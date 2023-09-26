Как бы выглядели знаменитости, будь они простыми людьми

Мы часто видим фотографии знаменитостей, и невольно сравниваем себя с ними. И тут же подмечаем собственные недостатки. Не стоит забывать, что звезды используют всевозможные фильтры и хитрости. Ну а как бы они выглядели без всех этих прикрас и гламурного лоска? Художник и писатель Дэнни Эванс из Нью-Йорка создал проект Planet Hiltron и знает ответ. Пара взмахов волшебной палочкой, то есть манипуляций в фотошопе, и наши кумиры приобретают вполне земной облик