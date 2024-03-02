В Ингушетии спецназ ведёт бой с засевшими в доме террористами

Исламисты заблокированы в многоквартирном доме.
В ингушском городе Карабулак силовики ведут бой с боевиками запрещённого в России "Исламского государства"*. Террористы заблокированы в многоквартирном доме, что сильно усложняет работу спецназа ФСБ.
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Отмечается, что в 19:30 в центральной части города, в районе улиц Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева власти ввели режим контртеррористической операции (КТО).
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Как сообщает РИА Новости, силовики пришли арестовывать нескольких мужчин, подозреваемых в подготовке террористического акта в местах скопления людей, однако на требование сдаться, они открыли огонь.
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В центре города слышна интенсивная стрельба и звуки взрывов, на данный момент информации о пострадавших нет.
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В Карабулаке проживает около 45 тысяч человек, это третий по численности город в республике. В последний раз режим КТО в Ингушетии вводили весной 2023 года.
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UPD: по предварительным данным, ликвидированы два террориста (Амирхан Гуражев и Адам Оздоев). Оба находились в федеральном розыске за убийство трех сотрудников МВД в апреле 2023 года в Малгобекском районе Ингушетии. Никто из мирных жителей не пострадал, раненых среди сотрудников спецназа ФСБ тоже нет.
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Хоть и кавказские но разные республики.