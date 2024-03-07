Пожар произошёл в высшем танковом училище в Казани

По предварительным данным, пострадавших нет.
Пожар вспыхнул на территории Казанского высшего танкового командного училища, расположенного на Оренбургском тракте. На опубликованных очевидцами кадрах видно густые клубы дыма, поднимающиеся от одного из зданий. По данным СМИ, там находятся казармы — пожар произошёл в одной из комнат (возможно, кладовая казармы) на втором этаже. Причины ЧП пока неизвестны.
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По сообщениям МЧС, пожар локализован на площади 120 "квадратов". Все курсанты были эвакуированы, пострадавших нет. Пожару присвоен второй ранг возгорания, то есть ничего серьёзного. Пожарные продолжают работу.
"Пожар на территории Казанского танкового училища произошел в подсобном нежилом помещении на втором этаже одного из зданий. Причиной, по предварительным данным, стала неисправность электропроводки. Пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
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Добавим, что Казанское высшее танковое командное училище в своё время заканчивал нынешний начальник генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.
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