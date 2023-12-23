Танец в воздухе и возможности за гранью уникального акробатического дуэта

Следующей партнёршей Фокса стала девушка по имени Клара. Несколько лет подряд акробатический дуэт заставлял зрителей охать и вздрагивать, но потом Клара стала набирать вес. И хотя «дотолстела» всего до 55 килограммов, партнёр счёл его избыточным, уволил её и заменил на Алису.

Имена следующих девушек в истории не сохранились. Но, несомненно, они были очень и очень отважными, если соглашались на танец без страховки на крохотном диске, располагавшемся на 30-метровом шесте.