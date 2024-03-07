FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1664 поста • 605 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей
19 раз, когда производители тайком обманули покупателей

19 раз, когда производители тайком обманули покупателей

Автор:
07 марта 2024 13:00
Сообщество : Фабрика идей
Метки: магазины   покупки   цены   шринкфляция   экономика   
2311
20

В экономике существует термин «шринкфляция» — это когда производитель снижает объем, количество или вес товара, но цену оставляет прежней. Причем делает это настолько хитро, что только самые внимательные покупатели заметят разницу. Вам это кажется несправедливым? Вот и другим пользователям сети тоже. Они не стесняются публично писать о таких случаях, и в этой подборке перечислены самые яркие примеры шринкфляции.

×
×

Потребители стали замечать, что со временем многие производители хлопьев для завтрака сократили число хлопьев в пачке, но продолжили продавать их за ту же цену. Многие компании просто стали делать коробки уже, чтобы с первого взгляда разница была не так заметна.

В США стандартная пинта пива — 16 унций (473 мл). Однако в некоторых барах используют «читерские пинты» — стаканы объемом 14 унций (414 мл). Покупатели не замечают обмана, так как эти стаканы практически неотличимы от настоящих.

Некоторые бренды при производстве своих «тканевых футболок» заменяют хлопок на более дешевую и гораздо более тонкую синтетическую ткань. Из-за этого футболки получаются чуть ли не прозрачными.

В 2017 году потребители стали замечать, что пачки сока Tropicana уменьшились в размере почти на 9 процентов. Несмотря на это, цена осталась прежней.

Месяц назад пользователь Reddit заметил, что Hefty стали продавать мусорные пакеты пачками по 80 пакетов вместо 90, но цена осталась точно такой же.

В начале года пользователь Reddit заметил, что шринкфляция затронула и напиток Powerade. Объем напитка уменьшился на 118 мл, но цена осталась прежней.

В 2014 году большие бутылки Coca-Cola изменились в объеме — 1,75 литра вместо двух, — но цена осталась прежней.

Компания Cadbury объявила, что к концу 2021 года сократит количество калорий в батончиках, которые продаются в больших упаковках. Согласно BBC, четыре батончика в одной упаковке теперь будут содержать не больше 200 калорий в каждом. Однако компания не планирует снижать цену.

Несколько лет назад нью-йоркская компания по производству йогуртов Chobani решила уменьшить упаковки йогуртов с 6 до 5,3 унций. Несмотря на это, цена осталась прежней. Покупатели были, мягко говоря, недовольны. Компания объяснила, что сделала это для того, чтобы потребителям было легче сравнивать продукт по пищевой ценности с другими недавно выпущенными продуктами компании, а также с продуктами конкурентов, которые предпочитают упаковки объемом 5,3 унции.

В прошлом году бутылка салатной заправки Heinz стала меньше на 9 процентов, однако цена на товар выросла.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: магазины   покупки   цены   шринкфляция   экономика   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2
ruslan d 2 часа назад
Да ладно , веса и хитрые упаковки , это все еще по вкусу пипец как изменилось ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
веселый просто 3 минуты назад
"что к концу 2021 года сократит количество калорий в батончиках". Статью откопали 4х летней давности
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
846
Шурман 5 минут назад
Ни когда такого не было и вот началось :))))) . Да вся наша жизнь обман начиная с сбора пенсионных и тд , что про это не пишите ? многие даже не дожили и не увидели на что отчисляли и тоже самое про медицину , многие туда и не ходят но отчисляют :)))))))) Обманули их блин , лох это судьба :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
656
­­­­ 8 минут назад
Было 5 литров... потом стало 2,5 литра... потом 2 литра... потом 1,5 литра... потом 1,35 литра... а теперь вообще 1,15 литра...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
alertol Полчаса назад
Технически обмана нет, если на упаковке написан реальный вес. Скорее просто психологический трюк. Ничего личного, просто бизнес.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
648
Sadik-mardik Полчаса назад
То есть получается что на упаковки которые хрен откроешь и хрен достанешь продукт, бабло есть. В Лет 20 работал на фабрике dr. Oetker, так там за день столько коржей и топпинга на свалку шло, маленькое африканское государство прокормит можно было. Ладно коржи, свиньям шли, а вот топпинг просто сжигался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
evenSeven Полчаса назад
эффективный менеджмент в действии… А ведь на каждом этом обмане кто-то поднялся и теперь учит жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Shtoppi Полчаса назад
«19 раз, когда производители тайком обманули покупателей»
--------
было бы не так печально, если бы этих раз было только девятнадцать ((((((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
alex Час назад
пиндосов пост. и нудил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
140k
parallax Час назад
Лох не мамонт. Раз продолжают покупать, значит и дальше будут обманывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
alex Час назад
Комментарий к фото
это пьют? ну на х е р
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий Час назад
Синтетика более дешёвая и слишком тонкая? Серьёзно?
Хб для для физкультуры и спорта, к примеру, вообще не годится. А футболка - изначально спортивная одежда. Она должна хорошо дышать, отводить влагу и быстро сохнуть. И не сковывать движения, конечно. В общем, хорошая футболка может быть только синтетической.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
alex Час назад
Комментарий к фото
54 метра! а не дюймы вам всякие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

95918



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Боец ММА одним ударом убил военного в Челябинске и получил 1,5 года ограничения свободы
Боец ММА одним ударом убил военного в Челябинске и получил 1,5 года ограничения свободы
Кто такой загадочный актёр эпизодов Р.Хобуа в комедиях Данелии и почему он ни разу не появился в кадре?
Кто такой загадочный актёр эпизодов Р.Хобуа в комедиях Данелии и почему он ни разу не...
Набирающие популярность в сообществах
Крысиная статистика: в каких городах крыс больше, чем людей?
Крысиная статистика: в каких городах крыс больше, чем людей?
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 марта
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#факты#кот#авто аварии#Россия#США#полиция#Ynews
#Прикол#животные#автомир#интересно#аварии#дети#забавно#Автовсячина#кино#Разное
#Юмор#в мире#люди#интересное#ДТП#история#Китай#собака#позитив#Реакция
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист В Великобритании теперь следят за покупателями и начали цеплять GPS-трекеры на продукты В Великобритании теперь следят за покупателями и начали цеплять GPS-трекеры на продукты Nike заявил о закрытии магазинов в России Nike заявил о закрытии магазинов в России 19 раз, когда производители тайком обманули покупателей 19 раз, когда производители тайком обманули покупателей От ценников на глаз до рекламного мини-сериала: интересные факты и истории о магазинах и покупках От ценников на глаз до рекламного мини-сериала: интересные факты и истории о магазинах и покупках 25 вопиющих примеров "шринкфляции" 25 вопиющих примеров "шринкфляции"

На что жалуетесь?

Вернуться