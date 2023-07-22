У побережья Флориды обнаружили акул-наркоманов

Местные рыбаки и дайверы заметили странное поведение морских обитателей, и причина этого оказалась довольно нестандартной.
Жители Флориды обратили внимание на нехарактерное поведение хищных обитателей моря. Акулы подплывали к людям вместо того, чтобы постараться избежать контакта. При этом, хищники не нападали на человека - складывалось впечатление, что они просто наблюдают за отдыхающими. Также была замечена песчаная акула (Carcharhinus plumbeus), которая долго кружила вокруг несуществующего предмета.
Чтобы изучить поведение морских обитателей, территорию побережья Флориды длительное время осматривали морской биолог Том Херд и эколог Трейси Фанара. Они пришли к выводу, что акулы стали жертвами контрабандистов. Последние часто выбрасывают пакеты с наркотиками за борт, если замечают приближающийся патруль. Иногда опасный груз тонет во время кораблекрушения.
По всей видимости, хищницы подбирали наркотики и со временем пристрастились к ним. По крайней мере, если в воду бросали пакеты, напоминающие груз с кокаином, акулы резво бросались к добыче и пытались её проглотить.
А во время наблюдения учёные сами столкнулись с необычной реакцией акулы, которая сделала вид, что хочет напасть на исследователей, раскрыла пасть, а затем устремилась совсем в другую сторону и укусила воду.
А когда в воду поместили муляжи лебедей и поддельные свёртки с якобы кокаином, учёные были потрясены, когда увидели, что акулы предпочли наркотики пище. Одна из хищниц даже уплыла со свёртком, не обратив внимание на лебедя.
«Мы не имеем понятия, что [кокаин] может сделать с акулой», — сказал Хёрд в интервью изданию Live Science, добавив, что из проведенных ограниченных исследований видно, что разные морские обитатели по-разному реагируют на одно и то же химическое вещество.
Пока учёные изучали лишь поведение хищниц, но более точные исследования с изучением крови и других образцов тканей акул еще не делались. Тогда как именно они могли бы помочь в решении вопроса: наркоманы ли эти акулы и, главное, что с этим теперь делать. А пока учёные размышляют над этими вопросами, сценаристы, не теряя времени, вполне могли бы написать новый сюжет захватывающего фильма об акулах-наркоманах и вечном Томе Крузе, который спасёт их и весь мир.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
их - это акул штоль?
а их нахуа спасать?