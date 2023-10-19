FISHKINET
Сообщество Криминал 2285 постов • 358 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Екатеринбурге школьница смогла отбить свой телефон у грабителя

В Екатеринбурге школьница смогла отбить свой телефон у грабителя

Автор:
19 октября 2023 18:06
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Телефон   екатеринбург   ограбление   отпор   школьница   
2355
2
1

Благо инцидент произошёл в магазине и на помощь подростку бросились и охранники, и покупатели.

Наглый грабитель попытался ограбить школьницу прямо в магазине, но не ожидал, что хрупкая девушка вцепится мёртвой хваткой и не даст ему скрыться. Инцидент произошёл 15 октября в сетевом супермаркете "Монетка" на улице Большакова в Екатеринбурге.


Девушка пришла в магазин с мамой, но осталась ждать её на выходе. На кадрах с камеры наблюдения видно, что рядом с ней у столика, где собирают продукты, стоял мужчина и распивал пиво из пластиковой бутылки. Школьница не обратила на него внимания, копаясь в телефоне, но тот не спускал с неё глаз. Дождавшись, когда из магазина выйдет один из покупателей, он набросился на девушку и попытался отобрать айфон. Однако жертва не испугалась и сначала схватила преступника за рукав, а когда тот смог вырваться и побежать к выходу, накинулась на него сзади и принялась громко звать на помощь. Охранники магазина и простые покупатели кинулись догнали и задержали грабителя на выходе из магазина.

Однако эта история не с совсем счастливым концом. Школьница забрала свой телефон, но охранники и прохожие почему-то не уложили преступника на землю и не вызвали полицию. Заявление на него не стала писать и мать пострадавшей девушки. Возможно, не хотела связываться с правоохранителя и тратить своё время.


Остаётся надеяться, что после публикации кадров с явными признаками уголовного преступления (пусть и не оконченного), полицейские сами займутся поиском грабителя. Тем более что это вряд ли станет для них трудной задачей. Местные СМИ опубликовали качественный портрет преступника.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Телефон   екатеринбург   ограбление   отпор   школьница   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
AzuveR 2 часа назад
Деваха ,молодца. Не из пугливых. Утырка на зону.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кистень 14 минут назад
А зря отпустили!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
146
Афанасий Борщёв 20 минут назад
Каплюжник... нет бы банк грабануть или инкассаторов позарился на какой то там телефон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
мемфрид 20 минут назад
Тупая скотина. Если есть видеофиксация, то из-за самого факта правонарушения должно быть возбуждено уголовное дело
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Олег Час назад
это не воровство, это грабёж. Не помешало бы сапогами накормить ушлёпка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
poбт 2 часа назад
"Школьница не обратила на него внимания, копаясь в телефоне"
тупое телефонное зомби

может хоть после такого перестанет е*блом щелкать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
5
Михаил poбт Час назад
ты то, конечно, не зомби с 4510 комментариями на фишках
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
251
Pasha Panfilov Опиум для народа 49 минут назад
Нормальная страна, нехрен раззявой ходить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
Надо было ему пальцем в глаз уипать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
121k
parallax 2 часа назад
На зоне нужны рабочие руки. Кто-то же должен шить рукавицы на зиму.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

177952



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Дети разрисовали платье воспитательницы, а она их похвалила
Дети разрисовали платье воспитательницы, а она их похвалила
«Короче, мы сейчас в церкви»: в Красноярском крае два в хламину пьяных парня ворвались в православный храм и устроили разборки со священником
«Короче, мы сейчас в церкви»: в Красноярском крае два в хламину пьяных парня ворвались...
Набирающие популярность в сообществах
Поворот судьбы
Поворот судьбы
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Автомобиль на солнечной зарядке установил рекорд, проехав 1000 км
Автомобиль на солнечной зарядке установил рекорд, проехав 1000 км
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда жизни

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#Прикол#аварии#авто аварии#подборка#фильм#дети#суд
#животные#машина#люди#США#ДТП#интересное#позитив#знаменитости#Мемы#конфликт
#в мире#автомобили#Юмор#кино#забавно#Автовсячина#факты#собака#шоу бизнес#трейлер
Встреча с кумиром, которая изменит отношение этой девочки к футболу Встреча с кумиром, которая изменит отношение этой девочки к футболу Как в 90-х: в Москве расстреляли Mercedes-Benz и ограбили его водителя, похитив 20 миллионов рублей Как в 90-х: в Москве расстреляли Mercedes-Benz и ограбили его водителя, похитив 20 миллионов рублей Хозяин дома дал отпор вооруженному грабителю Хозяин дома дал отпор вооруженному грабителю В Екатеринбурге женщина бросила в квартире десятки кошек и уехала к родственникам В Екатеринбурге женщина бросила в квартире десятки кошек и уехала к родственникам Скромняга решил ограбить офис микрозаймов Скромняга решил ограбить офис микрозаймов "Почему ты такая мразь?": в Екатеринбурге задержали треш-стримера, унижавшего на камеру пожилых женщин "Почему ты такая мразь?": в Екатеринбурге задержали треш-стримера, унижавшего на камеру пожилых...

На что жалуетесь?

Вернуться