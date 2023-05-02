Статуи, которые запели после землетрясения

Недалеко от города Луксор, находятся две массивные каменные фигуры охраняют саркофаг фараона. Они всегда были величественны и молчаливы, но после крупного землетрясения в 27 году до н.э. один из них запел. Это напоминает свист и одновременно стон. Обоих гигантов стали называть поющими колоссами Мемнона.
Есть слухи, что после того, как появился этот загадочный феномен, звук, которые издаёт каменная статуя был признан по-настоящему эталонным звуком.
Свист стали использовать как камертон при настройке разных музыкальных инструментов. Тысячи людей съезжались со всех уголков планеты, чтобы увидеть этих 700-тонных гигантов.
Конечно же, учёные не могли пройти мимо такого чуда. Но как они не пытались разобраться, но так и не смогли дать объяснение, почему статуя поёт. Они предположили, что всё дело в росе, которая испаряется утром в пористом песчанике (из которого построены статуи) и звук издаётся под воздействием ветра и увеличивающейся температуры. И, разумеется, большую роль сыграло землетрясение, обрушившее верхнюю часть статуи и сдвинувшее огромные плиты так, что в совокупности с другими природными факторами, статуя начала "петь".
Место, где находятся колоссы, называют "город мёртвых".
В нём расположен один из самых красивейших египетских храмов и в нём захоронен фараон со всей семьёй. Поэтому место у некоторых особо восприимчивых к прекрасному туристов вызывает настоящее благоговение.
А эти две одинаковые статуи, кстати, изображают Аменхотепа III. Каждая из них весит 720 тонн и ростом 18 метров. Их высекали из двух блоков весом в 1000 тонн. Но в 199 году нашей эры, возможно из-за неумелой реставрации, статуя "петь" прекратила. Люди восприняли это как плохой знак и были уверены, что это преддверие всяческих катаклизмов и войн.
Сейчас они, к сожалению, больше руины чем величественные строения, которыми они были раньше. Разливы Нила постепенно разрушали из основания. А позднее египетские фараоны стали понемногу разбирать храм, чтобы взять каменные блоки для других своих построек. Гиганты сохранились, но время обошлось с ними не слишком хорошо.
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