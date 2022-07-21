От ценников на глаз до рекламного мини-сериала: интересные факты и истории о магазинах и покупках

Каждый день мы ходим в магазины и совершаем покупки, даже не задумываясь, насколько интересна история их появления. Казалось бы, даже такие привычные для нас вещи таят уйму весьма любопытных фактов.
Например, самый первый торговый каталог появился аж в 1400-х годах, благодаря итальянцу Альдусу Манутиусу. Он вручную отпечатал каталог книг, которые сам же выпускал для продажи, и раздал его на городских ярмарках.
Жалобы на некачественное обслуживание в магазинах – сегодня дело привычное. Однако их можно наблюдать и в далёком прошлом. Так, например, была обнаружена глиняная табличка, сделанная в Месопотамии около 4 тыс. лет назад. На ней покупатель жаловался на плохое качество проданных ему медных слитков.
Примечательно, что за товары не всегда можно было рассчитываться деньгами. В 1827 году американский анархист Джосайя Уоррен открыл магазин Cincinnati Time Store, где продавались товары с минимальной наценкой в 7%. Так вот расплачиваться за них можно было работой, эквивалентной стоимости покупки. Например, за 5 кг зерна предлагалось потрудиться один час. При этом можно было и приобрести услуги других людей, объявления которых размещались на доске в этом же магазине.
Довольно забавная история произошла в Праге в 2003 году. Столицу Чехии заполнили рекламными объявлениями об открытии самого дешёвого супермаркета с названием «Чешская мечта». На торжественное перерезание ленточки собралось свыше 3 тыс. человек. Однако какого было разочарование людей, когда выяснилось, что перед ними не магазин, а большой плоский плакат, придерживаемый строительными лесами. Оказалось, что это был перформанс всего лишь двух студентов-режиссеров.
Примечательно, что до середины 19 века не было ценников. Чтобы купить товар, его стоимость нужно было спрашивать у продавца, который называл цену в зависимости от внешнего вида покупателя. Однако многим не нравилось, что за одну и ту же вещь разным людям приходилось платить по-разному. К слову, владельцы и сами оценили пользу ценников. Во-первых, на обучение новых сотрудников, которых приходилось объяснять ценовой диапазон товаров, уходило меньше времени. А, во-вторых, объём продаж заметно вырос за счёт увеличения скорости обслуживания клиентов.
Более честного магазина, чем в сельской местности Норвегии, вы не найдёте нигде. Именно там есть фермерские магазины без продавцов. Покупатель сам выбирает нужный ему товар, подсчитывает стоимость на калькуляторе и оставляет деньги, забирая при этом сдачу, если она необходима. Вряд ли подобное где-то ещё может прижиться.
Знаете ли вы, почему день скидок носит название «чёрная пятница»? Известно, что этот термин пришёл к нам из США, однако мало кто знает, что придумали его полицейские из Филадельфии в 60-х годах прошлого столетия. А назвали это день так потому, что у правоохранителей заметно прибавлялось работы из-за возросших в разы пробок и людских толп.
Не стоит ждать помощи от богатеев. Именно на такую мысль наталкивает исследование, проведённое Social Influence. Согласно ему, люди, делающие покупки в роскошных магазинах, с минимальной вероятностью хоть чем-то помогут нуждающимся.
Ну и закончим весьма интересным подходом сети шведских супермаркетов ICA к рекламе. Их ролики крутятся по ТВ аж с 2001 года, но самое любопытное, что, несмотря на продолжительность в 45 секунд, они все объединены в цельный сюжет. Обновление рекламы происходит примерно раз в две недели, поэтому посмотреть этот мини-сериал успевают все шведы. К слову, многие из них ждут ролики не из-за продукции супермаркетов, а просто из-за интереса к дальнейшей судьбе героев.
Источник:
АНТИФИШКИ
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