Пожар произошёл в высшем танковом училище в Казани

Пожар вспыхнул на территории Казанского высшего танкового командного училища, расположенного на Оренбургском тракте. На опубликованных очевидцами кадрах видно густые клубы дыма, поднимающиеся от одного из зданий. По данным СМИ, там находятся казармы — пожар произошёл в одной из комнат (возможно, кладовая казармы) на втором этаже. Причины ЧП пока неизвестны.