В Подмосковье родители школьников устроили митинг в защиту арестованного за приставания к девочке физрука

На защиту преподавателя встала вся школа — как ученики, так и родители. Они уверены, что его оболгали.
Громкий школьный скандал произошёл в городе Дмитрове. Учителя физкультуры средней школы «Мечта» в селе Озерецкое арестовали по доносу матери 10-летней ученицы, она обвинила 39-летнего Антона Маслова в педофилии.
В подтверждение своих обвинений женщина предоставила запись, на которой учитель якобы хватает 4-классницу за интимные места. Этот ролик и стал причиной его ареста и расследования дела по тяжкой статье.
Источник:
Однако в виновность учителя никто из учащихся и их родителей не поверил. По их мнению, физрук —отличный учитель и приставать к девочкам не мог. Почти вся школа поднялась на защиту Маслова. Родители и ученики устроили митинг, дети публикуют трогательные ролики и рисуют для любимого педагога открытки. Сообщается, что сейчас родители собирают ему деньги на адвоката, а также подписи в поддержку. Уже удалось собрать более 900 подписей.
Источник:
И дело не только в том, что Маслов хороший учитель. Но и в том, что заявление на него написали подонки, которые, по мнению протестующих, всё подстроили, чтобы отправить мужчину за решётку. Так что, вся активность детей и их родителей она, скорее, про справедливость, а не любовь к педагогу.
По словам родителей школьников, у 10-летней Даши (имя изменено) несколькими днями ранее произошёл конфликт с учителем. Физрук в раздевалке попросил её собираться быстрее, в шутку пригрозив отрезать ушки (на школьнице была шапка с кошачьими ушами). Девочка из-за этих слов расплакалась и пожаловалась маме, которая решила отомстить за слёзы своего чада. На помощь женщине пришла подруга-юрист, которая предложила провернуть безотказную схему. Через несколько дней, следуя инструкции матери, девочка записала видео, в котором учитель якобы к ней прикасается. Для того, чтобы записать видео, Даша вместе с подругой (дочкой юристки) намерено покинули спортивный зал и отправились в раздевалку. Физрук, не дававший им на это разрешение, последовал за ними — так и появилось «видеодоказательство» приставаний.
Отмечается, что подруга Даши, которая была с ней во время записи видео с «изнасилованием», призналась, что ролик был постановочным. Однако женщина-юрист (она, говорят, работала дознавателем) надавила на неё, после чего она перестала отказываться от показаний.
«Одна девочка признает, что видео постановочное, но ее мать не даст согласие это освещать. Она бывший следователь», — пояснила мама одного школьника.
Отмечается, что в отношении Антона Маслова возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ. Сейчас мужчина задержан. В скором времени суд определит для него меру пресечения.
Источник:
Источник:
Источник:
- В приморской школе физрук сыграл Снегурочку и вызвал гнев общественников
- «Учитель года»: педагог из Питера «психанул» и швырнул 11-летнего школьника на пол
- Безумное соперничество японских физруков - кумитаисо
- В Петербурге физрук выбил зубы неудачно пошутившему школьнику
- Физрук в Иркутской области заставлял учеников целоваться, приглашал выпить пива посмотреть порно
но тогда нужно носить нагрудный видеорегистратор как у полиции
.
Нахер пошли с вашими выкрутасами
вот и имеем, что имеем.
Н.и.х непонятно .
Как правильно сказал знакомый - я уже боюсь при посторонних людях родную дочку на руки брать.
Так всех физруков страны за решётку упрятать можно.
.
Мужики массово покидают учебные завеления
Прибить суку пока не поздно вместе с мамашей!
надеюсь физрук напишет заяву и эту мамашу с дочкой посадят за дачу ложных показаний в суде на 2 года
Я сталкивался с этими "юристками" , когда график встреч с ребенком определяли судебно, так бывшая по совету "юристки" постанову устроила, что ее избили. Спасло меня только то, что событие было под камерами и состава преступления не обнаружено как и физического воздействия). А так да, типа синяки, типа побои, сотрясения (привет продажным медикам). А на мои заявления , что клевета и что медиков надо проверить, наша доблестная полиция забила болт. Так что да, правосудие и особенно в теме, где дети, у нас в стране на пахнет даже.
Отдельная тема, что будет скоро по всей России. Моя мысль: Участники СВО возвращаются, их жены привыкли к денежке (в регионах особенно), потом они устроят развод и лишат общения с детьми этих бойцов. По совету "юристок" бывшие начнут дичь творить, но только дичь творить умеют и те, кто вернулся , особенно с бывшими и особенно за детей. И в этой схеме "юристки" не ответят, они не при делах и консультанты, их не так поняли и прочее. В общем о чем я - это система, которую пора ломать. Шурыгиной им не хватило, продолжают дальше из женщин и детей пострадавших строить, ломая кучу жизней рядом.
Так что в этом событии я бы просто расстрелял "юристку", чтобы спасти большое количество жизней в будущем. А родители быстро все претензии заберут и дети расскажут что и как было.