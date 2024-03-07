Многие шоколадные батончики с годами уменьшились в размере, но цена на них не изменилась. Например, Twix теперь на 14% меньше, чем был раньше. Оказывается, в 2012 году Mars, Inc. постановила, что в одном батончике должно быть не больше 250 калорий, и в связи с этим размер многих товаров компании уменьшился.