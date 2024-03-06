С крыши в Химках сошла снежная лавина

Попасть под лавину в подмосковных Химках? Легко!

Огромный пласт снега сошел с кровли дома №3 на Московской улице, прямо на тротуар, магазины и остановку, на которой в тот момент находилось несколько человек. Когда посыпались первые куски снега, жильцы домов напротив пытались докричаться до людей у дороги, те не отреагировали. В результате – натерпелись страху, но никто чудом не пострадал. Остановка выдержала удар.