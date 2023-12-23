Танец в воздухе и возможности за гранью уникального акробатического дуэта

Боитесь ли вы высоты? Многие на этот вопрос ответят положительно. А абсолютное большинство если и не боится, то относится к ней весьма настороженно и без необходимости с ней не заигрывает. Но только не этот удивительный дуэт.
Бенни и Бетти Фокс – знаменитые «небесные танцоры», бросающие вызов смерти, на афишах были заявлены как родственники. Но они не были сестрой и братом. Да и девушка не всегда была одной и той же. Просто Бенни нравилось это имя, да и сочетание для привлечения внимания оказалось подходящим.
Первой Бетти стала супруга акробата Нано Клиффорд. Но в 1945 году она перестала выступать с мужем, поскольку забота о детях и доме была делом хоть и более хлопотным, но зато и безопасным, если сравнивать его с трюками над чикагскими улицами без признаков страховки.
Следующей партнёршей Фокса стала девушка по имени Клара. Несколько лет подряд акробатический дуэт заставлял зрителей охать и вздрагивать, но потом Клара стала набирать вес. И хотя «дотолстела» всего до 55 килограммов, партнёр счёл его избыточным, уволил её и заменил на Алису.
Имена следующих девушек в истории не сохранились. Но, несомненно, они были очень и очень отважными, если соглашались на танец без страховки на крохотном диске, располагавшемся на 30-метровом шесте.
Журнал штата Иллинойс в стремлении привлечь подписчиков как минимум дважды спонсировал приезд акробатов в город – в 1937 и 1946 гг. В первый приезд они провели шесть представлений в течение одного дня – 6 октября. Последнее вечернее представление освещали четыре мощных прожектора.
Каждый сантиметр свободного пространства перед зданием, в котором располагалась редакция журнала, был забит людьми. Зрители стояли на пожарных лестницах, выглядывали из окон, сидели на крышах. Их число, заявленное представителями журнала, в общей сложности составило около 100 тысяч человек.
Акробатический дуэт, демонстрировавший чудеса выносливости и смелости, гастролировал по разным городам и странам, обеспечивая истосковавшийся по бесплатным зрелищам народ духоподъёмным зрелищем.
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Просто актрисы менялись часто.
А сам он не выступал прыгая.
На фото со скакалкой только женщины.