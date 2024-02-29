«Не ожидали, что обрушится такой поток хейта и жалоб»: жители Белгородской области потребовали разобраться с баром, в котором устроили стриптиз на 23 февраля

Общественность посчитала, что сейчас не время для таких «шоу».
Владельцы бара Roly-Poly из города Валуйки в Белгородской области пригласили стриптизёрш и организовали зажигательное представление. Во время него, одна из дам сняла с подруги бюстгальтер, а потом игриво отхлестала её по пятой точке.
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Видео вскоре попало в сеть и общественники пожаловались на него губернатору.
Пока одни люди самоотверженно выполняют свою работу подвергая свою жизнь опасности, другие люди открывают заведения непонятного характера.
На ролик среагировал и глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов. Он заявил, что администрация уже обратилась в соответствующие органы «для принятия мер к заведению». Пока никаких санкций не было.
Владельцы бара позже прокомментировали эту вечеринку:
Претензий со стороны посетителей не было, даже наоборот, все были довольны. О программе вечера всех предупреждали.
Такое шоу мы первый раз заказали в наше заведение, и наверное, в последний. Мы не ожидали что обрушится такой поток хейта и жалоб. Никого не хотели обидеть или оскорбить.
Одни вечеринку защищают и удивляются, как она могла кого-то задеть. Ну а другие ругают и считают, что сейчас такие перформансы ни к чему.
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Кстати, что вы думаете по поводу директора заведения, где сегодня проходят такие шоу? Хорошо подумайте, времена сейчас непростые.