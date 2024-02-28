Как снимали фильм "Невероятные приключения итальянцев в России": кадры со съемок и 25 интеесных фактов о фильме

Комедия Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России" безусловно входит в мой личный топ-5 советских комедий. Здесь было всё - юмор, прекрасная игра актеров, сюжет, трюки, эффекты и конечно же музыкальное сопровождение.
1. Все началось еще в 1970 году, когда будущий режиссер Эльдар Рязанов и драматург Эмиль Брагинский решили написать сценарий к фильму под рабочим названием "Спагетти по-русски". Но их заявку на сценарий не приняли.
Зато некоторое время спустя, об этой заявке на сценарий все же вспомнили. Дело в том, что после окончания съемок советско-итальянского фильма "Ватерлоо", итальянская студия осталась должна студии "Мосфильм" кругленькую сумму.
Тогда кинематографисты решили в качестве долга снять еще один советско-итальянский проект, который был бы написан по ранее отклоненному сценарию Рязанова и Брагинского.
Но в итоге итальянцы отказались от такого предложения, так как им не понравилась задумка, где советский милиционер гонялся бы за итальянским преступником, после чего они бы стали друзьями.
Итальянцы же хотели снять коммерческую ленту, которая была бы не только комедийной, но и включала бы в себя много экшена и зрелищных моментов.
В итоге, Рязанов, Драгунский и двое итальянских сценаристов (Франко Кастеллано и Джузеппе Пиполо) совместными усилиями написали сценарий, наполненный юмором и экшеном.
2. Продюсер Дино де Лаурентис настаивал, чтобы в фильме обязательно были две сцена в ГУМе и перекидывание тортами в лицо. Продюсер был поражен размерами ГУМа, так как не видел в Европе магазинов таких масштабов. Ну а сцену с тортами он просто считал смешной, поэтому и хотел видеть ее в фильме.
Но если сцену в ГУМе создатели посчитали интересной, то сцена с тортами была отклонена.
3. Так как сценарий фильма был кардинально изменен, то и от старого названия "Спагетти по-русски" было решено отказаться. В итоге фильм получил более соответствующее название, а именно "Невероятные приключения итальянцев в России", чтобы подчеркнуть приключенческий характер фильма.
В Италии же фильм носит название "Одна безумная, безумная, безумная гонка по России".
4. Продюсер фильма Дино де Лаурентис старался экономить буквально на всём, в том числе и на актерах. Поэтому вместо итальянских звезд он нанимал менее известных актеров. А когда ему предлагали предложить роли кому-то из известных актеров, то он просто отвечал, что они не заинтересованы в проекте или они уже заняты в съемках других фильмах.
Позже выяснилось, что никому из известных актеров он даже не предлагал сняться в фильме. И когда Рязанов уличил его в этом, то итальянский продюсер ответил примерно следующее: "Ты тратишь государственные деньги, а я свои".
То же самое касается и съемок в Италии. По признанию актеров, костюмы, в которых их одевали, были просто ужасными по качеству, а количество массовки было сокращено до минимума.
Последней каплей для Рязанова стал тот факт, что де Лаурентис отказался снимать уличные сцены, расставив съемочное оборудование, так как за это нужно было платить дополнительные деньги. И тогда он предложил снимать все итальянские сцены из машины.
Рязанов не стерпел и заявил, что он отказывается работать в таких условиях. После того как де Лаурентис понял, что режиссер не шутит, ему пришлось раскошелиться.
5. Как вы все наверняка знаете, Эльдар Рязанов обожал сниматься в эпизодических ролях в своих же фильмах. Фильм "Невероятные приключения итальянцев в России" не стал исключением. Здесь он сыграл роль врача, который откалывал от Мафиозо куски льда. Впрочем, это вы и так знаете.
6. Роль Ольги досталась итальянской студентке Антонии Сантилли, которого до этого строила карьеру фотомодели, а также снималась в довольно откровенных фильмах.
Правда, самому Рязанову Антония не понравилась. Дело в том, что по его замыслу Ольга должна быть озорной девушкой со спортивным телосложением, тогда как Антония была хрупкой на вид девушкой.
