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Неприятности никогда не дремлют

Неприятности никогда не дремлют (16 фото)

Автор:
17 октября 2021 13:18
Сообщество : Истории
Метки: истории   на ровном месте   невезение   невезучие   неожиданно   неприятности   препятствия   проблемы   
1634
16
Везунчиков неприятности, как известно, обходят десятой дорогой даже в ситуациях, когда их, казалось бы, не избежать. Большинство из нас не из их числа - но стоит порадоваться хотя бы, что вы - не из числа тех невезучих, кого проблемы подстерегают буквально на ровном месте - как, например, в этих случаях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории   на ровном месте   невезение   невезучие   неожиданно   неприятности   препятствия   проблемы   
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Это не бойфренд, это свинья какая то.
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Барсук Полчаса назад

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4k
Вячеслав 2 часа назад
"Во время обеда уронила на ноутбук одну рисинку. Одну! И когда я его закрыла, от нее треснул экран"
Она рис сырым, что ли, хавает?
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10k
Кыся 2 часа назад
Кондитеры дураки, что ли? Ведь с края самое вкусное!
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