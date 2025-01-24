FISHKINET
Сообщество Криминал 3944 поста • 413 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Подмосковье родители школьников устроили митинг в защиту арестованного за приставания к девочке физрука

В Подмосковье родители школьников устроили митинг в защиту арестованного за приставания к девочке физрука

Автор:
24 января 2025 18:32
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Дмитров   домогательства   защита   невиновность   обвинения   физрук   школа   
9145
3
4

На защиту преподавателя встала вся школа — как ученики, так и родители. Они уверены, что его оболгали.

Громкий школьный скандал произошёл в городе Дмитрове. Учителя физкультуры средней школы «Мечта» в селе Озерецкое арестовали по доносу матери 10-летней ученицы, она обвинила 39-летнего Антона Маслова в педофилии.


В подтверждение своих обвинений женщина предоставила запись, на которой учитель якобы хватает 4-классницу за интимные места. Этот ролик и стал причиной его ареста и расследования дела по тяжкой статье.

Однако в виновность учителя никто из учащихся и их родителей не поверил. По их мнению, физрук —отличный учитель и приставать к девочкам не мог. Почти вся школа поднялась на защиту Маслова. Родители и ученики устроили митинг, дети публикуют трогательные ролики и рисуют для любимого педагога открытки. Сообщается, что сейчас родители собирают ему деньги на адвоката, а также подписи в поддержку. Уже удалось собрать более 900 подписей.

И дело не только в том, что Маслов хороший учитель. Но и в том, что заявление на него написали подонки, которые, по мнению протестующих, всё подстроили, чтобы отправить мужчину за решётку. Так что, вся активность детей и их родителей она, скорее, про справедливость, а не любовь к педагогу.

По словам родителей школьников, у 10-летней Даши (имя изменено) несколькими днями ранее произошёл конфликт с учителем. Физрук в раздевалке попросил её собираться быстрее, в шутку пригрозив отрезать ушки (на школьнице была шапка с кошачьими ушами). Девочка из-за этих слов расплакалась и пожаловалась маме, которая решила отомстить за слёзы своего чада. На помощь женщине пришла подруга-юрист, которая предложила провернуть безотказную схему. Через несколько дней, следуя инструкции матери, девочка записала видео, в котором учитель якобы к ней прикасается. Для того, чтобы записать видео, Даша вместе с подругой (дочкой юристки) намерено покинули спортивный зал и отправились в раздевалку. Физрук, не дававший им на это разрешение, последовал за ними — так и появилось «видеодоказательство» приставаний.

Отмечается, что подруга Даши, которая была с ней во время записи видео с «изнасилованием», призналась, что ролик был постановочным. Однако женщина-юрист (она, говорят, работала дознавателем) надавила на неё, после чего она перестала отказываться от показаний.


«Одна девочка признает, что видео постановочное, но ее мать не даст согласие это освещать. Она бывший следователь», — пояснила мама одного школьника.

Отмечается, что в отношении Антона Маслова возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ. Сейчас мужчина задержан. В скором времени суд определит для него меру пресечения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Дмитров   домогательства   защита   невиновность   обвинения   физрук   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
104  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
4ijik 20 часов назад
Разобраться, а сволочь "юристку" под суд за подлог и мошенничество. Реально, охренели яжемамки... Скоро детей только приезжие будут учить, нормальные люди в школы не пойдут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 16)
7k
sumrаknn Полчаса назад
Посмотрите на портовую девку шурыгину - оклеветала, а потом свою пещеру предлагала всем кому ни попадя. А наказание какое? да 321 три-два-раз малахцов ей по несколько миллионов за передачку платил. и эта юристочка - давай накажем нахаляву. сломать жизнь мужику за даром. Так и будет пока их примерно не накажут. каждой по 3 года колонии . будет достаточно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Андрей 46 минут назад
давно говорил и говорю, в классах нужно вешать камеры со звуком. тут раздевалка, нельзя.
но тогда нужно носить нагрудный видеорегистратор как у полиции
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Денис 47 минут назад
По данной ситуации ни чего сказать не могу. Скажу лишь, что сложно в наше время мужикам. У меня выработался защитный механизм на пример))) Ни когда не поеду в лифте с незнакомой девочкой (да и с мальчиком, к стати тоже).. Лучше пешком пойду. Когда преподавал в школах энное время то изучил расположение всех камер в здании и всегда старался избегать мертвых зон видеонаблюдения (все педагоги так делали и мужчины и женщины).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Голос Вселенной 2 часа назад
Ну не надо уже до европейцев с пендосами опускаться. К чему все эти абсурды?! Зачем людиям портить жизнь из-за какой-то херни?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
livaneth 3 часа назад
В царской России обучение было раздельным: В мужской гимназии учителя, в женской классные дамы. В церковно-приходской школе мальчиков учил поп а девочек - поподья. Может вернуть? Ну, или камеры 24/7 простреливающие все уголки школы, включая туалеты. Или дистанционное обучение, как в ковидные времена. А физкультура по любому должна быть разделена, к девочкам и мальчикам слишком разные требования, чтоб их в один спортзал сгонять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32
Александр 5 часов назад
Всё это не вопрос веры а как раз таки весомых объективных доказательств, у нас же похоже всё вовсе в эмоциональную сторону смещается. Я не на стороне физрука, я за то что нужно разбираться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
pypkyn 5 часов назад
Это всё ювенальщики виноваты. Накуевертели десять лет назад, теперь разгребаем, сломанными судьбами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
hhwost 5 часов назад
когда-то практически все учителя в школах, гимназиях и пр. были мужчины. сейчас в основном бабы. вопрос: если 4-6 часов в день ребёнка воспитывает баба, и только полчаса-час вечером мужик (да и то не всегда) - что из ребёнка вырастет? истеричная ипанутая яхочуха?
вот и имеем, что имеем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий 6 часов назад
В смысле задержан? Он что, представляет опасность для общества??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
олег 7 часов назад
Где ролик с педофилией?
Н.и.х непонятно .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
922
adssaf afasffdsga 9 часов назад
Мужик сам с огнём играет - знает же, что у нас по педофилии залететь можно легко, а в раздевалку за девочками заходит. Нужно же инстинкт самосохранения иметь - сейчас ведь и залететь может ни за что ни про что только поэтому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
188k
parallax 9 часов назад
Сколько нормальных людей уже пострадало на фоне педоистерии.
Как правильно сказал знакомый - я уже боюсь при посторонних людях родную дочку на руки брать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Игорь 10 часов назад
По специфике преподавательской деятельности физрук, должен страховать детей при выполнении упражнений, т.е. иногда прикасаться к ним.

