Кто в Российской империи первым рискнул привиться от оспы?

Ей был безразличен статус и возраст, благосостояние и пол. В XVIII веке от оспы погибал каждый седьмой ребёнок России. Первые попытки борьбы с заразой предпринимались ещё при Фёдоре Алексеевиче. Занимался вопросом и император Пётр I. Но не особенно успешно. В 1730 году жизнь его внука – юного императора Петра II унесла именно оспа.