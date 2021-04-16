30 идиотских лайфхаков, которые, как ни странно, работают

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Иногда самая дурацкая идея оказывается самой эффективной. И вот вам примеры!
"Мой отец, когда идет в бар, берет с собой универсальный телевизионный пульт, чтобы переключать каналы на местном телевизоре, если ему вдруг не понравится передача".
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"Хотела коврик с розовыми коровьими пятнами, но он стоил слишком дорого. Тогдая раскроила два одноцветных коврика - белый и розовый - и соединила детали клейкой лентой".
"Если вы посадили пятно на футболку, необязательно ее выбрасывать. Обведитепятно черным маркером для одежды и дайте ему имя позаковыристее - и все будут думать, что это сувенир с какого-то экзотического острова".
"Если вы купили тумбочку, но не знаеет, как ее собрать, то я скажу вам: собирать ее не обязательно".
"Если вам позвонили, а вы не уверены,что хотите долго разговаривать с собеседником, начните разговор с фразы: "У меня садится батарея". Так вы сможете прервать беседу в любой момент".
"Загружайте на свой компьютер мелкие неопасные вирусы: так вы поможете ему приобрести иммунитет".
"Если утром ты проснулся рядом с девушкой и не помнишь, как ее зовут, пригласи ее в Starbucks".
"Если вы работаете на воздухе, но солнце такое яркое, что не видно экрана, просто уберите ноутбук в поставленную набок коробку: и клавиатура под рукой, и экран видно".
"Мой 12-летний сын приклеил на велосипедные педали ковролин, чтобы с комфортом ездить босиком".
"Передо сной в электричке сидит мужчина, который использует в качестве подушки шоколадный батончик".
"Если ваш ключ сломался, а делать новый нет времени, просто воткните его в картофелину, как мой приятель".
"Смотрим с женой телевизор. Я слышу, что мне пришла смс-ка и иду на кухню, где лежит мой телефон. Включив его, вижу на экране сообщение от жены: "Захвати, пожалуйста, чтисы на обратном пути".
"Я снимаю квартиру с однокурсником. Иногдая завожу фальшивый аккаунт на тиндере, знакомлюсь с ним там и после недолгого флирта обещаю приехать в гости. Причтно смотреть, как он после этого драит нашу квартиру!"
"Лесники контрлируют численность популяции оленей, выпуская в леса волков. Мне кажется, это универсальное решение для всех проблем. Заводы загрязняют атмосферу? Выпустите волков на заводы, и атмосфера останется чистой. Не нравится парламент? Выпускайте волков. Хотите избавиться от лишнего веса? И тут волки будут кстати!"
"Собираетесь пожениться? Напишите открытки знаменитым миллионерам, рассказав о своей свадьбе и пригласив их в гости. Вряд ли кто-то из них соблазнится визитом, а вот подарок кто-то пришлет с большой вероятностью".
"Если вас укусила акула, укусите ее в ответ. Это вряд ли поможет отбиться, но хоть в мемы попадете".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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