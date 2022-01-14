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В Смоленске детей порадовали танцами "для взрослых"

В Смоленске детей порадовали танцами "для взрослых" (7 фото)

Автор:
14 января 2022 09:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Танцы   девушки   обсуждение   представление   реакция соцсетей   смоленск   
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На представлении в местном ДК Миловидово все было как в лучшем ночном клубе: полуобнаженные девушки в чулочках, исполняющие замысловатые па и горящие глаза зрителей. Тот самый случай, когда папы пожалели, что отказались идти с ребенком на утренник.


Зажигательные танцы показали ребятне на утреннике в ДК Смоленска. Барышни в боди и чулочках старательно тянули носочек, добиваясь слаженности композиции. Не все в плане хореографии было гладко, но зрителям понравилось. Особенно мальчикам и редким папам, которые привели ребенка на представление. А мамы детей этот номер почему-то не оценили. И зря. Страшно далеки они от чаяний своих сынишек, которые, возможно, этот номер запомнят на всю жизнь (сарказм).

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В местных пабликах разгорелась дискуссия на тему: насколько это нормально.



Хотя в СМИ утверждают, что вся эта история недавняя,т.к. фото в соцсетях появились 11 января, пользователи в этом усомнились. Дескать, антураж какой-то древний, да и видео нет. Но если отвлечься от срока давности, что скажете, уважаемые фишкяне, нормальное выступление для юных зрителей? Или все-таки для дошкольников подошло бы что-то менее вызывающее?

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Метки: Танцы   девушки   обсуждение   представление   реакция соцсетей   смоленск   
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32k
Рекламщик Час назад
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21k
Ватаку Накомоде 4 минуты назад
Ну как бы я со своей точки зрения ничего аморального не вижу. Но если это реально для дошкольников, то просто непонятно зачем это тогда. Тем кому лет 12-14 еще бы зашло, а меньше 10 просто вообще не оценят. Видимо реально для родителей старались больше)
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2k
vbifyz 20 минут назад
Так!? А где можно посмотреть? Видео есть?
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27k
Aqueronte 46 минут назад
Чем слабее плоть тем выше мораль.
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1k
Vad 46 минут назад
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1k
Anton Chigurh 55 минут назад
охх я бы посмотрел))))
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1k
Fiverknot Час назад
У девушки в центре классная фигура)
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42k
dima423 Час назад
Вооот, на такой бы детский утренник я бы сходил))
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11k
котегRUS 2 часа назад
куда мир кОтится ?((
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Броненосец Потелкам 2 часа назад
Пусть отцы ходят.
Я лично ходил на родительские собрания дочерей
Был исключительно популярен
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