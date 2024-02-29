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Не только для суши: васаби помогает сохранить древние папирусы

Не только для суши: васаби помогает сохранить древние папирусы

Автор:
29 февраля 2024 11:24
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Папирус   васаби   египет   история   метод   средство   
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Найдено натуральное средство очищения и сохранения древнеегипетских папирусов, которые подвержены бактериям и грибкам. В новой методике используется васаби - та самая острая зеленая паста, которую подают к суши.

В исследовании, проведённом Ханади Саада и ее командой, изучалась эффективность паров васаби в устранении роста микроорганизмов, которые портят драгоценные исторические документы.

Ранее использовались химические вещества, которые эффективно уничтожали микробы, но порой повреждали папирусное волокно или меняли цвет иллюстраций.

Физические методы, такие как ультрафиолетовые лучи или тепло, не всегда обеспечивали полное устранение биологических агентов.

Сотрудники Большого египетского музея нашли "зелёное" решение, способное защитить древние тексты без ущерба для их целостности.

В ходе эксперимента было установлено, что обработка парами васаби за 72 часа уничтожила рост микроорганизмов как в окрашенных, так и в неокрашенных образцах папируса со 100% эффективностью.

Примечательно, что обработка повысила прочность папирусов на 26 %, не вызвав заметных изменений в цвете и морфологии поверхности артефактов.

Помимо того, что эта технология обеспечивает безопасный и экологичный способ сохранения папирусов, она гарантирует долговечность бесценных реликвий без ущерба для их целостности.

Это открытие может оказать влияние на методы консервации различных органических материалов. Археологическое сообщество внимательно следит за ходом исследования, надеясь, что экологически безопасное средство откроет новую эру в сохранении культурного наследия мира.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Папирус   васаби   египет   история   метод   средство   
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