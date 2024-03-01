Медики выкинули пациента из машины скорой помощи и попали под проверку

Вполне вероятно, что по итогам проверки против медиков возбудят уголовное дело.
Инцидент произошёл ранним утром 25 ноября. Бригада скорой помощи "высадила" пациента на проезжую часть в одном из дворов Архангельска. Мужчина так и остался лежать на морозе. К счастью для горе-медиков, через 20 минут за мужчиной приехала другая скорая.
"Примерно через 20 минут другая бригада прибыла на повторный вызов и доставила пациента домой. Также спустя несколько дней врачи повторно приезжали к нему на дом, в госпитализации он не нуждался", — сообщили в Минздраве Архангельской области.
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Медики, "высадившие" на морозе мужчину, в своё оправдание заявили, что пациент был пьян и отказался от госпитализации. Однако это не спасло сотрудников медучреждения от наказания. Их отстранили от работы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
"От себя можем сказать, что действия бригады не соответствуют ни медицинским стандартам, ни общечеловеческим принципам. Сотрудники отстранены от работы, в их отношении уже инициирована проверка, в том числе с привлечением правоохранительных органов", — заявили в министерстве.
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А нормальным людям ни скорой, ни коек в больнице не надо.
И не надо беспокоиться, что эти мрази пойдут работать в частные медицинские структуры - вот пусть туда и идут. На скорых фельдшера и медсестры работают. Сейчас в медицинских училищах и колледжах конкурс выше крыши - отличники на бюджет поступить не могут, коммерческие места тоже все забиты. Без паршивцев система как-нибудь обойдется, работать есть кому, не переживайте. Лишь бы мразей в здравоохранении поменьше было.
Сидели мы на остановке, пили пиво, рядом валялось тело. Ну бухой, да и хер с ним. Потом я начал задумываться, почему он не шевелится, не издает звуков и вроде не дышит... Кароче вызвал скорую. (мобилы тока-тока появились, но я крутан жыж, да и звонок бесплатный был) Приехали быстро. Выходит тетка, подошла, наклонилась, потом каааак песданет его ногой! Вставай! Лезь в машину!
Но это тока начало, шок впереди. Это тело начинает шевелиться, садиться на жопу и спрашивает - "Куда?"
Получив очередной нагоняй ОНО на четырех конечностях, ногами вперед жопой вниз ползет к карете скорой и... заползает в нее целиком через боковую дверь!
Сказать, что мы все ааахуэли - это ничего не сказать!
Люди в целом идиоты.
Кстати при коммунистах именно так и было.
Лагеря, ЛТП, спецшколы, интернаты и порядка было больше.
Нормальные люди жили нормально. А дебилов надо изолировать.
раньше ЛТП для алкашей было на полгода
сейчас им судьи дают 1-3 дня, редко - 5
помоются - и выходят
Государство не защищает своих работников
Проще уволить, чем "отбивать"
Медведев был ПОЛНОСТЬЮ ПРАВ
А мы, дураки, смеялись.....
А он ПРАВДУ СКАЗАЛ