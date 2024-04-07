На улицу иди, придурошный!: Пьяный мужик разнес «Бургер Кинг» в Подмосковье

Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей

«Мы думали - ну хрустит, всякое бывает»: в Подмосковье яжемать сломала ребёнку руку и рёбра,...

В Казани студент из Египта снял трусы перед девочками с детской площадки в "Бургер Кинге"

В Подмосковье, вместо уборки снега, прорыли для пешеходов тоннель в сугробе

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В Подмосковье трёхлетняя девочка сбежала из детского сада