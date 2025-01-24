В Подмосковье родители школьников устроили митинг в защиту арестованного за приставания к девочке физрука

И дело не только в том, что Маслов хороший учитель. Но и в том, что заявление на него написали подонки, которые, по мнению протестующих, всё подстроили, чтобы отправить мужчину за решётку. Так что, вся активность детей и их родителей она, скорее, про справедливость, а не любовь к педагогу.





По словам родителей школьников, у 10-летней Даши (имя изменено) несколькими днями ранее произошёл конфликт с учителем. Физрук в раздевалке попросил её собираться быстрее, в шутку пригрозив отрезать ушки (на школьнице была шапка с кошачьими ушами). Девочка из-за этих слов расплакалась и пожаловалась маме, которая решила отомстить за слёзы своего чада. На помощь женщине пришла подруга-юрист, которая предложила провернуть безотказную схему. Через несколько дней, следуя инструкции матери, девочка записала видео, в котором учитель якобы к ней прикасается. Для того, чтобы записать видео, Даша вместе с подругой (дочкой юристки) намерено покинули спортивный зал и отправились в раздевалку. Физрук, не дававший им на это разрешение, последовал за ними — так и появилось «видеодоказательство» приставаний.