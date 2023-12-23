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Танец в воздухе и возможности за гранью уникального акробатического дуэта

Танец в воздухе и возможности за гранью уникального акробатического дуэта

Автор:
23 декабря 2023 17:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Бенни и Бетти Фокс   США   акробат   выступление   дуэт   номер   пара   риск   страховка   фото   
1635
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Боитесь ли вы высоты? Многие на этот вопрос ответят положительно. А абсолютное большинство если и не боится, то относится к ней весьма настороженно и без необходимости с ней не заигрывает. Но только не этот удивительный дуэт.

Бенни и Бетти Фокс – знаменитые «небесные танцоры», бросающие вызов смерти, на афишах были заявлены как родственники. Но они не были сестрой и братом. Да и девушка не всегда была одной и той же. Просто Бенни нравилось это имя, да и сочетание для привлечения внимания оказалось подходящим.

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Первой Бетти стала супруга акробата Нано Клиффорд. Но в 1945 году она перестала выступать с мужем, поскольку забота о детях и доме была делом хоть и более хлопотным, но зато и безопасным, если сравнивать его с трюками над чикагскими улицами без признаков страховки.

Следующей партнёршей Фокса стала девушка по имени Клара. Несколько лет подряд акробатический дуэт заставлял зрителей охать и вздрагивать, но потом Клара стала набирать вес. И хотя «дотолстела» всего до 55 килограммов, партнёр счёл его избыточным, уволил её и заменил на Алису.

Имена следующих девушек в истории не сохранились. Но, несомненно, они были очень и очень отважными, если соглашались на танец без страховки на крохотном диске, располагавшемся на 30-метровом шесте.

Журнал штата Иллинойс в стремлении привлечь подписчиков как минимум дважды спонсировал приезд акробатов в город – в 1937 и 1946 гг. В первый приезд они провели шесть представлений в течение одного дня – 6 октября. Последнее вечернее представление освещали четыре мощных прожектора.

Каждый сантиметр свободного пространства перед зданием, в котором располагалась редакция журнала, был забит людьми. Зрители стояли на пожарных лестницах, выглядывали из окон, сидели на крышах. Их число, заявленное представителями журнала, в общей сложности составило около 100 тысяч человек.

Акробатический дуэт,  демонстрировавший чудеса выносливости и смелости, гастролировал по разным городам и странам, обеспечивая истосковавшийся по бесплатным зрелищам народ духоподъёмным зрелищем.

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Метки: Бенни и Бетти Фокс   США   акробат   выступление   дуэт   номер   пара   риск   страховка   фото   
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5  комментариев
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1k
K_II_T 48 минут назад
Никто не упал.
Просто актрисы менялись часто.
А сам он не выступал прыгая.
На фото со скакалкой только женщины.
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66k
Варакин Алексей Час назад
Страх высоты проходит быстро. Вырабатывается привычка к высоте, и ее уже не замечаешь. Любой каменщик это подтвердит. Но это привыкание очень быстро проходит и приходится бороться со страхом по новой.
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2k
Rom Час назад
И всё нормально было? Никто не упал? Дураки, конечно.....
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25k
Павел Плеханов Час назад
Тут смотреть то - аж подводит. А как они там работали - не знаю.
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