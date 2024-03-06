С крыши в Химках сошла снежная лавина

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В подмосковных Химках жители чуть не попали под лавину. С одной из крыш рухнул огромный пласт снега.
Попасть под лавину в подмосковных Химках? Легко!
Огромный пласт снега сошел с кровли дома №3 на Московской улице, прямо на тротуар, магазины и остановку, на которой в тот момент находилось несколько человек. Когда посыпались первые куски снега, жильцы домов напротив пытались докричаться до людей у дороги, те не отреагировали. В результате – натерпелись страху, но никто чудом не пострадал. Остановка выдержала удар.
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