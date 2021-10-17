Неприятности никогда не дремлют

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Везунчиков неприятности, как известно, обходят десятой дорогой даже в ситуациях, когда их, казалось бы, не избежать. Большинство из нас не из их числа - но стоит порадоваться хотя бы, что вы - не из числа тех невезучих, кого проблемы подстерегают буквально на ровном месте - как, например, в этих случаях.
"Моя коллега долго не могла забеременеть, и вот она сообщила, что это, наконец, случилось! Я купила пирожных, чтобы отпраздновать это событие. Перед самой вечеринкой я заглянула в холодильник - и увидела это"
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"Эта обложка свежего журнала Time. Не могу смотреть на этот нарисованный курсор мыши - так руки и чешутся..."
"Мы платим вам за доставку - и еще должны платить зарплату вашим водителям? Вы не обнаглели?"
"Плата за доставку - это не чаевые водителю. Пожалуйста, оставляйте водителям чаевые за то, какие они молодцы! И да, у них нет дополнительного чеддера, и они не носят с собой больше $20".
"Моя жена давно ненавидела мои старые шорты и все грозилась их выбросить. А сегодня я нашел их вот в таком виде"
"Во время обеда уронила на ноутбук одну рисинку. Одну! И когда я его закрыла, от нее треснул экран"
"Попросил электронного переводчика перевести мне "двадцать" с английского на испанский. Что ж, он справился"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Она рис сырым, что ли, хавает?