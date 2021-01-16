Как выглядели "сибирский Тутанхамон" и его наложница: реконструкция внешнего облика по черепу

Ученые из Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН восстановили внешность скифских "царя" и "царицы" из древнего захоронения, обнаруженного в 1997 году в Республике Тыва. Как же выглядели люди, жившие в тех местах 2600 лет назад?
Сначала ученые изготовили объемные модели черепов мужчины и женщины, напечатав их на 3D-принтере и восстановив недостающие части. Затем была проведена скульптурная работа по воссозданию внешнего облика "царя" и "царицы" (так их называют условно. Скорее всего, это был знатный вождь племени и его наложница - возможно, принесенная в жертву).
Женщине было от 30 до 35 лет, рост 160 см, а мужчине - 40-45 лет, рост около 170 см. Оба сочетали в себе признаки монголоидной и европеоидной рас.
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Ученые использовали черепа для создания 3D-моделей с помощью лазерного сканирования и фотограмметрии.
В склепе было найдено множество золотых украшений, останки еще 33 человек, пятерых детей и 14 лошадей. Специалисты говорят, то всех их принесли в жертву, и они должны были сопровождать умершего вождя в загробной жизни.
В общей сложности в склепе обнаружили 9300 декоративных золотых украшений весом 20 килограммов.
Одежда знатного скифа была украшена тысячами маленьких золотых фигурок, изображающих пантеру. У женщины были бирюзовые бусы, золотые значки и булавки, золотой браслет и другие украшения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Не знаю как на счёт пантеры, а я увидела на картинке слонов.
Были широко распространены по лесостепной зоне Евразии. Ещё во времена Руси сохранились сведения об охоте князей на львов и других кошачьих.
При чем тут ваше "жарко"?
В вот гораздо больше фото на английском https://siberiantimes.com/other/others/news/faces-of-siberian-tutankhamun-and-his-queen-buried-in-tuva-some-2600-years-ago-reconstructed-by-science/https://siberiantimes.com/other/others/news/faces-of-siberian-tutankhamun-and-his-queen-buried-in-tuva-some-2600-years-ago-reconstructed-by-science/
Забавно что на сайте самого института, информации об этой реконструкции нет.