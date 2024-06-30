«Мы сами кайфанули». Сурдопереводчица Ангелина стала звездой московского выпускного

На выпускном работали два сурдопереводчика.

Мы 9 часов переводили. У нас даже толком перерывов не было, потому что нужно было то настроить, туда подбежать, там сделать. Нужно текст было подогнать, чтобы могли понять, какой сейчас будет текст.

Ангелина отметила, что как-то по-особенному готовиться не пришлось, понадобилась только традиционная разминка, а с настроением помогли волонтёры и команда.

Мы начинаем повторять алфавит, именно дактиль, чтобы натренировать руки. Повторяем текст, повторяем несколько слов, чтобы было проще, трясём руки обязательно, это уже как традиция, и после этого начинаем.

Девушка выразила готовность снова поработать на таком концерте, если пригласят.

Конечно, я соглашусь! Да тут даже думать не о чем.

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