В Смоленске детей порадовали танцами "для взрослых"

Зажигательные танцы показали ребятне на утреннике в ДК Смоленска. Барышни в боди и чулочках старательно тянули носочек, добиваясь слаженности композиции. Не все в плане хореографии было гладко, но зрителям понравилось. Особенно мальчикам и редким папам, которые привели ребенка на представление. А мамы детей этот номер почему-то не оценили. И зря. Страшно далеки они от чаяний своих сынишек, которые, возможно, этот номер запомнят на всю жизнь (сарказм).