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Медики выкинули пациента из машины скорой помощи и попали под проверку

Медики выкинули пациента из машины скорой помощи и попали под проверку

Автор:
01 марта 2024 19:15
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   архангельск   отказ от госпитализации   пациент   проверка   скорая помощь   
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Вполне вероятно, что по итогам проверки против медиков возбудят уголовное дело.

Инцидент произошёл ранним утром 25 ноября. Бригада скорой помощи "высадила" пациента на проезжую часть в одном из дворов Архангельска. Мужчина так и остался лежать на морозе. К счастью для горе-медиков, через 20 минут за мужчиной приехала другая скорая.


"Примерно через 20 минут другая бригада прибыла на повторный вызов и доставила пациента домой. Также спустя несколько дней врачи повторно приезжали к нему на дом, в госпитализации он не нуждался", — сообщили в Минздраве Архангельской области.

Медики, "высадившие" на морозе мужчину, в своё оправдание заявили, что пациент был пьян и отказался от госпитализации. Однако это не спасло сотрудников медучреждения от наказания. Их отстранили от работы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


"От себя можем сказать, что действия бригады не соответствуют ни медицинским стандартам, ни общечеловеческим принципам. Сотрудники отстранены от работы, в их отношении уже инициирована проверка, в том числе с привлечением правоохранительных органов", — заявили в министерстве.

Источник:

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Метки: Видео   архангельск   отказ от госпитализации   пациент   проверка   скорая помощь   
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39  комментариев
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7k
Roman 2 часа назад
Ничего. Скоро он допьётся до панкреонекроза с циррозом и будет нуждаться в госпитализации и дорогостоящем лечении.
А нормальным людям ни скорой, ни коек в больнице не надо.
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5k
Дмитрий Круглов 17 минут назад
Здорово придумано! Примерно как в современной школе, когда отморозок имеет право на образование, а нормальные дети в классе не имеют, и должны любоваться весь урок, как учитель унижается, пытаясь навести порядок. И чуть что, учителя увольняют, а отморозок продолжает издеваться над окружающими. Потом он вырастает и становиться пьяным отморозком, вызывающим скорые, чтобы покататься. Теперь эта бригада из-за него больше не будет спасать нормальных людей.
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5k
Горожанин 18 минут назад
Пи.з.д.ец народишко в комментариях пошёл. Полицейские лучше и гуманнее - они алкашей забирают, чтобы не замёрзли. А эти - якобы медики - просто выбросили человека в снег и на дорогу. И кто-то этих мразей оправдывает.

И не надо беспокоиться, что эти мрази пойдут работать в частные медицинские структуры - вот пусть туда и идут. На скорых фельдшера и медсестры работают. Сейчас в медицинских училищах и колледжах конкурс выше крыши - отличники на бюджет поступить не могут, коммерческие места тоже все забиты. Без паршивцев система как-нибудь обойдется, работать есть кому, не переживайте. Лишь бы мразей в здравоохранении поменьше было.
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6k
Трям 40 минут назад
Давно дело было, но впилось в память навсегда.
Сидели мы на остановке, пили пиво, рядом валялось тело. Ну бухой, да и хер с ним. Потом я начал задумываться, почему он не шевелится, не издает звуков и вроде не дышит... Кароче вызвал скорую. (мобилы тока-тока появились, но я крутан жыж, да и звонок бесплатный был) Приехали быстро. Выходит тетка, подошла, наклонилась, потом каааак песданет его ногой! Вставай! Лезь в машину!
Но это тока начало, шок впереди. Это тело начинает шевелиться, садиться на жопу и спрашивает - "Куда?"
Получив очередной нагоняй ОНО на четырех конечностях, ногами вперед жопой вниз ползет к карете скорой и... заползает в нее целиком через боковую дверь!
Сказать, что мы все ааахуэли - это ничего не сказать!
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18k
Toxictofa 42 минуты назад
ИМХО очень жалко медиков, которых из за неадекватного алкаша теперь будут таскать по судам и проверкам, вместо того, чтобы дать им спокойно работать.
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60k
dima423 55 минут назад
Ну это нелюди какие то... удивительно что не переехали его еще, с них бы сталось... Считай оставили помирать человека. Да пох бухой он или какой, наблевал он им там или обзывался или драться лез( последнее правда сомнительно). Если агрессивный и не могут справиться, пусть ментов вызывают, но не бросать же на улице человека которые не может встать...
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478
Antarez Час назад
Я все больше убеждаюсь, что людям не обходим цифровой концлагерь, рейтинг и все такое.
Люди в целом идиоты.
Кстати при коммунистах именно так и было.
Лагеря, ЛТП, спецшколы, интернаты и порядка было больше.
Нормальные люди жили нормально. А дебилов надо изолировать.
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498
Eric Cartman Antarez Полчаса назад
Для нормальных людей - цифровой пионерлагерь. Для упоротых алкашей, как этот из видео - цифровой ЛТП
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54
ruslan d 2 часа назад
хорошо что пьяный был , так бы замерз нафиг ...
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17k
Марина 2 часа назад
И что они должны были с алкашом делать, возить по городу с мигалками, пока не протрезвеет?
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54
ruslan d Херанука Паибалу Полчаса назад
Ну тут нет инфы что он алкаш и что он с ними дрался и судя по тому что он стоять не мог , либо они его повредили , либо он просто был очень пьян для активных действий . Так или иначе виновные наказаны и все закончилось ...
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54
ruslan d Херанука Паибалу 17 минут назад
Если виноваты , уволят ... Ты просто представь себя на месте того мужика и подумай как бы ты благодарил вторую бригаду . Первым повезло нереально , что он головой камушек не нашел и не замерз нфиг... Так просто уволят (хотя еще не факт) , а по другому бы сидели ...
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54
ruslan d Херанука Паибалу 15 минут назад
А насчет отбивания , как раз в этой сфере очень распространенная тема при врачебных ошибках , может быть и этих бы отбили , но камера внесла коррективы ...
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