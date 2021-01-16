Как выглядели "сибирский Тутанхамон" и его наложница: реконструкция внешнего облика по черепу

Сначала ученые изготовили объемные модели черепов мужчины и женщины, напечатав их на 3D-принтере и восстановив недостающие части. Затем была проведена скульптурная работа по воссозданию внешнего облика "царя" и "царицы" (так их называют условно. Скорее всего, это был знатный вождь племени и его наложница - возможно, принесенная в жертву).