Перекати-поле захватили американский город в штате Юта

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И если посмотреть видео, то, кажется, что это реально какие-то живые инопланетные существа.
Из-за сильного ветра тысячи этих растений оказались на территории города в Саут-Джордан. Перекати-поле засыпали дома, дороги, дворы и перегородили движение автомобилей.
Сейчас расчисткой улиц от растения занимаются коммунальные службы, а местные жители записывают необычные видео.
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