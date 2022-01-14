В Смоленске детей порадовали танцами "для взрослых"

На представлении в местном ДК Миловидово все было как в лучшем ночном клубе: полуобнаженные девушки в чулочках, исполняющие замысловатые па и горящие глаза зрителей. Тот самый случай, когда папы пожалели, что отказались идти с ребенком на утренник.
Зажигательные танцы показали ребятне на утреннике в ДК Смоленска. Барышни в боди и чулочках старательно тянули носочек, добиваясь слаженности композиции. Не все в плане хореографии было гладко, но зрителям понравилось. Особенно мальчикам и редким папам, которые привели ребенка на представление. А мамы детей этот номер почему-то не оценили. И зря. Страшно далеки они от чаяний своих сынишек, которые, возможно, этот номер запомнят на всю жизнь (сарказм).
В местных пабликах разгорелась дискуссия на тему: насколько это нормально.
Хотя в СМИ утверждают, что вся эта история недавняя,т.к. фото в соцсетях появились 11 января, пользователи в этом усомнились. Дескать, антураж какой-то древний, да и видео нет. Но если отвлечься от срока давности, что скажете, уважаемые фишкяне, нормальное выступление для юных зрителей? Или все-таки для дошкольников подошло бы что-то менее вызывающее?
Источник:
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