Ученые воссоздали облик египетского мальчика с помощью компьютерной томографии

Команда исследователей из Музея египетского искусства (Мюнхен) решила проверить, насколько "портрет мумии", найденный с забальзамированными останками ребенка, умершего между 50 г. до н. э. и 100 г. н. э., соответствует его реальному облику. В этом ученым помогли современные технологии.
С помощью компьютерной томографии удалось сделать виртуальную реконструкцию черепа ребенка. На ее основании была создана трехмерная цифровая реконструкция его лица.
Полученное изображение и портрет оказались довольно похожими, но с некоторыми отличиями - например, на портрете нос и губы выглядят гораздо тоньше, а ребенок выглядит старше своего возраста (в момент смерти ему было три-четыре года). Специалисты утверждают, что это может быть связано с тем, как в те времена было принято изображать людей на портретах.
"Портрет мумии" был обнаружен в 1880-х годах на кладбище в районе пирамиды Хавара в Нижнем Египте. Это недалеко от региона Фаюм, который, как известно, являлся местом многочисленных поселений римского периода и связанных с ними кладбищ.
Сотрудники музея создали цифровое изображение черепа мальчика с помощью компьютерного томографа.
Они смогли определить возраст мальчика на момент смерти после анализа костей и зубов мумии, а также установить причину смерти. Ученые полагают, что ребенок умер от пневмонии, так как томография показала "остатки уплотненной легочной ткани".
Используя ультразвуковое сканирование мягких тканей у живых людей, близких к возрасту мальчика, от трех до восьми лет, ученые смогли реконструировать его лицо.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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