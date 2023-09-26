Как бы выглядели знаменитости, будь они простыми людьми

846
46
Мы часто видим фотографии знаменитостей, и невольно сравниваем себя с ними. И тут же подмечаем собственные недостатки. Не стоит забывать, что звезды используют всевозможные фильтры и хитрости. Ну а как бы они выглядели без всех этих прикрас и гламурного лоска? Художник и писатель Дэнни Эванс из Нью-Йорка создал проект Planet Hiltron и знает ответ. Пара взмахов волшебной палочкой, то есть манипуляций в фотошопе, и наши кумиры приобретают вполне земной облик
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 17 доказательств того, что к фотошопу лучше не прикасаться без наличия умений
- 18 случаев, когда люди переборщили с обработкой фотографий
- «Ты кто?»: люди, которые заигрались с фотошопом
- 16 случаев, когда люди колдовали над своими снимками в фотошопе
- 16 людей, которые так сильно фотошопят свои снимки, будто никогда не собираются выходить из дома
Новости партнёров
реклама