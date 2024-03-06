Международный олимпийский комитет ещё раз указал России её место на Олимпиаде в Париже

Итак:

Национальные паралимпийские комитеты России и Беларуси могут заявлять на соревнования только лицензированных спортсменов и вспомогательный персонал в нейтральном статусе и только в рамках личного зачета.

- Спортсмены и вспомогательный персонал, которые активно поддерживали конфликт на Украине, не будут допущены к участию.

- Спортсмены и вспомогательный персонал, имеющие контракт с военными структурами или органами национальной безопасности, не будут допущены к участию.

- Российские и белорусские спортсмены не допускаются до командных соревнований.

- Никто из российского и белорусского правительства не будет приглашен или аккредитован на Паралимпиаду.

- Российские и белорусские атлеты будут именоваться нейтральными паралимпийскими спортсменами (NPA) и будут соревноваться в форме, одобренной IPC (без национальных цветов, флага, названия страны, национальной эмблемы, символа или обозначения);

- Любая одежда, экипировка (даже бинты и ленты), аксессуары (украшения, резинки для волос, наклейки, нашивки), тело (цвет волос, лак для ногтей) и другие личные вещи, которые спортсмены и персонал будут демонстрировать на официальный объектах Игр, не должны содержать упоминание России или Беларуси, их национальной символики (флаг, герб или неофициальный символ) на любом языке и в любом формате. В этот список входит и оборудование, которое используют спортсмены.