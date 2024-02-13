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«В прямом эфире избил человека»: в Ярославле объявился треш-стример Аслан, который метелит граждан на камеру - и парней, и девушек

«В прямом эфире избил человека»: в Ярославле объявился треш-стример Аслан, который метелит граждан на камеру - и парней, и девушек

Автор:
13 февраля 2024 15:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Ярославль   избиение   проверка   треш-стрим   уголовное дело   
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Он уже попал под проверку МВД.

В России хотят запретить треш-стримы. Это когда человек запускает онлайн-трансляцию и начинает пить, драться, угрожать и докапываться к прохожим, и всё в таком роде. Вероятно, вскоре за эту дичь будут серьёзно штрафовать или отправлять на нары.

Пока эту инициативу обсуждают в Госдуме, силовики работают с любителями треша в рамках текущего законодательства. Например, сегодня вынесли приговор двум парням из Канска, она вломились в церковь во время стрима, стали там плясать и оскорблять прихожан.

Один из них поехал на 2 года в колонию, второй отделался исправительными работами: будет красить заборы и мести улицы.

Также МВД объявило в розыск Mellstroy.

Он известен тем, что во время прямого эфира несколько раз приложил лицом об стол девушку нетяжёлого поведения. Тогда отделался денежной компенсацией и исправительными работами.

Мелстроя зовут Андрей Бурим, он родом из Белоруссии. Там на него заведена уголовка за уклонение от прохождения воинской службы - теперь он в розыске и в РФ. От нас он уехал в ОАЭ, но если появится в России, его задержат и отправят в Белоруссию. Между Россией и Эмиратами ещё 10 лет назад было подписано соглашение о выдаче разыскиваемых преступников. Кто-то сообщил стримеру, что в России его хотят объявить в розыск и он дал дёру в Турцию. Но и там не задержится надолго.

Так что шансы попасть на родину у него растут с каждым часом.

Свой «трешер» есть и в Ярославле - там живёт уроженец Чечни Аслан Дурдиев. Сообщают, что гражданин периодически колотит на своих стримах каких-то приятелей и девушек. Вот один из таких моментов.

На одном из стримов Аслан избил своих знакомых, после этого на него обратил внимание местный активист. И написал Екатерине Мизулиной:

Уважаемая Екатерина Михайловна. Хочу обратить ваше внимание на треш-стримера Аслана, проживающего в Ярославле. Вчера, 11 февраля, во время своей последней трансляции на платформе YouTube Аслан проявил неприемлемые действия. Он избивал своего знакомого и своего друга, оправдываясь тем, что те якобы потеряли его дебетовую карту. Во время избиения Аслан убирал стрим, чтобы никто не видел, что он делает, однако издаваемые Алексеем крики о помощи были отчетливо слышны.

Алексей просил Аслана прекратить, так как испытывал сильную боль, однако стример продолжал наносить ему сильные удары. Более того, данное проявление насилия не является первым для Аслана. Он уже ранее был замечен за избиением других людей, включая свою девушку.

Мизулина среагировала:

Многие пишут о неком треш-стримере Аслане из Ярославля, который в прямом эфире в YouTube избил человека. Говорят, что такие избиения происходят постоянно в ходе трансляций. Направили обращение в МВД России с просьбой провести проверку.

Чем закончится это дело: уголовкой, штрафом или поездкой в Дубай - узнаем в ближайшее время.

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Метки: Видео   Ярославль   избиение   проверка   треш-стрим   уголовное дело   
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11  комментариев
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51k
Элек Мек 2 часа назад
Достали эти Осланы.
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8
Delhana 13 минут назад
Насколько я понимаю, все эти блохеры, другие разнообразные тренеры, коучи и прочий вздроч живет чисто за счет своих потребителей, типа подписчиков донатеров и т.д.
Причем живет эта падаль очень даже нехило. Таким образом они просто удовлетворяют спрос на ранке и с этого нормально имеют.
Вывод: наказание отдельных особей ничего не решит. Хотите решить и искоренить, та вообще как два пальца - вся подписота и донатеры идут как соучастники, и жести добавить в виде представления как организацию преступной группы, и еще навесить отягчающих до десяточки лет чтоб заходило.
По другому все это будет циклично повторятся, хоть Иван там фигурант, хоть Аслан, вообще без разницы.
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20k
Shtoppi 2 часа назад
«Вероятно, вскоре за эту дичь будут серьёзно штрафовать или отправлять на нары.»
---------
мне кажется что за такие выкрутасы нужно СЕРЬЕЗНО ШТРАФОВАТЬ И ОТПРАВЛЯТЬ НА НАРЫ, никаких "ИЛИ" и ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
P.S. так же в качестве наказания, судами должен рассматриваться вариант заключения таких, очевидно психически нестабильных приматов, в спец. лечебницы закрытого типа, на длительный срок вплоть до пожизненного, в связи с их явной опасностью для окружающих.
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21k
Александр 2 часа назад
Что подписоте нравится, то они и делают, больные люди.
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12k
Том Сойер 2 часа назад
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93k
Доктор Джонс 2 часа назад
Какая говорящая фамилия у этого Ослана...
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2k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
«В прямом эфире избил человека»: в Ярославле объявился треш-стример Аслан, который метелит граждан на камеру - и парней, и девушекПосмотреть
«В прямом эфире избил человека»: в Ярославле объявился треш-стример Аслан, который метелит граждан на камеру - и парней, и девушек
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631
Funny 2 часа назад
Че вообще в голове у этих имбецилов? Сами на себя клепают доказательную базу и чем хотят прославиться непонятно
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August

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