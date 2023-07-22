У побережья Флориды обнаружили акул-наркоманов

А во время наблюдения учёные сами столкнулись с необычной реакцией акулы, которая сделала вид, что хочет напасть на исследователей, раскрыла пасть, а затем устремилась совсем в другую сторону и укусила воду.

А когда в воду поместили муляжи лебедей и поддельные свёртки с якобы кокаином, учёные были потрясены, когда увидели, что акулы предпочли наркотики пище. Одна из хищниц даже уплыла со свёртком, не обратив внимание на лебедя.

«Мы не имеем понятия, что [кокаин] может сделать с акулой», — сказал Хёрд в интервью изданию Live Science, добавив, что из проведенных ограниченных исследований видно, что разные морские обитатели по-разному реагируют на одно и то же химическое вещество.

Пока учёные изучали лишь поведение хищниц, но более точные исследования с изучением крови и других образцов тканей акул еще не делались. Тогда как именно они могли бы помочь в решении вопроса: наркоманы ли эти акулы и, главное, что с этим теперь делать. А пока учёные размышляют над этими вопросами, сценаристы, не теряя времени, вполне могли бы написать новый сюжет захватывающего фильма об акулах-наркоманах и вечном Томе Крузе, который спасёт их и весь мир.