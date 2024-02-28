Как снимали фильм "Невероятные приключения итальянцев в России": кадры со съемок и 25 интеесных фактов о фильме

Зато некоторое время спустя, об этой заявке на сценарий все же вспомнили. Дело в том, что после окончания съемок советско-итальянского фильма "Ватерлоо", итальянская студия осталась должна студии "Мосфильм" кругленькую сумму.

Тогда кинематографисты решили в качестве долга снять еще один советско-итальянский проект, который был бы написан по ранее отклоненному сценарию Рязанова и Брагинского.

Но в итоге итальянцы отказались от такого предложения, так как им не понравилась задумка, где советский милиционер гонялся бы за итальянским преступником, после чего они бы стали друзьями.