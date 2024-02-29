Ничего лишнего — никаких изысков или сюрпризов. Просто яйцо на белом фоне.

Снимок сопровождал текст: «Давайте вместе установим мировой рекорд и получим самый популярный пост. Побьем текущий мировой рекорд, принадлежащий Кайли Дженнер (18 миллионов)! У нас получится».

К всеобщему удивлению, это сработало — довольно скоро фотография обрела сетевую славу и быстро сместила Кайли Дженнер с первого места. На тот момент яйцо набрало 19 миллионов лайков, а вскоре их число превысило 50 миллионов (сегодня цифра уже превышает 60 млн лайков).

Но на этом все не закончилось. Вскоре после первого снимка в том же аккаунте @world_record_egg появились еще две фотографии, на которых знаменитое яйцо было разбито.

Это привело к некоторому замешательству, и через несколько дней после загадочных постов выяснилось, что яйцо треснуло под давлением славы в социальных сетях, а все это было частью рекламной кампании для организации Mental Health America.

В рекламе, показанной во время Суперкубка 2019 года на канале Hulu, яйцо (с маленьким лицом и всем остальным) заявило: