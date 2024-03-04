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Перекати-поле захватили американский город в штате Юта

Перекати-поле захватили американский город в штате Юта

Автор:
04 марта 2024 09:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   америка   в мире   новости   перекати-поле   природа   удивительно   
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И если посмотреть видео, то, кажется, что это реально какие-то живые инопланетные существа.

Из-за сильного ветра тысячи этих растений оказались на территории города в Саут-Джордан. Перекати-поле засыпали дома, дороги, дворы и перегородили движение автомобилей.

Сейчас расчисткой улиц от растения занимаются коммунальные службы, а местные жители записывают необычные видео.

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Метки: Видео   америка   в мире   новости   перекати-поле   природа   удивительно   
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Александр Едигаров 3 минуты назад
Лангольеры))
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