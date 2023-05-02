Статуи, которые запели после землетрясения

Конечно же, учёные не могли пройти мимо такого чуда. Но как они не пытались разобраться, но так и не смогли дать объяснение, почему статуя поёт. Они предположили, что всё дело в росе, которая испаряется утром в пористом песчанике (из которого построены статуи) и звук издаётся под воздействием ветра и увеличивающейся температуры. И, разумеется, большую роль сыграло землетрясение, обрушившее верхнюю часть статуи и сдвинувшее огромные плиты так, что в совокупности с другими природными факторами, статуя начала "петь".





Место, где находятся колоссы, называют "город мёртвых".

В нём расположен один из самых красивейших египетских храмов и в нём захоронен фараон со всей семьёй. Поэтому место у некоторых особо восприимчивых к прекрасному туристов вызывает настоящее благоговение.



