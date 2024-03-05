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Ворвались в палатку с ножами: испанскую байкершу в Индии изнасиловали семеро мужчин

Ворвались в палатку с ножами: испанскую байкершу в Индии изнасиловали семеро мужчин

Автор:
05 марта 2024 10:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   байкерша   блогер   изнасилование   испанка   люди   
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45-летнего Винсенте жестоко избили, а затем надругались над 28-летней женой у него на глазах.

Красавица-испанка бразильского происхождения Фернанда и ее муж Винсенте уже пять лет путешествуют по миру на мотоциклах. Байкеры побывали в шести десятках стран и набрали сотни подписчиков в соцсетях. Но в Индии случился кошмар. Пара опубликовала видео, показав следы побоев. Оба были в слезах. Фернанду изнасиловали семеро мужчин.

Трагедия случилась по дороге в Непал. Не обнаружив поблизости гостиницы, пара установила палатку на окраине популярного у туристов города Думка в индийском штате Джаркхад. Подобный опыт был для испанцев далеко не первым, за полгода путешествия по Азии они не раз ночевали в палатке. Поздно вечером, когда они уже ложились спать, услышали рев приближающихся мотоциклов. В палатку полетели камни, а затем внутрь ворвались семеро мужчин.

Первым досталось 45-летнему Винсенте, его жестоко избили мотоциклетными шлемами.

- Они приставили нож к моей шее и угрожали убить, - рассказал испанец. После этого неизвестные напали на 28-летнюю Фернанду. Выволокли ее на улицу и изнасиловали на глазах мужа. Путешественники пытались предложить нападавшим денег, с собой у них было более 300 долларов, но те отрезали: «Только секс».

Издевательства продолжались около двух часов.


Избитую и измученную пару испанских путешественников на обочине дороги обнаружил наряд полиции около одиннадцати вечера. Их доставили в больницу, полиция записала показания пострадавших. Врачи зафиксировали у Винсенте перелом челюсти, а у его жены - перелом ребра.


О своих злоключениях испанцы рассказали в соцсетях (позднее видео было удалено по неизвестным причинам). В их аккаунте Х пользователи посмотрели видео более 500 тысяч раз. Помимо слов сочувствия и поддержки, подписчики поделились своим, чаще всего негативным, опытом пребывания в Индии.


По горячим следам полиция задержала троих подозреваемых в изнасиловании испанской путешественницы, а затем еще одного. Поиски двоих продолжаются. Один из задержанных дал признательные показания и назвал имена причастных к нападению. Нападавшими оказались молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Согласно индийскому законодательству, им может грозить пожизненное заключение.


Сейчас испанская пара в больнице под присмотром полиции. В ближайшее время они планируют вернуться в Испанию.

Министерство иностранных дел Испании выступило с заявлением по поводу случившегося с парой. В ведомстве сообщили, что направят своих сотрудников для оказания помощи пострадавшим и помощи властям в обнаружении преступников. Также готовность оказать поддержку высказал и МИД Бразилии - Фернанда обладает двойным гражданством - Испании и Бразилии.



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Метки: Индия   байкерша   блогер   изнасилование   испанка   люди   
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55  комментариев
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
А ты побольше сиськами и ласинами облегающими упругую жопу свети в сельской местности дикой стране. Хорошо не убили .
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1k
Димыч 4 минуты назад
Не оправдываю, ни в коем случае, этих подонков. Но. Перед тем, как куда-то ехать дикарями, может стоит, всё-таки, задуматься о месте стоянки, регион изучить? Как сказала мне знакомая, начальник следственного управления: "НИКТО не защитит вас лучше, чем ВЫ САМИ."
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1k
BOOMMER452 9 минут назад
Я бы ей вдул!!!
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2
Андрей 12 минут назад
Чет как то он в 45 выглядит 65...
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4k
Aleks 16 минут назад
Они бы еще в каком Сомали палатку поставили, там вообще атмосфера, за ботинки хорошие горло перережут, в порядке вещей, как у нас охота.
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27k
Sheir 17 минут назад
Непуганные идиоты, что тут сказать. Всегда были и всегда будут. У меня знакомый из Нидерландов больше 10 лет назад, захотел проехать всю Россию на велике. Готовился долго, экипировка, все такое. Результат оказался очевиден. Примерно через две недели нашли ограбленным, побитым, с какой-то химией в крови. Еле откачали и вернули домой.
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9k
Vалѣнтиныч 23 минуты назад
Она, что не могла сказать- " Я из касты "неприкасаемых". Тронешь меня - зашквар на всю жизнь и 36 последующих жизней!"

Их бы как ветром сдуло!
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136
Dima Полчаса назад
предложите им тур выходного дня в самый живописный горный район узбекистана
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7
Effusor Sanguinis Полчаса назад
В следующий раз куда? в Иран, в Северную Корею?
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2k
Жирный бот Полчаса назад
Индия та страна, куда девушкам лучше не ездить.. Здесь хоть и была с мужчиной, но не спасло...
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603
al-lav Полчаса назад
Оц-тоц-первертоц, бабушка здорова,
Оц-тоц-первертоц, кушает компот.
Оц-тоц-первертоц и мечтает снова,
Оц-тоц-первертоц пережить налёт (с).
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2k
Алексей Гулевич Полчаса назад
посмотрели видео более 500 тысяч раз - это же главное было?! особенно к индусам которые девок не видали ...... цель достигнута
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61
Олег 41 минуту назад
Ну вот бля, отдохнули.Хорошую религию придумали индусы.
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29k
Егор 43 минуты назад
В Испании так не принято, конечно.
Ссылка vk.com
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3k
Alexander Parshuto 47 минут назад
А чего Винсент в свои 45 выглядит на 65?
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−3
Конрад Карлович 47 минут назад
#самавиновата
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1k
K_II_T 48 минут назад
Что-то много новостей стало из Индии.

И все нелицеприятные.

Видно жизнь в Индии налаживается.

Понятно, что не Россия.
Если у нас СК дело в медиа пространстве озвучивает - значит уже не висяк.
И все участники в сборе.
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554
Александр 50 минут назад
Не повезло людям, что тут скажешь. Здоровья им. Индия не Испания.
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836
cdzpm 50 минут назад
Сама ситуация - жуть! Меня заинтересовала палатка в которую помимо отдыхающих смогла ворваться СЕМЕРО мужчин
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471
Рома cdzpm 42 минуты назад
"МУЖЧИН" ?!
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3k
Autumn2015 50 минут назад
Если они путешественники то прекрасно знали, что Индия самая не рекомендуемая к посещению женщинами страна и топ-1 по изнасилованиям в мире, причем изнасилованиям крайне жестоким, часто приводящим к смерти! В Индии женщин легко хватают на улицах, воруют даже с охраняемых территорий - и они поперлись туда за приключениями на переднюю точку?
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18k
Kucher 59 минут назад
Вчера в парке гуляла, меня изнасиловали. Сегодня опять в парке гуляла, опять изнасиловали. Завтра ещё пойду, по парку погуляю.
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