Ученые воссоздали облик египетского мальчика с помощью компьютерной томографии

Полученное изображение и портрет оказались довольно похожими, но с некоторыми отличиями - например, на портрете нос и губы выглядят гораздо тоньше, а ребенок выглядит старше своего возраста (в момент смерти ему было три-четыре года). Специалисты утверждают, что это может быть связано с тем, как в те времена было принято изображать людей на портретах.