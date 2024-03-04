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"Извините, я написал маленькой девочке": в Москве поймали мигранта из Киргизии и сдали на руки полиции

"Извините, я написал маленькой девочке": в Москве поймали мигранта из Киргизии и сдали на руки полиции

Автор:
04 марта 2024 17:58
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   мигранты   несовершеннолетние   педофилия   полиция   
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И снова незаменимый специалист, который вожделеет несовершеннолетних. Хорошо, что рядом оказываются крепкие и справедливые защитники детей.

Мигрант из Киргизии зазвал 13-летнюю девочку на свидание, чтобы "целовать и ласкать". Едва говорящий по-русски Узаков Айбек Оралбаевич вряд ли ожидал встречи с плечистыми парнями, но поговорить с ними ему всё-таки пришлось.



Разговор получился кратким, но убедительным. После него парнишка с готовностью извинился на камеру, а потом уехал в полицию.



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Метки: Видео   Москва   мигранты   несовершеннолетние   педофилия   полиция   
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14  комментариев
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
приходится уже гражданским этим заниматься
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190
sioma08 15 минут назад
Тварь.
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
Очень надеюсь что наша полиция не заведет дело по "ущербу для здоровья" в отношении ребят.
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13k
Djeff 40 минут назад
Был Оралбаевич, на зоне будет ещё и Аналбаевич.
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8k
Alex 53 минуты назад
Расстрелять
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7k
мемфрид 55 минут назад
На маленьких девочек писать очень нехорошо
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78k
Viktor 58 минут назад
Отрезать яйца и в кишлак!
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1k
Руслана Тарасова Час назад
На кол, маструбека! С трансляцией по каналам соцсетей, где эти маструбеки пасутся. Как же задолбали эти "незаменимые специалисты". Сейчас набегут всякие "уважЯемые люди" из диаспоры и начнется..."Маструбек не виноват, его соблазнили..." и прочий бред.
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6
FlakoBoy Час назад
Ну вот зачем они его ментам сдавали? Нужно было просто сделать его парализованным от шеи и ниже, и пусть бы тихо питался через трубку, и ходил под себя до конца жизни.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
видать этот гондон прочитал про Челябинский суд..
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18k
Kucher Час назад
Побольше приглашайте "ценных" специалистов.
Без них же наша экономика не может обойтись?
Или может?
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114
r3mba4 Kucher Полчаса назад
может. В Японии больше стариков. Это стремительно стареющая нация, но вместо того чтобы ввозить низкоквалифицированную рабсилу, решили эту проблему автоматизацией производства и внедрением робототехники. Тут дело в другом. Ктото сильно захотел возродить СССР 2.0 на территории РФ. Россия общая, а вокруг неё национальные и независимые государства.
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