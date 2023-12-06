Фанат фильма "Один дома" проверил, как изменились цены на продукты в США за 30 лет

Джеффри Лайонс еще раз внимательно посмотрел любимый фильм и подсчитал, сколько потратил бы сейчас Кевин МакКалистер на покупку тех же товаров.
Культовая рождественская комедия "Один дома" вышла в 1990 году, а её продолжение - "Один дома-2" - двумя годами позже. В фильме главному герою приходится жить самостоятельно и, в том числе покупать продукты.
Американский блогер решил выяснить, как изменились цены на товары за прошедшие 30 лет. Если мы вспомним, главному герою тогда хватило всего $20 , чтобы накупить два больших пакета продуктов и других нужных (и не очень) товаров: хлеб, замороженный Mac, TV-ужин, пищевую пленку, 2 л молока и апельсинового сока Tropicana, стиральный порошок Tide, салфетки для сушки, туалетную бумагу и набор игрушечных солдатиков. Все эти товары тогда обошлись Кевину в $19,83.
Лайонс пересчитал, сколько бы стоили эти продукты и всё остальное из списка сейчас и выяснил, что с тех пор цены выросли на 248%, т.к. за ту же самую корзину в 2023 году Кевину пришлось бы отдать около 68 долларов США с учётом купона на апельсиновый сок.
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Видео с подсчётами, опубликованное в соцсети TikTok, набрало несколько миллионов просмотров, а пользователи иронично заметили, что сейчас заначка База, которую нашёл и потратил Кевин - "уже не деньги".
Кстати, выросли в цене и пакеты - около $1 за штуку, и автор подсчётов этот факт не учёл.
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Автор ролика немного натягивает сову на глобус, например, молоко у него не то, что брал Кевин.
1/2 галлона цельного в пластиковой бутылке будет стоить $1.54 в Чикагском Волмарте, а не показанные $4.59.
Наверное, в $50 за Кевинскую корзину и сейчас можно уложиться.