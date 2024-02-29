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Бастрыкин: звёзды шоу-бизнеса, дискредитирующие РФ из заграницы, ответят по закону даже спустя несколько лет

Бастрыкин: звёзды шоу-бизнеса, дискредитирующие РФ из заграницы, ответят по закону даже спустя несколько лет

Автор:
29 февраля 2024 15:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бастрыкин   дискредитация вооруженных сил России   закон   иноагенты   порядок   шоу бизнес   
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На заметку тем, кто думает отсидеться и вернуться.

Председатель СК РФ Бастрыкин пояснил насчёт убежавших за границу товарищей, которые оттуда поливают Россию грязью и дискредитируют действия военных сил страны, но в глубине души надеются когда-нибудь вернуться на родину.


«Позиция представителей шоу-бизнеса, которые уехали за рубеж и дискредитируют действия ВС России, вероятно, связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают. <…> Но если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, за свои действия им придется ответить по закону», - заявил глава Следкома в интервью ТАСС

Бастрыкин считает, что эти люди своими действиями уже продемонстрировали свою неблагонадежность. А ведь они несколько десятилетий «получали многомиллионные состояния за счет обычных граждан», которые посещают их концерты.


"Предателям нигде не рады", - резюмировал председатель СК РФ, как бы намекая, что ждёт артистов в России. Среди них, кстати, , многие получили статус иноагента, а ведь его просто так не дают.


* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента

Источник:

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Метки: Бастрыкин   дискредитация вооруженных сил России   закон   иноагенты   порядок   шоу бизнес   
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7  комментариев
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62k
Андрей Минуту назад
В это время где-то на первом канале, а так же на НТВ смеётся один Ревва.
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6k
pinbalist 45 минут назад
А олигархов тож накажут? Или это другое?
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21k
Shtoppi 56 минут назад
сказать и сделать это разные вещи. больше чем уверен, что сказанное сейчас будет кардинально расходиться с реальностью в будущем, когда возвращлки полезут обратно в Россию и понесут мзду кому надо в высоких кабинетах, чтобы все у них было ровно.
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11k
МихА Час назад
Вернуться??? А кому нах эти крысы тут нужны???
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3k
lekha-fil Час назад
Всё это просто громкие слова.
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