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В Петербурге физрук выбил зубы неудачно пошутившему школьнику

В Петербурге физрук выбил зубы неудачно пошутившему школьнику

Автор:
05 марта 2024 16:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   мальчик   ученик   учитель   физрук   школа   
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Суровый педагог тоже пошутил, но по-своему.

В питерской 247-й школе резвились ученики младших классов. Один из них решил притаиться за углом, дождаться товарища и как следует его напугать. И организовал засаду.

Но вместо школьника, из-за угла вышел учитель физкультуры. Естественно, парень этого не знал и дёрнулся ему навстречу. Мужчина выставил кулак и попал мальчику по лицу. Один удар - минус два зуба. Как позже выяснилось, учитель активно занимается восточными единоборствами.

Педагог-терминатор уже написал объяснительную, полиция проводит доследственную проверку. А родители школьников жалуются, что физрук якобы мужчина суровый и разговаривает с ребятами «как со взрослыми» и «слишком жёстко».

В сети же мужику перепало и за то, что дал 9-летнему мальчику сокрушительного «леща», и за то, что потом спокойно пошёл дальше по своим делам.

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Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   мальчик   ученик   учитель   физрук   школа   
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40  комментариев
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21k
Shtoppi 2 часа назад
за тупые шутки, в зубах бывают промежутки
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6k
Трям 21 минуту назад
Хуня, еще молочные небось.
А че мелкий писдюк по полу ползал? Зубы вставлял? Может ему раньше за такую шутку выбили уже.
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2k
ya_pavel 49 минут назад
Даже если рефлекторно выставил, мог бы хотя бы подойти к пацану, поинтересоваться его состоянием. Мелкий явно без злого умысла был.
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38k
Андрей Иванов 50 минут назад
ну и правильно. Чем меньше у человека зубов, тем лучше он фильтрует базар
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15k
ron Час назад
это он еще трудовика не пугал )))
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11k
Zемляк Час назад
На видео я и удара не увидел - так, касание. У малого, наверное, молочные зубы выпали.
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21k
Александр Час назад
Шутейка МД удалась, пусть шутит ещё.
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7k
Старичок Час назад
тихой сапой фишки превращаются в городской портал питера.
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11k
Дмитрий 2 часа назад
Первый комментарий из скрина огонь конечно!!! Предлагаю принимать на работы в школу(а так же, на всякий случай, что б мало ли чего и в другие учебные учреждения средне-специального и высшего образований), людей совсем без рефлексов!!! )))))
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60k
dima423 2 часа назад
Вроде и не бил совсем) Чето совсем слабые зубы у молодежи... в детстве в драках помню губы в тряпку разбиты, а зубы целы))
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444
Z Z dima423 Час назад
Так может молочные выбил...
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444
Z Z dima423 41 минуту назад
Бывает., самый адекватный ответ) ((
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35k
Teodor 2 часа назад
Физруки часто берега путают, да не только физруки. У нас физик был шибко крутой, к нам в 3-й класс иногда приходил природоведение преподавать - любил особых шалунов в коридор выводить и пинками потчевать... без свидетелей чтоб, сука. Однажды отец такого шалуна подловил его в лесопарке и отхерачил цепью так, что тот две недели в больнице пролежал. Хватило ума не заявлять - неизвестные напали...
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4k
poбт 2 часа назад
если он ему выбил два НЕ молочных зуба то нужно привлекать за тяжкие увечья однозначно + полная компенсация расходов на импланты в будущем
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
А это он зря. Суровость свою теперь будет показывать в суде.
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6k
Hugo_RnD 2 часа назад
он не "пошутил", а целенаправленно ударил школьника (после того, как школьник его напугал, физрук даже не дёрнулся). Судя по заявлениям родителей о "жёстком общении как со взрослыми" и "увлечении единоборствами", физрук явно в "смотрящего по школе" заигрался...
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13k
Krapiv 2 часа назад
Когда учился, у нас один ученик любил на выходе из школы дверь с ноги со всей дури открывать. Дверь деревянная, тяжелая. Как-то он вдарил, а дверь не распахнулась, а на пару см открылась и резко закрылась. Он уже осторожно приоткрывает, а снаружи наш физрук стоит, ударившуюся ладонь другой рукой держит и, слегка подергиваясь, матерится. Ох, такого широкого леща этот ученик через пару секунд отхватил
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621
Ирина Петрова 2 часа назад
В данном случае физрук был явно неправ. Мог бы приостановиться или просто ладонью отодвинуть возникшее препятствие в виде ребёнка. Дети, школа, мелкие дурачества - это нормально и естественно. Не было ни агрессии, ни нападения, ни попытки конкретно испугать или напасть именно на физрука. Так что последний явно неправильно оценил ситуацию и проявил глупость.
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444
Z Z Ирина Петрова Час назад
А он не оценивал, действовал на автомате.
Я, хоть и пытаюсь иногда здесь заступиться за молодое поколение, но здесь за физрука - неудачное стечение обстоятельств...
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8k
Alex 2 часа назад
Хорошо, что не трудовик был. Тот бы киянкой уе**бал
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