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В Ингушетии спецназ ведёт бой с засевшими в доме террористами

В Ингушетии спецназ ведёт бой с засевшими в доме террористами

Автор:
02 марта 2024 21:13
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Карабулак   ингушетия   режим кто   спецназ   стрельба   террористы   
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Исламисты заблокированы в многоквартирном доме.

В ингушском городе Карабулак силовики ведут бой с боевиками запрещённого в России "Исламского государства"*. Террористы заблокированы в многоквартирном доме, что сильно усложняет работу спецназа ФСБ.

Отмечается, что в 19:30 в центральной части города, в районе улиц Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева власти ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Как сообщает РИА Новости, силовики пришли арестовывать нескольких мужчин, подозреваемых в подготовке террористического акта в местах скопления людей, однако на требование сдаться, они открыли огонь.

В центре города слышна интенсивная стрельба и звуки взрывов, на данный момент информации о пострадавших нет.

В Карабулаке проживает около 45 тысяч человек, это третий по численности город в республике. В последний раз режим КТО в Ингушетии вводили весной 2023 года.


UPD: по предварительным данным, ликвидированы два террориста (Амирхан Гуражев и Адам Оздоев). Оба находились в федеральном розыске за убийство трех сотрудников МВД в апреле 2023 года в Малгобекском районе Ингушетии. Никто из мирных жителей не пострадал, раненых среди сотрудников спецназа ФСБ тоже нет.

Источник:

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Метки: Видео   Карабулак   ингушетия   режим кто   спецназ   стрельба   террористы   
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9  комментариев
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Спецназу хорошей охоты!
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2k
Вадим Курбатов 6 минут назад
Учитывая количество пригретых ваххабитов в российских городках, скоро это будет на всех улицах нашей страны
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Xiks 47 минут назад
А где Ахмат? Пусть сами шайтанов своих угомонят.
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Xiks OLDer Полчаса назад
Ну он же всю дорогу трещит что в регионе искореняет шайтанов. Пусть шевелится
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15k
Yorge Час назад
надо просто взорвать дом, зачем этот тир.
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5k
foggen2 Час назад
Как завещал Маугли-"Славной охоты!" Вам,силовики.
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Василий Афиногенов 2 часа назад
мочи козлов!
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