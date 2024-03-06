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Международный олимпийский комитет ещё раз указал России её место на Олимпиаде в Париже

Международный олимпийский комитет ещё раз указал России её место на Олимпиаде в Париже

Автор:
06 марта 2024 22:24
Сообщество : Спорт
Метки: Олег Матицин   Париж   министр спорта РФ   мок   олимпиада   параолимпийцы   условия   
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Международный паралимпийский комитет ответил министру спорта РФ Олегу Матыцину на его призыв не политизировать Олимпиаду и не давить на спортсменов, решивших в ней участвовать, четко озвучив условия участия россиян в Играх‑2024 в Париже.

1 марта 2024 года министр спорта РФ Олег Матыцин в интервью ТАСС озвучил мнение о том, что

Спортсмены, участвующие в олимпийском отборе к Играм в Париже, являются достоянием России, к ним нужно относиться бережно. Не нужно политизировать Олимпиаду и давить на них. Они в любом случае примут участие в качестве нейтральных спортсменов, надо с уважением относиться к их решениям (с)

Сегодня Международный паралимпийский комитет ответил Матыцину - опубликовав условия участия россиян в Играх‑2024 в Париже.

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Итак:

Национальные паралимпийские комитеты России и Беларуси могут заявлять на соревнования только лицензированных спортсменов и вспомогательный персонал в нейтральном статусе и только в рамках личного зачета.

- Спортсмены и вспомогательный персонал, которые активно поддерживали конфликт на Украине, не будут допущены к участию.

- Спортсмены и вспомогательный персонал, имеющие контракт с военными структурами или органами национальной безопасности, не будут допущены к участию.

- Российские и белорусские спортсмены не допускаются до командных соревнований.

- Никто из российского и белорусского правительства не будет приглашен или аккредитован на Паралимпиаду.

- Российские и белорусские атлеты будут именоваться нейтральными паралимпийскими спортсменами (NPA) и будут соревноваться в форме, одобренной IPC (без национальных цветов, флага, названия страны, национальной эмблемы, символа или обозначения);

- Любая одежда, экипировка (даже бинты и ленты), аксессуары (украшения, резинки для волос, наклейки, нашивки), тело (цвет волос, лак для ногтей) и другие личные вещи, которые спортсмены и персонал будут демонстрировать на официальный объектах Игр, не должны содержать упоминание России или Беларуси, их национальной символики (флаг, герб или неофициальный символ) на любом языке и в любом формате. В этот список входит и оборудование, которое используют спортсмены.

- Нейтральные спортсмены будут выступать под белым флагом с черными буквами NPA;

- Их награды не будут занесены в медальный зачет Паралимпийских игр 2024 года в Париже, и если нейтральный спортсмен выиграет золотую медаль, будет звучать паралимпийский гимн;

- Будут запрещены государственные флаги России и Белоруссии, а также другая национальная символика;

- Государственные гимны России и Белоруссии звучать не будут. Отдельно оговаривается, что гимны нельзя даже напевать или насвистывать.

- Индивидуальный допуск подразумевает участие спортсменов только в личных видах и дисциплинах.

- Нейтральные спортсмены и персонал не будут участвовать в церемонии открытия и закрытия Паралимпиады.

- При любом нарушении этих условий МПК может применить санкции: от немедленной дисквалификации и аннулирования всех результатов до отзыва аккредитации.

Еще в декабре МОК выдвинул критерии допуска спортсменов с российскими и белорусскими паспортами до Парижа-2024. Там были как уже знакомые условия вроде отсутствия гимна и флага, так и новые – запрет на выступление в командах, символ Z и цвета георгиевской ленточки.

Таким образом, условия для паралимпийцев во многом повторяют критерии МОК, но россияне все равно готовы ехать.

Источник:

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Метки: Олег Матицин   Париж   министр спорта РФ   мок   олимпиада   параолимпийцы   условия   
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16  комментариев
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2k
Alex 40 минут назад
А какого , извините тогда х.я Россия тогда решила взносы за 2024 год ВАДА заплатить? Если русским спортсменам всё равно не выступать, можно было эти бабки и внутри страны хотя бы на детский спорт потратить. На 1 миллион 200 тысяч можно много чего придумать...
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20k
Bill 11 секунд назад
Спорт - вне политики, ага. Греки, которые придумали Олимпиаду, сейчас блюют, глядя на Землю с небес.
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7k
мемфрид Минуту назад
Пошли нахйху ироды
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3k
lekha-fil 2 минуты назад
Отвратительно! Униженные спортсмены на олимпиаде - униженная страна.
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5k
Руслан 12 минут назад
Полный игнор этим Играм. Пусть чиновники от спорта и так называемые «спортсмены» булки раздвигают перед белыми господами и лижут им сапоги. Нет никакого желания смотреть на это бл@дство
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5k
Suvar_ 17 минут назад
Это не нейтральные спортсмены, это спортсмены отвернувшиеся от своих сограждан неустановленные лица ради собственного эго. Это моё личное субъективное мнение. Для меня герой Маресьев а не вот это всё.
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3k
Pioner76 17 минут назад
Они свое место показали, а не Россия. Тфу на них.
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3k
Olegsky Полчаса назад
Россияне и Белорусы! Пошлите нахер все эти моки, возы, и прочих, через пару лет, они Вас в зад целовать будут и во рту носки ваши стирать!
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14k
Владимир Полчаса назад
Я же уже говорил, можно собраться в аэропорту, и обоссать всех на дорожку. Хоть инвалид хоть здоровый!
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35k
Teodor 36 минут назад
Если согласиться на всё это, то следующим условием станет опуститься на колени и покаяться... Да, собственно, все перечисленное и есть это вот покаяние... практически, на коленях.
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18k
Kucher 38 минут назад
Ну пусть те спортсмены, кто туда собрался ехать там и остаются, с Пугачёвой, Макаревичем и Гребенщиковым. Они ничем не лучше этого гавна.
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11k
Vacony 39 минут назад
..осталось только в жопу, простите, их поцеловать и прогнуться.... это не неуважение.. это не плевок даже... это просто мордой по унитазу возят
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1k
Андрей 49 минут назад
Долго думаю, и пока не придумал, как назвать тех спортсменов, кто поедет туда на таких условиях...
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39k
АнтонПолднев 50 минут назад
Погодите. Я чёт не вкурил. А они что, не поддерживают конфликт на Украине?
Прямая речь: «Чтобы война закончилась, Россия должна проиграть. Вот почему мы постоянно поставляем Украине большое количество вооружений при тесных консультациях с нашими партнерами». Заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Или, как обычно, "ЭТО ДРУ ГО Е!"?
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17k
GROMOZEKA 52 минуты назад
Позволю себе тоже указать где место международного комитета - У ПАРАШИ.
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8k
serega57_ Час назад
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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