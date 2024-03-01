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Твоя моя не понимай: в Магадане задержали преподавателя, за мзду оформлявшего мигрантам сдачу тестов по русскому языку

Твоя моя не понимай: в Магадане задержали преподавателя, за мзду оформлявшего мигрантам сдачу тестов по русскому языку

Автор:
01 марта 2024 19:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Магадин   взятка   мигранты   полиция   сертификат о сдаче экзамена   фиктивный документ   
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А потом удивляемся, как не владеющие русским языком получали работу в РФ!

Для получения патента на работу в РФ каждый въезжающий иностранец должен сдать тест на знание русского языка. С этим у многих бывают проблемы. Русский язык в странах Средней Азии помнят лишь старики, а молодым людям приходится его специально учить. Некоторые предпочитают обойти это препятствие, дав на лапу принимающему экзамен. Тем более, что такие находятся.


В Магадане задержали 36-летнюю преподавателя центра тестирования иностранных граждан. По сообщению МВД Медиа добрая женщина помогла как минимум девяти мигрантам получить фиктивную оценку за сдачу теста. Разумеется, не за красивые глаза - каждый из понаехавших заплатил сотруднице центра от пяти до 11 тысяч рублей. За эту мзду иностранцы получили вожделенный сертификат, который вместе с другими документами они предоставили в Управление по вопросам миграции областного УМВД для получения разрешений на работу.




Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ. В центре тестирования иностранных граждан проведён обыск. Кроме прочего, будут проверены ранее выданные сертификаты других иностранцев. Если они также окажутся фиктивными, документ будет аннулирован в установленном законом порядке.



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Метки: Видео   Магадин   взятка   мигранты   полиция   сертификат о сдаче экзамена   фиктивный документ   
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12  комментариев
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27k
Добряк 2 часа назад
А чего так далеко, в Магадане то? Вы в Питере, да в Москве копните, устанете паковать...
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8k
Ivan Полчаса назад
- Сколько у вас высших образований?
- У меня пять высших образований!
- Бывшее место работы
- Дипломы в переходе продавал
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2k
rudenkov Полчаса назад
А у этих... тоже сдавать нужно? Если там русские.
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11k
Сергей 49 минут назад
Это потому что по 5 продавала!
Демпинговала!
Пихала бы по 50- никто и слова не сказал бы.
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8k
Alex 55 минут назад
Надеюсь, в благодарность они ее изнасилуют. Мразь...
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6k
Pashuta Час назад
Ну хоть потом везти её далеко не надо , уже в Магадане ))
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55k
Опиум для народа Час назад
-"А потом удивляемся, как не владеющие русским языком получали работу в РФ!"-
- никто не удивляется. Все знают размеры коррупции.
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38k
Андрей Иванов 2 часа назад
А те, кому сертификат предъявляли, конечно ни о чём не догадывались, а потому не сигнализировали куда положено. А не молчали за ещё один откат
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18k
MarkovAlexandr 2 часа назад
Вот поэтому главная проблема, связанная с мигрантами, это не сами мигранты, а продажные русские, которые ради наживы готовы на что угодно. И бороться в первую очередь надо именно с этими корыстными тварями.
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