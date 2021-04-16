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30 идиотских лайфхаков, которые, как ни странно, работают

30 идиотских лайфхаков, которые, как ни странно, работают (31 фото)

Автор:
16 апреля 2021 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Просто   житейская сметка   идеи   лайфхаки   неожиданно   ну вы даете!   остроумно   самоделкины   
579
31
Иногда самая дурацкая идея оказывается самой эффективной. И вот вам примеры!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Просто   житейская сметка   идеи   лайфхаки   неожиданно   ну вы даете!   остроумно   самоделкины   
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4  комментария
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736
Konstantine 45 минут назад
есть чуть годных, но в основном - бред
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428
Сергей 19 минут назад
Комментарий к фото
как эту колхозную инсталляцию обогнать то? там же сплошная и ограниченная видимость из за поворота дороги? Что бы не налезть на штраф нужно тошнить за этой передвижной оградой?
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428
Сергей 21 минуту назад
Комментарий к фото
черный маркер для одежды?
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1k
★Lucifer★ Час назад
Кто притащил этот бред на сайт???
А, Болонка....
Всё понятно.
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