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На улицу иди, придурошный!: Пьяный мужик разнес «Бургер Кинг» в Подмосковье

На улицу иди, придурошный!: Пьяный мужик разнес «Бургер Кинг» в Подмосковье

Автор:
07 апреля 2024 06:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Подмосковье   бургер   бургер кинг   погром   постоянный клиент   
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А началось все с того, что оголодавший местный житель не смог оформить заказ через кассу самообслуживания и решил всех убить.

Инцидент произошел в поселке Октябрьский в 10 утра. В заведение пришел бухой мужик и, после неудачной попытки перекусить бургером, забрался на стойку и начал громить всё подряд. Попутно завывая, что все должны жить по его правилам и вообще он всех убьет.


Сотрудники сей перформанс оценили по достоинству и вызвали полицию. Полицейским представление тоже очень понравилось, буяна скрутили и увезли в отделение.


При этом, со слов сотрудников, заведения дебошир был их частым клиентом и ранее с ним проблем не случалось. Из-за голодного дебошира заведение не работало несколько часов.


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Метки: Видео   Подмосковье   бургер   бургер кинг   погром   постоянный клиент   
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6  комментариев
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39k
koleos72 55 минут назад
Чем тише омут, тем черти еб.анутее!
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923
MidMaster 13 минут назад
Частый клиент заведения... Это многое объясняет :)
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2k
Bobbus 21 минуту назад
Ты не ты- когда голоден

Кстати, может кто в курсе- они реально жарят на огне?
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1k
Икра ежа Полчаса назад
Запятая в конце рандомно перескочила. Даже тут не смог автор добиться порядка...
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
че этим шизофреникам еще надо..ВЕСНА..птички поют..))..в *дурку* всех до лета..они опасны для общества.
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FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1071 пост (1064 в горячем)

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