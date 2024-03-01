Медики выкинули пациента из машины скорой помощи и попали под проверку

Медики, "высадившие" на морозе мужчину, в своё оправдание заявили, что пациент был пьян и отказался от госпитализации. Однако это не спасло сотрудников медучреждения от наказания. Их отстранили от работы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



