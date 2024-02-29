Бастрыкин: звёзды шоу-бизнеса, дискредитирующие РФ из заграницы, ответят по закону даже спустя несколько лет

Председатель СК РФ Бастрыкин пояснил насчёт убежавших за границу товарищей, которые оттуда поливают Россию грязью и дискредитируют действия военных сил страны, но в глубине души надеются когда-нибудь вернуться на родину.

«Позиция представителей шоу-бизнеса, которые уехали за рубеж и дискредитируют действия ВС России, вероятно, связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают. <…> Но если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, за свои действия им придется ответить по закону», - заявил глава Следкома в интервью ТАСС

Бастрыкин считает, что эти люди своими действиями уже продемонстрировали свою неблагонадежность. А ведь они несколько десятилетий «получали многомиллионные состояния за счет обычных граждан», которые посещают их концерты.