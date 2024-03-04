"Извините, я написал маленькой девочке": в Москве поймали мигранта из Киргизии и сдали на руки полиции

И снова незаменимый специалист, который вожделеет несовершеннолетних. Хорошо, что рядом оказываются крепкие и справедливые защитники детей.
Мигрант из Киргизии зазвал 13-летнюю девочку на свидание, чтобы "целовать и ласкать". Едва говорящий по-русски Узаков Айбек Оралбаевич вряд ли ожидал встречи с плечистыми парнями, но поговорить с ними ему всё-таки пришлось.
Осторожно! Сцены драки!
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Осторожно! Сцены драки!
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Разговор получился кратким, но убедительным. После него парнишка с готовностью извинился на камеру, а потом уехал в полицию.
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Без них же наша экономика не может обойтись?
Или может?
И когда про повышение пенсионного возраста спорили, и про наступающее не такое уж и далекое будущее...
"Как то Йон Тихий встретился с лямкарями..."