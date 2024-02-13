«В прямом эфире избил человека»: в Ярославле объявился треш-стример Аслан, который метелит граждан на камеру - и парней, и девушек

В России хотят запретить треш-стримы. Это когда человек запускает онлайн-трансляцию и начинает пить, драться, угрожать и докапываться к прохожим, и всё в таком роде. Вероятно, вскоре за эту дичь будут серьёзно штрафовать или отправлять на нары.

Пока эту инициативу обсуждают в Госдуме, силовики работают с любителями треша в рамках текущего законодательства. Например, сегодня вынесли приговор двум парням из Канска, она вломились в церковь во время стрима, стали там плясать и оскорблять прихожан.