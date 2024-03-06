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БПЛА атаковали горно-обогатительный комбинат в Курской области

БПЛА атаковали горно-обогатительный комбинат в Курской области

Автор:
06 марта 2024 11:18
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Железногорск   Курская область   Роман Старовойт   атака дрона   бпла   пожар   склад ГСМ   
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Первый ударил по резервуару с горючим, второй - по территории. Сейчас пожарные ликвидируют возгорание, а в области объявлена ракетная опасность.

Утром БПЛА атаковал склад горюче-смазочных материалов в г. Железногорске Курской области. На территории Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева начался крупный пожар - об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.




Дрон попал в резервуар с топливом. Видео пожара появились во многих Телеграм-каналах и городских пабликах.


По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают пожарные.


По данным канала Mash, украинские военные могли запустить БПЛА с территории Сумской области Украины, но официального подтверждения этому предположению нет. Также этот Телеграм-канал сообщил о второй атаке беспилотника




"В этот момент на территории находились врачи, несколько пожарных расчётов и спасатели, которые ликвидировали последствия первого удара", - сообщает Mash. Эта информация появилась также в официальном канале губернатора области.

Глава региона сообщил о ракетной опасности и порекомендовал жителям Железногорска укрыться в помещениях.



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Метки: Ynews   Видео   Железногорск   Курская область   Роман Старовойт   атака дрона   бпла   пожар   склад ГСМ   
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2  комментария
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30k
AzuveR Час назад
Мы по ним ,они по нам. Пинг понг так и будет продолжаться. Не бывает войны в одни ворота.
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Pioner76 40 минут назад
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