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Пожар произошёл в высшем танковом училище в Казани

Пожар произошёл в высшем танковом училище в Казани

Автор:
07 марта 2024 13:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Казань   МЧС   высшее танковое училище   пожар   эвакуация   
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По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар вспыхнул на территории Казанского высшего танкового командного училища, расположенного на Оренбургском тракте. На опубликованных очевидцами кадрах видно густые клубы дыма, поднимающиеся от одного из зданий. По данным СМИ, там находятся казармы — пожар произошёл в одной из комнат (возможно, кладовая казармы) на втором этаже. Причины ЧП пока неизвестны.

По сообщениям МЧС, пожар локализован на площади 120 "квадратов". Все курсанты были эвакуированы, пострадавших нет. Пожару присвоен второй ранг возгорания, то есть ничего серьёзного. Пожарные продолжают работу.

"Пожар на территории Казанского танкового училища произошел в подсобном нежилом помещении на втором этаже одного из зданий. Причиной, по предварительным данным, стала неисправность электропроводки. Пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Добавим, что Казанское высшее танковое командное училище в своё время заканчивал нынешний начальник генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.

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Метки: Видео   Казань   МЧС   высшее танковое училище   пожар   эвакуация   
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3  комментария
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12k
Б.Касторский 55 минут назад
Когда в одном помещении собирается под сотню молодых лбов, может произойти что угодно. У нас так в роте кипятильник забыли. Но благо все обошлось. Потушили бушлатом. Пострадал только стол и розетка. Ну и копоти немного.
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15k
Ничоси Час назад
Вот интересно, те кто лайкнули- это порадовались, что училище горело? Или как эти лайки расценивать?
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