Неприятности никогда не дремлют

Везунчиков неприятности, как известно, обходят десятой дорогой даже в ситуациях, когда их, казалось бы, не избежать. Большинство из нас не из их числа - но стоит порадоваться хотя бы, что вы - не из числа тех невезучих, кого проблемы подстерегают буквально на ровном месте - как, например, в этих случаях.

0

"Моя коллега долго не могла забеременеть, и вот она сообщила, что это, наконец, случилось! Я купила пирожных, чтобы отпраздновать это событие. Перед самой вечеринкой я заглянула в холодильник - и увидела это" 0 Источник:

×

А может, этим рулеткам подраться? Кто победит, тот и прав 0 Источник:

"Эта обложка свежего журнала Time. Не могу смотреть на этот нарисованный курсор мыши - так руки и чешутся..." 0 Источник:

"Мы платим вам за доставку - и еще должны платить зарплату вашим водителям? Вы не обнаглели?" 0 Источник: "Плата за доставку - это не чаевые водителю. Пожалуйста, оставляйте водителям чаевые за то, какие они молодцы! И да, у них нет дополнительного чеддера, и они не носят с собой больше $20".

"В кафе мне подали молоко со льдом" 0 Источник:

"Учитель закрыл часы в нашем классе этой табличкой" 0 Источник: "Время учиться".

"Это совсем-совсем узкая щель... и в ней теперь живет мое обручальное кольцо" 0 Источник:

"Вот столько места оставляет мне жена для сна. Вообще-то у нас кровать размера кингсайз" 0 Источник:

"Я плачу за бабушкин дом престарелых $3000 в месяц. Сегодня ей принесли вот такой ужин" 0 Источник:

"Моя жена давно ненавидела мои старые шорты и все грозилась их выбросить. А сегодня я нашел их вот в таком виде" 0 Источник:

"Я мою посуду в ресторане. Вот в каком виде отдают мне ее кондитеры - вместе с обрезками" 0 Источник:

"Я так и не поняла, за что заплатила, - за хлеб или за воздух" 0 Источник:

"Во время обеда уронила на ноутбук одну рисинку. Одну! И когда я его закрыла, от нее треснул экран" 0 Источник:

"Попросил электронного переводчика перевести мне "двадцать" с английского на испанский. Что ж, он справился" 0 Источник: