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С крыши в Химках сошла снежная лавина

С крыши в Химках сошла снежная лавина

Автор:
06 марта 2024 07:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Подмосковье   крыша   лавина   повезло   снег   химки   
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В подмосковных Химках жители чуть не попали под лавину. С одной из крыш рухнул огромный пласт снега.

Попасть под лавину в подмосковных Химках? Легко!
Огромный пласт снега сошел с кровли дома №3 на Московской улице, прямо на тротуар, магазины и остановку, на которой в тот момент находилось несколько человек. Когда посыпались первые куски снега, жильцы домов напротив пытались докричаться до людей у дороги, те не отреагировали. В результате – натерпелись страху, но никто чудом не пострадал. Остановка выдержала удар.

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Метки: Видео   Подмосковье   крыша   лавина   повезло   снег   химки   
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1  комментарий
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ЦСКА Час назад
А это Вам весенний привет, от « МУП Жилищник городского округа Химки»!!!
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Fidel

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