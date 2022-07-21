От ценников на глаз до рекламного мини-сериала: интересные факты и истории о магазинах и покупках

Примечательно, что за товары не всегда можно было рассчитываться деньгами. В 1827 году американский анархист Джосайя Уоррен открыл магазин Cincinnati Time Store, где продавались товары с минимальной наценкой в 7%. Так вот расплачиваться за них можно было работой, эквивалентной стоимости покупки. Например, за 5 кг зерна предлагалось потрудиться один час. При этом можно было и приобрести услуги других людей, объявления которых размещались на доске в этом же магазине.