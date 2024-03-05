В Петербурге физрук выбил зубы неудачно пошутившему школьнику

Суровый педагог тоже пошутил, но по-своему.
В питерской 247-й школе резвились ученики младших классов. Один из них решил притаиться за углом, дождаться товарища и как следует его напугать. И организовал засаду.
Но вместо школьника, из-за угла вышел учитель физкультуры. Естественно, парень этого не знал и дёрнулся ему навстречу. Мужчина выставил кулак и попал мальчику по лицу. Один удар - минус два зуба. Как позже выяснилось, учитель активно занимается восточными единоборствами.
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Педагог-терминатор уже написал объяснительную, полиция проводит доследственную проверку. А родители школьников жалуются, что физрук якобы мужчина суровый и разговаривает с ребятами «как со взрослыми» и «слишком жёстко».
В сети же мужику перепало и за то, что дал 9-летнему мальчику сокрушительного «леща», и за то, что потом спокойно пошёл дальше по своим делам.
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А че мелкий писдюк по полу ползал? Зубы вставлял? Может ему раньше за такую шутку выбили уже.
Скорее, речь идёт о молочных зубах: выбить так постоянные - непросто.
Я, хоть и пытаюсь иногда здесь заступиться за молодое поколение, но здесь за физрука - неудачное стечение обстоятельств...
Очень нервный.