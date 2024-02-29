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Что было раньше -&nbsp;Кайли Дженнер или яйцо

Что было раньше - Кайли Дженнер или яйцо

Автор:
29 февраля 2024 12:35
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Кайли Дженнер   Фокус с яйцом   инстаграмм   интернет-рекорды   крутая история   рекламный трюк   рекламный ход   рекорды   
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Сегодня Instagram* уже не так популярен, как раньше, — многие переключились на короткие видео в TikTok. Но еще несколько лет назад фотографии в этой соцсети были главным объектом внимания, и господствовал там клан Кардашьян/Дженнер. Всё изменилось в один миг, и причиной этому стало обычное куриное яйцо.

Сестры из семейки Кардашьян/Дженнер в то время публиковали фотографии, которые часто набирали миллионы лайков (да и сегодня, конечно, набирают).


В очередной раз, когда «самым залайканным» постом должен был стать снимок Кайли Дженнер и она уже собиралась пожинать лавры победительницы, в дело вступил американец по имени Крис Годфри. Он решил, что пора изменить ситуацию, и сделал это простым до изумления способом.


В 2018 году Кайли Дженнер побила рекорд Instagram* по популярности постов, когда поделилась снимком крошечной руки своей новорожденной малышки Сторми, держащей её большой палец. Снимок набрал почти 19 миллионов лайков.


Но все должно было измениться в следующем году благодаря гениальной идее Криса Годфри, рекламного директора из Лондона, и его друзей Алиссы Хан-Уэлан и Си Джей Брауна. Заметив рекордное достижение, они разработали план смещения Кайли Дженнер с пьедестала. Сделать это они собирались с помощью фотографии самого обычного яйца.


Да, вы помните знаменитое яйцо? Кайли Дженнер его почему-то очень невзлюбила.


Ничего лишнего — никаких изысков или сюрпризов. Просто яйцо на белом фоне.


Снимок сопровождал текст: «Давайте вместе установим мировой рекорд и получим самый популярный пост. Побьем текущий мировой рекорд, принадлежащий Кайли Дженнер (18 миллионов)! У нас получится».


К всеобщему удивлению, это сработало — довольно скоро фотография обрела сетевую славу и быстро сместила Кайли Дженнер с первого места. На тот момент яйцо набрало 19 миллионов лайков, а вскоре их число превысило 50 миллионов (сегодня цифра уже превышает 60 млн лайков).


Но на этом все не закончилось. Вскоре после первого снимка в том же аккаунте @world_record_egg появились еще две фотографии, на которых знаменитое яйцо было разбито.


Это привело к некоторому замешательству, и через несколько дней после загадочных постов выяснилось, что яйцо треснуло под давлением славы в социальных сетях, а все это было частью рекламной кампании для организации Mental Health America.


В рекламе, показанной во время Суперкубка 2019 года на канале Hulu, яйцо (с маленьким лицом и всем остальным) заявило:


«Я — яйцо-рекордсмен (возможно, вы обо мне слышали). В последнее время я начало трескаться. Давление социальных сетей меня доконало. Если вы тоже испытываете трудности, поговорите с кем-нибудь. Мы справимся».



В 2019 году Крис, которому на тот момент было 29 лет, рассказал The New York Times об этом трюке и о том, как он стал вирусной сенсацией.


Эндрю Эссекс, исполнительный директор и основатель креативного холдинга Plan A, признался: «Тот факт, что они смогли заставить множество людей посмотреть на фотографию яйца, — это была абсолютная аномалия, просто полное фрик-событие. Это квинтэссенция случайности. Ее невозможно повторить. Это невоспроизводимо и недолговечно. Со всем уважением».


Крис согласился с этим утверждением, однако добавил: «Но это случайность, которая привлекла внимание всего мира. Важно то, что вы делаете с этим вниманием».



* соцсеть официально запрещена на территории РФ.


* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кайли Дженнер   Фокус с яйцом   инстаграмм   интернет-рекорды   крутая история   рекламный трюк   рекламный ход   рекорды   
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1  комментарий
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Друг 3 минуты назад
что это воообще за байда ... о чем нам хотел сказать автор ???
кто эти люди ???
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