин Андре МакКензи вышел под залог во вторник. Сообщается, что он пытался провезти зябликов в США, чтобы те приняли участие в певческих соревнованиях, которые проходят в парках Нью-Йорка. В таких соревнованиях участвуют две птицы, на которых зрители делают ставки. Победившую птицу затем можно продать за очень хорошую цену — более 10 000 долларов.