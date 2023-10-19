В Екатеринбурге школьница смогла отбить свой телефон у грабителя

Наглый грабитель попытался ограбить школьницу прямо в магазине, но не ожидал, что хрупкая девушка вцепится мёртвой хваткой и не даст ему скрыться. Инцидент произошёл 15 октября в сетевом супермаркете "Монетка" на улице Большакова в Екатеринбурге.

Девушка пришла в магазин с мамой, но осталась ждать её на выходе. На кадрах с камеры наблюдения видно, что рядом с ней у столика, где собирают продукты, стоял мужчина и распивал пиво из пластиковой бутылки. Школьница не обратила на него внимания, копаясь в телефоне, но тот не спускал с неё глаз. Дождавшись, когда из магазина выйдет один из покупателей, он набросился на девушку и попытался отобрать айфон. Однако жертва не испугалась и сначала схватила преступника за рукав, а когда тот смог вырваться и побежать к выходу, накинулась на него сзади и принялась громко звать на помощь. Охранники магазина и простые покупатели кинулись догнали и задержали грабителя на выходе из магазина.