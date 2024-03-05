В Петербурге физрук выбил зубы неудачно пошутившему школьнику

В питерской 247-й школе резвились ученики младших классов. Один из них решил притаиться за углом, дождаться товарища и как следует его напугать. И организовал засаду.

Но вместо школьника, из-за угла вышел учитель физкультуры. Естественно, парень этого не знал и дёрнулся ему навстречу. Мужчина выставил кулак и попал мальчику по лицу. Один удар - минус два зуба. Как позже выяснилось, учитель активно занимается восточными единоборствами.