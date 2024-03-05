Ворвались в палатку с ножами: испанскую байкершу в Индии изнасиловали семеро мужчин

45-летнего Винсенте жестоко избили, а затем надругались над 28-летней женой у него на глазах.
Красавица-испанка бразильского происхождения Фернанда и ее муж Винсенте уже пять лет путешествуют по миру на мотоциклах. Байкеры побывали в шести десятках стран и набрали сотни подписчиков в соцсетях. Но в Индии случился кошмар. Пара опубликовала видео, показав следы побоев. Оба были в слезах. Фернанду изнасиловали семеро мужчин.
Трагедия случилась по дороге в Непал. Не обнаружив поблизости гостиницы, пара установила палатку на окраине популярного у туристов города Думка в индийском штате Джаркхад. Подобный опыт был для испанцев далеко не первым, за полгода путешествия по Азии они не раз ночевали в палатке. Поздно вечером, когда они уже ложились спать, услышали рев приближающихся мотоциклов. В палатку полетели камни, а затем внутрь ворвались семеро мужчин.
Первым досталось 45-летнему Винсенте, его жестоко избили мотоциклетными шлемами.
- Они приставили нож к моей шее и угрожали убить, - рассказал испанец. После этого неизвестные напали на 28-летнюю Фернанду. Выволокли ее на улицу и изнасиловали на глазах мужа. Путешественники пытались предложить нападавшим денег, с собой у них было более 300 долларов, но те отрезали: «Только секс».
Издевательства продолжались около двух часов.
Избитую и измученную пару испанских путешественников на обочине дороги обнаружил наряд полиции около одиннадцати вечера. Их доставили в больницу, полиция записала показания пострадавших. Врачи зафиксировали у Винсенте перелом челюсти, а у его жены - перелом ребра.
О своих злоключениях испанцы рассказали в соцсетях (позднее видео было удалено по неизвестным причинам). В их аккаунте Х пользователи посмотрели видео более 500 тысяч раз. Помимо слов сочувствия и поддержки, подписчики поделились своим, чаще всего негативным, опытом пребывания в Индии.
По горячим следам полиция задержала троих подозреваемых в изнасиловании испанской путешественницы, а затем еще одного. Поиски двоих продолжаются. Один из задержанных дал признательные показания и назвал имена причастных к нападению. Нападавшими оказались молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Согласно индийскому законодательству, им может грозить пожизненное заключение.
Сейчас испанская пара в больнице под присмотром полиции. В ближайшее время они планируют вернуться в Испанию.
Министерство иностранных дел Испании выступило с заявлением по поводу случившегося с парой. В ведомстве сообщили, что направят своих сотрудников для оказания помощи пострадавшим и помощи властям в обнаружении преступников. Также готовность оказать поддержку высказал и МИД Бразилии - Фернанда обладает двойным гражданством - Испании и Бразилии.
Источник:
- В Индии выдают пистолет за одеялко для коровы
- Куда деваются миллионы цветов с индийских фестивалей
- Зачем в Индии нужно свадебное фото с унитазом
- Красивое кастовое неравенство
- 15 лет суда над девушкой в Индии за поцелуй от Ричарда Гира
Их бы как ветром сдуло!
Блаженный вы наш..
Оц-тоц-первертоц, кушает компот.
Оц-тоц-первертоц и мечтает снова,
Оц-тоц-первертоц пережить налёт (с).
И все нелицеприятные.
Видно жизнь в Индии налаживается.
Понятно, что не Россия.
Если у нас СК дело в медиа пространстве озвучивает - значит уже не висяк.
И все участники в сборе.