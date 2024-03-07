В экономике существует термин «шринкфляция» — это когда производитель снижает объем, количество или вес товара, но цену оставляет прежней. Причем делает это настолько хитро, что только самые внимательные покупатели заметят разницу. Вам это кажется несправедливым? Вот и другим пользователям сети тоже. Они не стесняются публично писать о таких случаях, и в этой подборке перечислены самые яркие примеры шринкфляции.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Потребители стали замечать, что со временем многие производители хлопьев для завтрака сократили число хлопьев в пачке, но продолжили продавать их за ту же цену. Многие компании просто стали делать коробки уже, чтобы с первого взгляда разница была не так заметна.
В США стандартная пинта пива — 16 унций (473 мл). Однако в некоторых барах используют «читерские пинты» — стаканы объемом 14 унций (414 мл). Покупатели не замечают обмана, так как эти стаканы практически неотличимы от настоящих.
Некоторые бренды при производстве своих «тканевых футболок» заменяют хлопок на более дешевую и гораздо более тонкую синтетическую ткань. Из-за этого футболки получаются чуть ли не прозрачными.
В 2017 году потребители стали замечать, что пачки сока Tropicana уменьшились в размере почти на 9 процентов. Несмотря на это, цена осталась прежней.
Месяц назад пользователь Reddit заметил, что Hefty стали продавать мусорные пакеты пачками по 80 пакетов вместо 90, но цена осталась точно такой же.
В начале года пользователь Reddit заметил, что шринкфляция затронула и напиток Powerade. Объем напитка уменьшился на 118 мл, но цена осталась прежней.
В 2014 году большие бутылки Coca-Cola изменились в объеме — 1,75 литра вместо двух, — но цена осталась прежней.
Компания Cadbury объявила, что к концу 2021 года сократит количество калорий в батончиках, которые продаются в больших упаковках. Согласно BBC, четыре батончика в одной упаковке теперь будут содержать не больше 200 калорий в каждом. Однако компания не планирует снижать цену.
Несколько лет назад нью-йоркская компания по производству йогуртов Chobani решила уменьшить упаковки йогуртов с 6 до 5,3 унций. Несмотря на это, цена осталась прежней. Покупатели были, мягко говоря, недовольны. Компания объяснила, что сделала это для того, чтобы потребителям было легче сравнивать продукт по пищевой ценности с другими недавно выпущенными продуктами компании, а также с продуктами конкурентов, которые предпочитают упаковки объемом 5,3 унции.
В прошлом году бутылка салатной заправки Heinz стала меньше на 9 процентов, однако цена на товар выросла.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- В Великобритании теперь следят за покупателями и начали цеплять GPS-трекеры на продукты
- 19 раз, когда производители тайком обманули покупателей
- Nike заявил о закрытии магазинов в России
- От ценников на глаз до рекламного мини-сериала: интересные факты и истории о магазинах и покупках
- 25 вопиющих примеров "шринкфляции"
--------
было бы не так печально, если бы этих раз было только девятнадцать ((((((
Хб для для физкультуры и спорта, к примеру, вообще не годится. А футболка - изначально спортивная одежда. Она должна хорошо дышать, отводить влагу и быстро сохнуть. И не сковывать движения, конечно. В общем, хорошая футболка может быть только синтетической.
У меня аллергия на синтетику, какие майки/футболки не перепробовал, на плечах и шее покраснение вылазит.
Вот и бегаю в х/б- потею и мучаюсь