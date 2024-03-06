Международный олимпийский комитет ещё раз указал России её место на Олимпиаде в Париже

Международный паралимпийский комитет ответил министру спорта РФ Олегу Матыцину на его призыв не политизировать Олимпиаду и не давить на спортсменов, решивших в ней участвовать, четко озвучив условия участия россиян в Играх‑2024 в Париже.
1 марта 2024 года министр спорта РФ Олег Матыцин в интервью ТАСС озвучил мнение о том, что
Спортсмены, участвующие в олимпийском отборе к Играм в Париже, являются достоянием России, к ним нужно относиться бережно. Не нужно политизировать Олимпиаду и давить на них. Они в любом случае примут участие в качестве нейтральных спортсменов, надо с уважением относиться к их решениям (с)
Сегодня Международный паралимпийский комитет ответил Матыцину - опубликовав условия участия россиян в Играх‑2024 в Париже.
Итак:
Национальные паралимпийские комитеты России и Беларуси могут заявлять на соревнования только лицензированных спортсменов и вспомогательный персонал в нейтральном статусе и только в рамках личного зачета.
- Спортсмены и вспомогательный персонал, которые активно поддерживали конфликт на Украине, не будут допущены к участию.
- Спортсмены и вспомогательный персонал, имеющие контракт с военными структурами или органами национальной безопасности, не будут допущены к участию.
- Российские и белорусские спортсмены не допускаются до командных соревнований.
- Никто из российского и белорусского правительства не будет приглашен или аккредитован на Паралимпиаду.
- Российские и белорусские атлеты будут именоваться нейтральными паралимпийскими спортсменами (NPA) и будут соревноваться в форме, одобренной IPC (без национальных цветов, флага, названия страны, национальной эмблемы, символа или обозначения);
- Любая одежда, экипировка (даже бинты и ленты), аксессуары (украшения, резинки для волос, наклейки, нашивки), тело (цвет волос, лак для ногтей) и другие личные вещи, которые спортсмены и персонал будут демонстрировать на официальный объектах Игр, не должны содержать упоминание России или Беларуси, их национальной символики (флаг, герб или неофициальный символ) на любом языке и в любом формате. В этот список входит и оборудование, которое используют спортсмены.
- Нейтральные спортсмены будут выступать под белым флагом с черными буквами NPA;
- Их награды не будут занесены в медальный зачет Паралимпийских игр 2024 года в Париже, и если нейтральный спортсмен выиграет золотую медаль, будет звучать паралимпийский гимн;
- Будут запрещены государственные флаги России и Белоруссии, а также другая национальная символика;
- Государственные гимны России и Белоруссии звучать не будут. Отдельно оговаривается, что гимны нельзя даже напевать или насвистывать.
- Индивидуальный допуск подразумевает участие спортсменов только в личных видах и дисциплинах.
- Нейтральные спортсмены и персонал не будут участвовать в церемонии открытия и закрытия Паралимпиады.
- При любом нарушении этих условий МПК может применить санкции: от немедленной дисквалификации и аннулирования всех результатов до отзыва аккредитации.
Еще в декабре МОК выдвинул критерии допуска спортсменов с российскими и белорусскими паспортами до Парижа-2024. Там были как уже знакомые условия вроде отсутствия гимна и флага, так и новые – запрет на выступление в командах, символ Z и цвета георгиевской ленточки.
Таким образом, условия для паралимпийцев во многом повторяют критерии МОК, но россияне все равно готовы ехать.
Источник:
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Прямая речь: «Чтобы война закончилась, Россия должна проиграть. Вот почему мы постоянно поставляем Украине большое количество вооружений при тесных консультациях с нашими партнерами». Заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Или, как обычно, "ЭТО ДРУ ГО Е!"?