Ворвались в палатку с ножами: испанскую байкершу в Индии изнасиловали семеро мужчин

Трагедия случилась по дороге в Непал. Не обнаружив поблизости гостиницы, пара установила палатку на окраине популярного у туристов города Думка в индийском штате Джаркхад. Подобный опыт был для испанцев далеко не первым, за полгода путешествия по Азии они не раз ночевали в палатке. Поздно вечером, когда они уже ложились спать, услышали рев приближающихся мотоциклов. В палатку полетели камни, а затем внутрь ворвались семеро мужчин.

Первым досталось 45-летнему Винсенте, его жестоко избили мотоциклетными шлемами.

- Они приставили нож к моей шее и угрожали убить, - рассказал испанец. После этого неизвестные напали на 28-летнюю Фернанду. Выволокли ее на улицу и изнасиловали на глазах мужа. Путешественники пытались предложить нападавшим денег, с собой у них было более 300 долларов, но те отрезали: «Только секс».