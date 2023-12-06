Фанат фильма "Один дома" проверил, как изменились цены на продукты в США за 30 лет

Американский блогер решил выяснить, как изменились цены на товары за прошедшие 30 лет. Если мы вспомним, главному герою тогда хватило всего $20 , чтобы накупить два больших пакета продуктов и других нужных (и не очень) товаров: хлеб, замороженный Mac, TV-ужин, пищевую пленку, 2 л молока и апельсинового сока Tropicana, стиральный порошок Tide, салфетки для сушки, туалетную бумагу и набор игрушечных солдатиков. Все эти товары тогда обошлись Кевину в $19,83.

Лайонс пересчитал, сколько бы стоили эти продукты и всё остальное из списка сейчас и выяснил, что с тех пор цены выросли на 248%, т.к. за ту же самую корзину в 2023 году Кевину пришлось бы отдать около 68 долларов США с учётом купона на апельсиновый сок.