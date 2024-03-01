Твоя моя не понимай: в Магадане задержали преподавателя, за мзду оформлявшего мигрантам сдачу тестов по русскому языку

Для получения патента на работу в РФ каждый въезжающий иностранец должен сдать тест на знание русского языка. С этим у многих бывают проблемы. Русский язык в странах Средней Азии помнят лишь старики, а молодым людям приходится его специально учить. Некоторые предпочитают обойти это препятствие, дав на лапу принимающему экзамен. Тем более, что такие находятся.

В Магадане задержали 36-летнюю преподавателя центра тестирования иностранных граждан. По сообщению МВД Медиа добрая женщина помогла как минимум девяти мигрантам получить фиктивную оценку за сдачу теста. Разумеется, не за красивые глаза - каждый из понаехавших заплатил сотруднице центра от пяти до 11 тысяч рублей. За эту мзду иностранцы получили вожделенный сертификат, который вместе с другими документами они предоставили в Управление по вопросам миграции областного УМВД для получения разрешений на работу.