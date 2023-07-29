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Кто в Российской империи первым рискнул привиться от оспы?

Кто в Российской империи первым рискнул привиться от оспы?

Автор:
29 июля 2023 20:57
Сообщество : Исторические факты
Метки: Вакцина   Вакцинация   Екатерина II   болезнь   вариоляция   защита   история   метод   оспа   факт   
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Возможно у вас на левом плече есть две небольшие отметинки. Такие рубцы остаются от прививок от оспы и туберкулёза, которые традиционно ставили каждому малышу – гражданину СССР на первом году жизни, начиная с 1952 года.

Оспа – страшная болезнь. Если она не забирала жизнь, то до её конца оставляла на теле переболевшего свои отметины. Словно печати, о которых невозможно забыть.

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Ей был безразличен статус и возраст, благосостояние и пол. В XVIII веке от оспы погибал каждый седьмой ребёнок России. Первые попытки борьбы с заразой предпринимались ещё при Фёдоре Алексеевиче. Занимался вопросом и император Пётр I. Но не особенно успешно. В 1730 году жизнь его внука – юного императора Петра II унесла именно оспа.

Когда к власти пришла императрица Екатерина II, она повелела всех заболевших свозить в особые дома. Женщина панически боялась заразиться.

Из письма Екатерины прусскому королю Фридриху Второму:

С детства меня приучили к ужасу перед оспой, в возрасте более зрелом мне стоило больших усилий уменьшить этот ужас, в каждом ничтожном болезненном припадке я уже видела оспу.

В Европе в это время уже активно применялась методика вариоляции. Это была ещё не полноценная вакцинация, но её предтеча: в разрез на руке помещался биологический материал больного человека. В результате чего болезнь проходила в лёгкой форме, и переболевший приобретал иммунитет.

Британец доктор Димсдейл прибыл в Россию специально для вакцинации императрицы. В покои Екатерины вечером 12 октября 1768 года тайно привели больного мальчика из крестьянской семьи. Материал Саши Маркова и был использован для монаршей особы. Императрица через несколько дней почувствовала признаки недомогания, уединилась у себя в покоях. И переборола болезнь. Вслед за ней прививку от оспы получило всё окружение, включая сына – цесаревича Павла.

Мальчик, от которого был получен биологический материал, получил дворянский титул, герб и фамилию Оспенный.

Начиная с 1980 года в России перестали делать обязательные прививки от оспы. Но представители отдельных групп, деятельность которых сопряжена с высоким риском заражения, получают их и в наши дни.

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Метки: Вакцина   Вакцинация   Екатерина II   болезнь   вариоляция   защита   история   метод   оспа   факт   
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