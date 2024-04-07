На улицу иди, придурошный!: Пьяный мужик разнес «Бургер Кинг» в Подмосковье

А началось все с того, что оголодавший местный житель не смог оформить заказ через кассу самообслуживания и решил всех убить.
Инцидент произошел в поселке Октябрьский в 10 утра. В заведение пришел бухой мужик и, после неудачной попытки перекусить бургером, забрался на стойку и начал громить всё подряд. Попутно завывая, что все должны жить по его правилам и вообще он всех убьет.
Сотрудники сей перформанс оценили по достоинству и вызвали полицию. Полицейским представление тоже очень понравилось, буяна скрутили и увезли в отделение.
При этом, со слов сотрудников, заведения дебошир был их частым клиентом и ранее с ним проблем не случалось. Из-за голодного дебошира заведение не работало несколько часов.
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Кстати, может кто в курсе- они реально жарят на огне?