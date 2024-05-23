"Это танцы, а не стриптиз!": воспитатель детсада на Алтае опровергла слухи о своей нестандартной подработке

Как сообщалось, новую работу девушка скрывать не стала, а когда соцсетях появились фото из стриптиз-клуба и реклама нижнего белья, некоторые родители детишек в марининой группе стали возмущаться: чему сможет научить подрастающее поколение та, что крутит задом на шесте и без стеснения позирует фотографу чуть ли не голой?

"Вечером Марина Николаевна ноги раздвигает, а утром с детьми работает. Чему она их научит? На шесте крутиться? Она должна быть примером. Безусловно педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако выбранный им образ жизни не должен ронять престиж профессии", - цитировали родителей СМИ.

Впрочем, другие мамы-папы дошколят оказались более лояльными: какое дело до того, как воспитатель проводит вечера, если днём всё нормально, да и детей она любит?