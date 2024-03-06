БПЛА атаковали горно-обогатительный комбинат в Курской области





"В этот момент на территории находились врачи, несколько пожарных расчётов и спасатели, которые ликвидировали последствия первого удара", - сообщает Mash. Эта информация появилась также в официальном канале губернатора области.



Глава региона сообщил о ракетной опасности и порекомендовал жителям Железногорска укрыться в помещениях.





