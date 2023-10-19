В Екатеринбурге школьница смогла отбить свой телефон у грабителя

Благо инцидент произошёл в магазине и на помощь подростку бросились и охранники, и покупатели.
Наглый грабитель попытался ограбить школьницу прямо в магазине, но не ожидал, что хрупкая девушка вцепится мёртвой хваткой и не даст ему скрыться. Инцидент произошёл 15 октября в сетевом супермаркете "Монетка" на улице Большакова в Екатеринбурге.
Девушка пришла в магазин с мамой, но осталась ждать её на выходе. На кадрах с камеры наблюдения видно, что рядом с ней у столика, где собирают продукты, стоял мужчина и распивал пиво из пластиковой бутылки. Школьница не обратила на него внимания, копаясь в телефоне, но тот не спускал с неё глаз. Дождавшись, когда из магазина выйдет один из покупателей, он набросился на девушку и попытался отобрать айфон. Однако жертва не испугалась и сначала схватила преступника за рукав, а когда тот смог вырваться и побежать к выходу, накинулась на него сзади и принялась громко звать на помощь. Охранники магазина и простые покупатели кинулись догнали и задержали грабителя на выходе из магазина.
Источник:
Однако эта история не с совсем счастливым концом. Школьница забрала свой телефон, но охранники и прохожие почему-то не уложили преступника на землю и не вызвали полицию. Заявление на него не стала писать и мать пострадавшей девушки. Возможно, не хотела связываться с правоохранителя и тратить своё время.
Остаётся надеяться, что после публикации кадров с явными признаками уголовного преступления (пусть и не оконченного), полицейские сами займутся поиском грабителя. Тем более что это вряд ли станет для них трудной задачей. Местные СМИ опубликовали качественный портрет преступника.
Источник:
- Скромняга решил ограбить офис микрозаймов
- "Почему ты такая мразь?": в Екатеринбурге задержали треш-стримера, унижавшего на камеру пожилых женщин
- Как в 90-х: в Москве расстреляли Mercedes-Benz и ограбили его водителя, похитив 20 миллионов рублей
- В Екатеринбурге женщина бросила в квартире десятки кошек и уехала к родственникам
- Хозяин дома дал отпор вооруженному грабителю
тупое телефонное зомби
может хоть после такого перестанет е*блом щелкать