Так всех физруков страны за решётку упрятать можно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
SmartCat101 10 часов назад
Малолетняя идиотка с такой же мамашей, что из нее вырастет?
Прибить суку пока не поздно вместе с мамашей!
надеюсь физрук напишет заяву и эту мамашу с дочкой посадят за дачу ложных показаний в суде на 2 года
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Hitokiri 12 часов назад
Пока за клевету не начнут сажать так же как тех на кого клевещут нихера не поменяется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30
Александра В 12 часов назад
На видео не видно ничего. Просто щекотал и скорее всего ничего такого не думал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
210
Rollio 13 часов назад
Тут скорее всего другой вопрос. Почему вообще завели дело при столь странных обстоятельствах и тем более задержали учителя?
Я сталкивался с этими "юристками" , когда график встреч с ребенком определяли судебно, так бывшая по совету "юристки" постанову устроила, что ее избили. Спасло меня только то, что событие было под камерами и состава преступления не обнаружено как и физического воздействия). А так да, типа синяки, типа побои, сотрясения (привет продажным медикам). А на мои заявления , что клевета и что медиков надо проверить, наша доблестная полиция забила болт. Так что да, правосудие и особенно в теме, где дети, у нас в стране на пахнет даже.
Отдельная тема, что будет скоро по всей России. Моя мысль: Участники СВО возвращаются, их жены привыкли к денежке (в регионах особенно), потом они устроят развод и лишат общения с детьми этих бойцов. По совету "юристок" бывшие начнут дичь творить, но только дичь творить умеют и те, кто вернулся , особенно с бывшими и особенно за детей. И в этой схеме "юристки" не ответят, они не при делах и консультанты, их не так поняли и прочее. В общем о чем я - это система, которую пора ломать. Шурыгиной им не хватило, продолжают дальше из женщин и детей пострадавших строить, ломая кучу жизней рядом.
Так что в этом событии я бы просто расстрелял "юристку", чтобы спасти большое количество жизней в будущем. А родители быстро все претензии заберут и дети расскажут что и как было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Vital Idol 13 часов назад
посмотрел видео, а где там действия СЕКСУАЛЬНОГО(состав статьи) характера, когда ещё подруга сиповки снимает на телефон?! чё следаки такие тупые, фефёлки 100 пудоф?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Кот Баюн 14 часов назад
так если видео постановочное, то зачем закрыли все квадратом белым?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
rus 14 часов назад
Сейчас начнутся бесконечные проверки и экспертизы и станет ясно. Если не виноват, то конечно нервов потрепят много. Но был случай когда за такого физрука встали все горой. Он и в походы ходил с детьми и был всеми любим и был заслуженным учителем, а выяснилось что он серийник и убил и изнасиловал 7х мальчиков. Звали его Анатолий Сливко. Так что следствие разберется и очень надеюсь, что оно будет справедливое, а слушать родителей и учеников это последнее дело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 44 комментария (из 58)
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2942 поста (2951 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

271956



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Родители детей, нежелательных для пребывания в РФ, получат тот же статус и будут депортированы из России
Родители детей, нежелательных для пребывания в РФ, получат тот же статус и будут...
«Похоже на нездоровый бред»: член СПЧ попросил силовиков проверить муфтия Москвы на экстремизм после его заявлений о многожёнстве и Деде Морозе
«Похоже на нездоровый бред»: член СПЧ попросил силовиков проверить муфтия Москвы на...
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#ДТП#история#аварии#Россия#интересно#квартира#отношения
#машина#Люди#Автовсячина#кот#позитив#Юмор#конфликт#актер#Аукцион#новости
#автомир#животные#США#авто аварии#Прикол#собака#факты#Китай#СССР#кошка
Смотреть онлайн Смотреть онлайн Безумное соперничество японских физруков - кумитаисо Безумное соперничество японских физруков - кумитаисо В Петербурге физрук выбил зубы неудачно пошутившему школьнику В Петербурге физрук выбил зубы неудачно пошутившему школьнику Школьники Красногорска требуют вернуть физрука, которого несправедливо уволили из-за жалобы девятиклассника Школьники Красногорска требуют вернуть физрука, которого несправедливо уволили из-за жалобы... Чеченский министр заявил, что силовики проверяют местного учителя, насмехавшегося над христианами Чеченский министр заявил, что силовики проверяют местного учителя, насмехавшегося над христианами В приморской школе физрук сыграл Снегурочку и вызвал гнев общественников В приморской школе физрук сыграл Снегурочку и вызвал гнев общественников

На что жалуетесь?

Вернуться