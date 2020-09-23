FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6112 постов • 1077 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Ученые воссоздали облик египетского мальчика с помощью компьютерной томографии

Ученые воссоздали облик египетского мальчика с помощью компьютерной томографии (8 фото)

Автор:
23 сентября 2020 12:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: воссоздание   древний египет   мумия   наука   облик   реконструкция   технологии   томография   
233
8
Команда исследователей из Музея египетского искусства (Мюнхен) решила проверить, насколько "портрет мумии", найденный с забальзамированными останками ребенка, умершего между 50 г. до н. э. и 100 г. н. э., соответствует его реальному облику. В этом ученым помогли современные технологии.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: воссоздание   древний египет   мумия   наука   облик   реконструкция   технологии   томография   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Valis Полчаса назад
На конченного олигофрена похож.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Ученые заставили мумию заговорить Ученые заставили мумию заговорить Ученые воссоздают лица людей, живших столетия назад Ученые воссоздают лица людей, живших столетия назад Ударили в спину: ученые выяснили причину смерти египтянки, жившей 2600 лет назад Ударили в спину: ученые выяснили причину смерти египтянки, жившей 2600 лет назад Наконец-то Тутанхамона можно рассмотреть во всей красе! Наконец-то Тутанхамона можно рассмотреть во всей красе! В НАСА озаботились лунными туалетами В НАСА озаботились лунными туалетами
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

440858



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Клоунесса Ириска. Трагическая судьба звезды «АБВГДейки»
4
23
Клоунесса Ириска. Трагическая судьба звезды «АБВГДейки»
Эх! Какую красоту ведь делали... золотая эра дизайна бытовой аппаратуры
3
99
Эх! Какую красоту ведь делали... золотая эра дизайна бытовой аппаратуры
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ловим окуня на рассвете. Окунь гоняет малька
0
2
Ловим окуня на рассвете. Окунь гоняет малька
Почему фабрика «Красный Октябрь» так называется?
0
5
Почему фабрика «Красный Октябрь» так называется?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#дтп#прикольные#вещи#смешные#кино#автомобили#настроение
#юмор#факты#интересное#россия#природа#люди#на различный вкус#собака#картинки#повезло
#история#интересно#авария#СССР#реакция#разное#в мире#авто авария#москва#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться