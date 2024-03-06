БПЛА атаковали горно-обогатительный комбинат в Курской области

Первый ударил по резервуару с горючим, второй - по территории. Сейчас пожарные ликвидируют возгорание, а в области объявлена ракетная опасность.
Утром БПЛА атаковал склад горюче-смазочных материалов в г. Железногорске Курской области. На территории Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева начался крупный пожар - об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
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Дрон попал в резервуар с топливом. Видео пожара появились во многих Телеграм-каналах и городских пабликах.
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По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают пожарные.
По данным канала Mash, украинские военные могли запустить БПЛА с территории Сумской области Украины, но официального подтверждения этому предположению нет. Также этот Телеграм-канал сообщил о второй атаке беспилотника
"В этот момент на территории находились врачи, несколько пожарных расчётов и спасатели, которые ликвидировали последствия первого удара", - сообщает Mash. Эта информация появилась также в официальном канале губернатора области.
Глава региона сообщил о ракетной опасности и порекомендовал жителям Железногорска укрыться в помещениях.
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