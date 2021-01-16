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Как выглядели "сибирский Тутанхамон" и его наложница: реконструкция внешнего облика по черепу

Как выглядели "сибирский Тутанхамон" и его наложница: реконструкция внешнего облика по черепу (7 фото)

Автор:
16 января 2021 14:46
Сообщество : Факты
Метки: Скифы   археологические находки   археология   внешний облик   воссоздание   облик   реконструкция   
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Ученые из Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН восстановили внешность скифских "царя" и "царицы" из древнего захоронения, обнаруженного в 1997 году в Республике Тыва. Как же выглядели люди, жившие в тех местах 2600 лет назад?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Скифы   археологические находки   археология   внешний облик   воссоздание   облик   реконструкция   
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8  комментариев
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16k
Марина Час назад
"Одежда знатного скифа была украшена тысячами маленьких золотых фигурок, изображающих пантеру."
Не знаю как на счёт пантеры, а я увидела на картинке слонов.
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сапер Водичка Марина 55 минут назад
Как выглядели "сибирский Тутанхамон" и его наложница: реконструкция внешнего облика по черепу
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608
Alexander Полчаса назад
Кстати, увеличив, я увидел медведей, тогда все вопросы отпадают.
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608
Alexander 36 минут назад
Мне одно интересно, если фигурки пантер или как ниже в комментарии предположили что слонов, то получается что тогда было жарко в Сибири и это после ледникового периода, так получается что после был ещё один ледниковый период, пантер то давно в Сибири нет, если конечно это фигурки пантер, а не снежного барса или тигров, типа амурских, я так думаю ещё очень многое нам неизвестно.
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852
Обратная сторона Луны Alexander 8 минут назад
Пантера - род больших кошачьих. Включает льва, тигра, леопарда и ягуара. Снежный барс это подвид леопарда, чёрная пантера это просто леопард или другая большая кошка с меланизмом.

Были широко распространены по лесостепной зоне Евразии. Ещё во времена Руси сохранились сведения об охоте князей на львов и других кошачьих.

При чем тут ваше "жарко"?
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16k
Марина 38 минут назад
Вот гораздо более подробная статья на русском https://scientificrussia.ru/articles/antropologi-rekonstruirovali-oblik-skifskih-tsarya-i-tsaritsyhttps://scientificrussia.ru/articles/antropologi-rekonstruirovali-oblik-skifskih-tsarya-i-tsaritsy
В вот гораздо больше фото на английском https://siberiantimes.com/other/others/news/faces-of-siberian-tutankhamun-and-his-queen-buried-in-tuva-some-2600-years-ago-reconstructed-by-science/https://siberiantimes.com/other/others/news/faces-of-siberian-tutankhamun-and-his-queen-buried-in-tuva-some-2600-years-ago-reconstructed-by-science/
Забавно что на сайте самого института, информации об этой реконструкции нет.
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852
Обратная сторона Луны Марина 5 минут назад
Яки гарны хипстеры

Яки гарны хипстеры
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