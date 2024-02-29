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«Не ожидали, что обрушится такой поток хейта и жалоб»: жители Белгородской области потребовали разобраться с баром, в котором устроили стриптиз на 23 февраля

«Не ожидали, что обрушится такой поток хейта и жалоб»: жители Белгородской области потребовали разобраться с баром, в котором устроили стриптиз на 23 февраля

Автор:
29 февраля 2024 19:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Белгородская область   Вечеринка   Видео   бар   стриптиз   шоу   
1897
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Общественность посчитала, что сейчас не время для таких «шоу».

Владельцы бара Roly-Poly из города Валуйки в Белгородской области пригласили стриптизёрш и организовали зажигательное представление. Во время него, одна из дам сняла с подруги бюстгальтер, а потом игриво отхлестала её по пятой точке.

Видео вскоре попало в сеть и общественники пожаловались на него губернатору.

Пока одни люди самоотверженно выполняют свою работу подвергая свою жизнь опасности, другие люди открывают заведения непонятного характера.

На ролик среагировал и глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов. Он заявил, что администрация уже обратилась в соответствующие органы «для принятия мер к заведению». Пока никаких санкций не было.

Владельцы бара позже прокомментировали эту вечеринку:

Претензий со стороны посетителей не было, даже наоборот, все были довольны. О программе вечера всех предупреждали.

Такое шоу мы первый раз заказали в наше заведение, и наверное, в последний. Мы не ожидали что обрушится такой поток хейта и жалоб. Никого не хотели обидеть или оскорбить.

Одни вечеринку защищают и удивляются, как она могла кого-то задеть. Ну а другие ругают и считают, что сейчас такие перформансы ни к чему.

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Метки: Белгородская область   Вечеринка   Видео   бар   стриптиз   шоу   
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15  комментариев
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60k
dima423 53 минуты назад
Мля да заепали уже со своей гиперморалью... Если сука такие все правильные епашьте в монастырь, там все "чинно-благородно". Бл как же всетаки для России актуальна поговорка "Заставь дурака богу молиться - он лоб расшибет"
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3k
Славик 6 минут назад
Только траурные повязки и никаких улыбок. Жизнь пока что остановилась.
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101
Аврашалом Маркович 7 минут назад
"Пока одни люди самоотверженно выполняют свою работу подвергая свою жизнь опасности, другие люди открывают заведения непонятного характера" Если мой сосед устроился на опасную высокооплачиваемую работу и даже там сильно повредился, это не повод для меня не отрываться в рамках закона.

Кстати, что вы думаете по поводу директора заведения, где сегодня проходят такие шоу? Хорошо подумайте, времена сейчас непростые.
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515
Кристофер Робин 11 минут назад
Все такие высокоморальные праведники стали, теперь даже не понятно кто гадит в подъездах, создает свалки на природе, обеспечивает прибыль разливайкам в несметном количестве на 1 кв. км.... наверное это происки американцев ну или инопланетян
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92k
sapér Vodička 13 минут назад
Бар Roly-Poly из города Валуйки-----только одно это предложение почти довело меня до экстаза !
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10k
Maddy8 14 минут назад
Наказали не за то, что было, а за то, что поймали. Дегенераты не понимают, что не нужно снимать всё подряд.
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6k
Трям 23 минуты назад
Писдец зоибали!
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2k
Мурчелло Полчаса назад
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43k
uggo Полчаса назад
А "общественники" сами не хотят пойти выполнить свой гражданский долг, вместо того, что бы шляться [мат]Uшникам и писать пасквили на каждый чих? Хотя о чём это я.
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21k
Luc72 40 минут назад
Да кого то не пустили туда или вообще возможности не было, вот и написали "моралеоснованную" претензию
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17k
Kostick 49 минут назад
в ответочку заяву - "во исполнение пожеланий увеличения рождаемости, со стороны лиц облеченных властными полномочиями, сугубо ради разогрева мужчин, во имя исполнения ими супружеского долга - были призваны женщины со слегка пониженной социальной ответственностью. просим учесть, что на мужской праздник были приглашены именно женщины, частично лишенные одежды, а не какой тарзан, тхугомосятина."
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24k
Тигран Саркисян 58 минут назад
А что носки всем надо было подарить ?
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55k
Опиум для народа Час назад
Надо еще депутатов привлечь. А то призывают повышать рождаемость. Там люди помирают, а они "баться предлагают, нехристи!

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96k
Доктор Джонс Час назад
Не интересно, камера на телефоне грязная...
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August

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