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"Это танцы, а не стриптиз!": воспитатель детсада на Алтае опровергла слухи о своей нестандартной подработке

"Это танцы, а не стриптиз!": воспитатель детсада на Алтае опровергла слухи о своей нестандартной подработке

Автор:
23 мая 2024 17:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Алтайский край   Видео   Рубцовск   воспитатель детского сада   пол дэнс   стриптиз   
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В соцсетях появилась информация, что днём воспитатель ставит в угол непослушных дошколят, а ночами наказывает сговорчивых мужиков. За деньги.

В Алтайском крае разгорается скандал. В соцсетях завирусились фото с девушками в откровенных нарядах. СМИ сообщили, что воспитатель детского сада в Рубцовске неоднократно жаловалась директору заведения на низкую зарплату, а потом решила действовать. Марина Лебедева, как написали сначала в Телеграм-канале "Блогерша Рубцовска", а затем в Mash Siberia, занялась стриптизом, а еще её стали приглашать в рекламу нижнего белья.


Как сообщалось, новую работу девушка скрывать не стала, а когда соцсетях появились фото из стриптиз-клуба и реклама нижнего белья, некоторые родители детишек в марининой группе стали возмущаться: чему сможет научить подрастающее поколение та, что крутит задом на шесте и без стеснения позирует фотографу чуть ли не голой?


"Вечером Марина Николаевна ноги раздвигает, а утром с детьми работает. Чему она их научит? На шесте крутиться? Она должна быть примером. Безусловно педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако выбранный им образ жизни не должен ронять престиж профессии", - цитировали родителей СМИ.


Впрочем, другие мамы-папы дошколят оказались более лояльными: какое дело до того, как воспитатель проводит вечера, если днём всё нормально, да и детей она любит?


Сама Марина Лебедева поясняет: никаким стриптизом она не занимается, а по вечерам ходит на тренировки по пол-дэнсу и подрабатывает фитнес-тренером. Танцами также занимается её коллега Марина Шаталова, про которую также написали, как о стриптизёрше.


Лебедева подчеркнула, что родители жалоб не писали, но после общественной шумихи проверки наверняка не избежать.


Директор д/сада сообщил, что формально увольнять Марину не за что.


Выяснилось, что этот клуб в городе известен, и пол-дэнс, которым там занимается воспитательница, популярен и у других женщин, мечтаюших научиться красиво двигаться и танцевать.


Но делом уже заинтересовались местные депутаты (надо полагать, с идеальным "облико морале"), а значит, увлечения воспитателю вряд ли простят.

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Метки: Алтайский край   Видео   Рубцовск   воспитатель детского сада   пол дэнс   стриптиз   
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29  комментариев
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216
Бывалый Трус Час назад
А я вот предлагаю начать нормально платить тем, кто воспитывает наших детей, чтобы у них не возникало желания подрабатывать. Думаю, она не от хорошей жизни стриптизить пошла.
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15k
Александр 20 минут назад
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12k
Дмитрий Полчаса назад
Ну общественникам, вернее лицам, которые по чему то решили, что они и именно они светоч нравственности, только повод дай. Развелось тоже по стране поборников недовольных. Одевается не так. Ведёт себя не так. Ходит не туда......А главное, что это решает конкретный человек. Сам. Исходя из своих личных убеждений.
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28k
Влад Полчаса назад
А знаете что самое смешное? Допустим уйдут её и откроет она свою школу или курсы и эти-же самые мамаши поведут к ней-же своих дочек/внучек чтобы те научились нормально двигаться.
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3k
Radugananebe Полчаса назад
Да блогерша хайпануть решила. А вот воспитатель детей любит и они ее. Уйдет после скандала - кто пойдет в воспитатели? Блогерша?
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585
Eric Cartman 40 минут назад
Танцы на пилоне - это официальный вид спорта с федерацией, соревнованиями и прочим. Тупорылым возмущаторам желаю заняться своей никчемной жизнью и не лезть в чужую.
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4k
Rom Час назад
Какой скандал? Бред! КОму кажется, что это скандал, пусть идут голову в унитаз засунут. Народу делать нечего.... Танцует - ну и молодец. Не в детском же саду.
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7k
livaneth Час назад
Вариант первый: пусть родители скинутся и доплатят воспитательнице. Тогда она уйдёт из стриптиза.
Вариант второй: воспитательница уйдёт из садика, а недовольные родители - с работы. Садик закроется, поскольку за такую зарплату в нём никто работать не будет.
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1k
DuckTales Час назад
Да понятно что танцы, но учитель, воспитатель, полицейский ... ну вот никак не клеятся рядом с ними .
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18k
GROMOZEKA Час назад
«Но делом уже заинтересовались местные депутаты»

Пусть заинтересуются оплатой труда воспитателя.
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28k
Влад Час назад
А дальше что? "Чему может научить акушер-гинеколог?" Что за идиотизм все доводить до маразма? Престиж профессии опускает низкая зарплата, а не танцы воспитательницы. Детям в этом возрасте плевать что там делает воспитатель даже если они об этом узнают, а они ничего и не узнают если родители орать не будут. Далее это не проституция и не стриптиз, О внешнем виде воспитателя, это в детском саду она воспитатель и не более, а за его пределами кто угодно: мать, жена, хозяйка, танцовщица..., это к работе никак не относится. Вы знаете ли сами детей не в капусте находите. И последнее, сейчас затравите девчонку и она уйдет, она не пропадет, больше времени на танцы будет, а вот куда вы своих детей девать будете? Или думаете на эти гроши конкурс сто человек на место? Счаз.
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1
upm4827 2 часа назад
Есть такой фильм «В поисках мистера Гудбара»…
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31k
Serg2001 2 часа назад
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Schreibikus
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