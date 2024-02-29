Сегодня Instagram* уже не так популярен, как раньше, — многие переключились на короткие видео в TikTok. Но еще несколько лет назад фотографии в этой соцсети были главным объектом внимания, и господствовал там клан Кардашьян/Дженнер. Всё изменилось в один миг, и причиной этому стало обычное куриное яйцо.
Сестры из семейки Кардашьян/Дженнер в то время публиковали фотографии, которые часто набирали миллионы лайков (да и сегодня, конечно, набирают).
В очередной раз, когда «самым залайканным» постом должен был стать снимок Кайли Дженнер и она уже собиралась пожинать лавры победительницы, в дело вступил американец по имени Крис Годфри. Он решил, что пора изменить ситуацию, и сделал это простым до изумления способом.
В 2018 году Кайли Дженнер побила рекорд Instagram* по популярности постов, когда поделилась снимком крошечной руки своей новорожденной малышки Сторми, держащей её большой палец. Снимок набрал почти 19 миллионов лайков.
Но все должно было измениться в следующем году благодаря гениальной идее Криса Годфри, рекламного директора из Лондона, и его друзей Алиссы Хан-Уэлан и Си Джей Брауна. Заметив рекордное достижение, они разработали план смещения Кайли Дженнер с пьедестала. Сделать это они собирались с помощью фотографии самого обычного яйца.
Да, вы помните знаменитое яйцо? Кайли Дженнер его почему-то очень невзлюбила.
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Ничего лишнего — никаких изысков или сюрпризов. Просто яйцо на белом фоне.
Снимок сопровождал текст: «Давайте вместе установим мировой рекорд и получим самый популярный пост. Побьем текущий мировой рекорд, принадлежащий Кайли Дженнер (18 миллионов)! У нас получится».
К всеобщему удивлению, это сработало — довольно скоро фотография обрела сетевую славу и быстро сместила Кайли Дженнер с первого места. На тот момент яйцо набрало 19 миллионов лайков, а вскоре их число превысило 50 миллионов (сегодня цифра уже превышает 60 млн лайков).
Но на этом все не закончилось. Вскоре после первого снимка в том же аккаунте @world_record_egg появились еще две фотографии, на которых знаменитое яйцо было разбито.
Это привело к некоторому замешательству, и через несколько дней после загадочных постов выяснилось, что яйцо треснуло под давлением славы в социальных сетях, а все это было частью рекламной кампании для организации Mental Health America.
В рекламе, показанной во время Суперкубка 2019 года на канале Hulu, яйцо (с маленьким лицом и всем остальным) заявило:
«Я — яйцо-рекордсмен (возможно, вы обо мне слышали). В последнее время я начало трескаться. Давление социальных сетей меня доконало. Если вы тоже испытываете трудности, поговорите с кем-нибудь. Мы справимся».
В 2019 году Крис, которому на тот момент было 29 лет, рассказал The New York Times об этом трюке и о том, как он стал вирусной сенсацией.
Эндрю Эссекс, исполнительный директор и основатель креативного холдинга Plan A, признался: «Тот факт, что они смогли заставить множество людей посмотреть на фотографию яйца, — это была абсолютная аномалия, просто полное фрик-событие. Это квинтэссенция случайности. Ее невозможно повторить. Это невоспроизводимо и недолговечно. Со всем уважением».
Крис согласился с этим утверждением, однако добавил: «Но это случайность, которая привлекла внимание всего мира. Важно то, что вы делаете с этим вниманием».
* соцсеть официально запрещена на территории РФ.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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кто эти люди ???