Кто в Российской империи первым рискнул привиться от оспы?

Возможно у вас на левом плече есть две небольшие отметинки. Такие рубцы остаются от прививок от оспы и туберкулёза, которые традиционно ставили каждому малышу – гражданину СССР на первом году жизни, начиная с 1952 года.
Оспа – страшная болезнь. Если она не забирала жизнь, то до её конца оставляла на теле переболевшего свои отметины. Словно печати, о которых невозможно забыть.
Ей был безразличен статус и возраст, благосостояние и пол. В XVIII веке от оспы погибал каждый седьмой ребёнок России. Первые попытки борьбы с заразой предпринимались ещё при Фёдоре Алексеевиче. Занимался вопросом и император Пётр I. Но не особенно успешно. В 1730 году жизнь его внука – юного императора Петра II унесла именно оспа.
Когда к власти пришла императрица Екатерина II, она повелела всех заболевших свозить в особые дома. Женщина панически боялась заразиться.
Из письма Екатерины прусскому королю Фридриху Второму:
С детства меня приучили к ужасу перед оспой, в возрасте более зрелом мне стоило больших усилий уменьшить этот ужас, в каждом ничтожном болезненном припадке я уже видела оспу.
В Европе в это время уже активно применялась методика вариоляции. Это была ещё не полноценная вакцинация, но её предтеча: в разрез на руке помещался биологический материал больного человека. В результате чего болезнь проходила в лёгкой форме, и переболевший приобретал иммунитет.
Британец доктор Димсдейл прибыл в Россию специально для вакцинации императрицы. В покои Екатерины вечером 12 октября 1768 года тайно привели больного мальчика из крестьянской семьи. Материал Саши Маркова и был использован для монаршей особы. Императрица через несколько дней почувствовала признаки недомогания, уединилась у себя в покоях. И переборола болезнь. Вслед за ней прививку от оспы получило всё окружение, включая сына – цесаревича Павла.
Мальчик, от которого был получен биологический материал, получил дворянский титул, герб и фамилию Оспенный.
Начиная с 1980 года в России перестали делать обязательные прививки от оспы. Но представители отдельных групп, деятельность которых сопряжена с высоким риском заражения, получают их и в наши дни.
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