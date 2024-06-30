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«Мы сами кайфанули». Сурдопереводчица Ангелина стала звездой московского выпускного

«Мы сами кайфанули». Сурдопереводчица Ангелина стала звездой московского выпускного

Автор:
30 июня 2024 23:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Сурдопереводчица   выпускной   звезда   парк горького   шоу   
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Главной звездой прошедшего выпускного стала сурдопереводчица, которая затмила самих исполнителей во время Московского выпускного 2024 в Парке Горького. Дайте Оскар этой богине!

На эмоциональную сурдопереводчицу, которая работала на выпускном в парке Горького, обратили внимание паблики и соцсети. Комментаторы пришли к выводу, что девушка была не менее зажигательна, чем артисты. В интервью изданию Подъем Ангелина призналась, что похвала ей приятна.

У нас настроение было очень позитивное. Мы там действительно кайфанули. Мы туда приехали с отличным настроением и уехали мы с отличным настроением

Девушка рассказала Подъёму, что впервые работала на таком большом концерте. Смена продлилась 9 часов, перерывов почти не было, но Ангелина заверила, что без раздумий согласится, если её снова позовут в следующем году.

Да, для меня это было очень приятно, очень так радостно в душе, потому что на таких мероприятиях я впервые. У меня есть аттестат сурдопереводчика, а по образованию я юрист вообще.

На выпускном работали два сурдопереводчика.

Мы 9 часов переводили. У нас даже толком перерывов не было, потому что нужно было то настроить, туда подбежать, там сделать. Нужно текст было подогнать, чтобы могли понять, какой сейчас будет текст.

Ангелина отметила, что как-то по-особенному готовиться не пришлось, понадобилась только традиционная разминка, а с настроением помогли волонтёры и команда.

Мы начинаем повторять алфавит, именно дактиль, чтобы натренировать руки. Повторяем текст, повторяем несколько слов, чтобы было проще, трясём руки обязательно, это уже как традиция, и после этого начинаем.

Девушка выразила готовность снова поработать на таком концерте, если пригласят.

Конечно, я соглашусь! Да тут даже думать не о чем.

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Метки: Москва   Сурдопереводчица   выпускной   звезда   парк горького   шоу   
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6  комментариев
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74
ALastаr 2 часа назад
Позитивный пост. Кайфанул. Девчонка огонь.
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12k
поручик Ржевский 17 минут назад
Ссылка www.youtube.com
=
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10
Чумадан Погодил Час назад
Вот что бывает когда человек любит свою работу.
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57k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
в более глубокую жопу видосы не могли засунуть? чтобы уже гарантировано не грузились
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1546 постов (1476 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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