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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8012 постов • 888 подписчиков подписаться
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Как бы выглядели знаменитости, будь они простыми людьми

Как бы выглядели знаменитости, будь они простыми людьми

Автор:
26 сентября 2023 07:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   внешность   звезда   знаменитость   облик   фотошоп   
846
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Мы часто видим фотографии знаменитостей, и невольно сравниваем себя с ними. И тут же подмечаем собственные недостатки. Не стоит забывать, что звезды используют всевозможные фильтры и хитрости. Ну а как бы они выглядели без всех этих прикрас и гламурного лоска? Художник и писатель Дэнни Эванс из Нью-Йорка создал проект Planet Hiltron и знает ответ. Пара взмахов волшебной палочкой, то есть манипуляций в фотошопе, и наши кумиры приобретают вполне земной облик

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   внешность   звезда   знаменитость   облик   фотошоп   
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8  комментариев
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62k
doker 22 минуты назад
Как будто в нашу бухгалтерию зашёл...
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Юрий 5 минут назад
Нынешняя Тайра... Без фотошопа.

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19k
Алексей Теуш 8 минут назад
Странный стереотип: быть простым человеком, значит быть жирным.
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2k
Vergüenza Ajena 10 минут назад
Ну и хрень...
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2k
Оксид Бетона 13 минут назад
Так они так и выглядят, почти все, без фотошопа. Только Буш младший не изменился.Но это нормально - у него клонов несколько, не считая двойников (а двойники у всех высокопоставленных есть).
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5k
satra 24 минуты назад
Пост охрененной несвежести. Фотошоп середины 2000.
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8k
sedoisever Полчаса назад
"Простыми людьми"? У автора кукуха поехала?
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4k
Наталья Полчаса назад
Комментарий к фото
Горячая парочка))
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Fuchsia

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