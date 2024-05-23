"Это танцы, а не стриптиз!": воспитатель детсада на Алтае опровергла слухи о своей нестандартной подработке

В соцсетях появилась информация, что днём воспитатель ставит в угол непослушных дошколят, а ночами наказывает сговорчивых мужиков. За деньги.
В Алтайском крае разгорается скандал. В соцсетях завирусились фото с девушками в откровенных нарядах. СМИ сообщили, что воспитатель детского сада в Рубцовске неоднократно жаловалась директору заведения на низкую зарплату, а потом решила действовать. Марина Лебедева, как написали сначала в Телеграм-канале "Блогерша Рубцовска", а затем в Mash Siberia, занялась стриптизом, а еще её стали приглашать в рекламу нижнего белья.
Как сообщалось, новую работу девушка скрывать не стала, а когда соцсетях появились фото из стриптиз-клуба и реклама нижнего белья, некоторые родители детишек в марининой группе стали возмущаться: чему сможет научить подрастающее поколение та, что крутит задом на шесте и без стеснения позирует фотографу чуть ли не голой?
"Вечером Марина Николаевна ноги раздвигает, а утром с детьми работает. Чему она их научит? На шесте крутиться? Она должна быть примером. Безусловно педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако выбранный им образ жизни не должен ронять престиж профессии", - цитировали родителей СМИ.
Впрочем, другие мамы-папы дошколят оказались более лояльными: какое дело до того, как воспитатель проводит вечера, если днём всё нормально, да и детей она любит?
Сама Марина Лебедева поясняет: никаким стриптизом она не занимается, а по вечерам ходит на тренировки по пол-дэнсу и подрабатывает фитнес-тренером. Танцами также занимается её коллега Марина Шаталова, про которую также написали, как о стриптизёрше.
Лебедева подчеркнула, что родители жалоб не писали, но после общественной шумихи проверки наверняка не избежать.
Директор д/сада сообщил, что формально увольнять Марину не за что.
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Выяснилось, что этот клуб в городе известен, и пол-дэнс, которым там занимается воспитательница, популярен и у других женщин, мечтаюших научиться красиво двигаться и танцевать.
Но делом уже заинтересовались местные депутаты (надо полагать, с идеальным "облико морале"), а значит, увлечения воспитателю вряд ли простят.
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Вариант второй: воспитательница уйдёт из садика, а недовольные родители - с работы. Садик закроется, поскольку за такую зарплату в нём никто работать не будет.
Полицейский частенько - это та же гопота, просто с гослицензией.
Пусть заинтересуются оплатой труда воспитателя.
Пару месячных зарплат в трусишки напихают, вот и поддержка воспитателя