Тогда Антония решила доказать, что она сможет воплотить Ольгу на экране, и ради этого даже научилась водить автомобиль. В фильме, кстати, именно она ведет машину. Но в трюковых сценах за рулем конечно же сидел каскадер.
7. Сама актриса Антония Сантилли по-русски не говорила, как и ее коллеги. Поэтому в фильме мы слышим голос актрисы Натальи Гурзо, известной по фильмам "Иван Васильевич меняет профессию", "Гараж" и др. А вот дети 90-х безусловно вспомнят ее голос, ведь именно она озвучивала Гайку в мультсериале "Чип и Дейл спешат на помощь" (не во всех сериях).
8. Актер Андрей Миронов был полностью погружен в работу и выполнял ее более чем на 100%. Дело в том, что он не только сыграл роль Советского милиционера Андрея Васильева, но и еще выполнял большинство трюков сам.
Да-да, именно он, а не каскадер ползал по пожарной лестнице во время движения автомобиля. Также, Миронов лично спускался по ковровой дорожке из окна гостиницы, висел на разводном мосту и стоял рядом со львом.
И кстати, несмотря на то, что по фильму его герой перелезает последним, во время съемок Миронов перелезал первым, чем подал пример своим итальянским коллегам.
9. Роль Розарио Огро досталась актеру Тано Чимароза. Наверняка, многие из вас помнят, как Розарио Огро вылетел в иллюминатор, после чего сильно обледенел.
Естественно, лед был ненастоящий. Мастер по спецэффектам Джулио Молинари с помощью специального материала создал по фигуре актера некий кокон. После этого кокон надевался на самого актера. А для достоверности, дабы показать, что это не искусственный материал, а кусок льда, кокон покрывали тальком и нафталином.
10. Также, сеньор Молинари изготовил специальное киношное стекло, которое не резало и не царапало актеров, а также очень легко разбивалось. Это самое киношное стекло было использовано в самолете, когда Розарио Огро выбивал ногами иллюминатор, а также в сцене, когда главные герои пробились на склад с матрешками.
11. Актриса Ольга Аросева была немного обижена на Эльдара Рязанова за то, что он предложил ей крохотную роль матери Андрея, тогда как за ее плечами было немало важных и ведущих ролей в других фильмах, в том числе и в фильмах самого Рязанова.
Но когда она узнала, что съемки будут проходить в Италии, актриса отпустила все обиды. По признанию, несмотря на то, что в кадре она появляется буквально на пару минут, она провела в Италии две замечательные недели.
Также, Аросева рассказывала, что во время съемок с итальянцами, те практически не затыкались, не давая ей вставить слова. Не выдержав этого актриса просто вставила в рот одному из них полотенце, которое на тот момент держала в руке.
12. По словам Тано Чимарозо, сыгравшего роль Мафиозо, за эту роль его благодарили самые настоящие итальянские мафиози. Впрочем, сам актер никогда не был связан с криминальными структурами.
13. Итальянцы долго мучались с поисками актера на роль безымянного хромого итальянца, но в итоге так никого и не смогли найти. Тогда Рязанов предложил на эту роль знаменитого советского актера Евгения Евстигнеева, который идеально вписался этот образ.
14. Одной из главных фишек данного фильма стало наличие живого льва. Эта роль досталась известному домашнему льву по имени Кинг, который проживал в двухкомнатной квартире у семьи Берберовых в Баку. Этот лев был настоящей звездой и о нем знал чуть ли не каждый.
И несмотря на то, что многие находили в домашнем льве что-то умилительное, большинство людей с опаской смотрело на животное, ведь как ни крути, а это все же дикий хищник.
Съемочная группа перевезла семью Берберовых вместе со львом в Ленинград, где и проходили съемки фильма. Ну а для комфортных съемок было решено снимать сцены со львом исключительно в белые ночи.
Но когда начались съемки, Кинг попросту отказывался работать. Он совершенно не хотел совершать лишних телодвижений. Только на съемку момента, где лев запрыгивает через окно на склад матрешек, ушло 4 ночи.
Все актеры до смерти боялись льва, и лишь один Андрей Миронов спустился к дикому коту, чтобы заговорить ему зубы. Страшно было всем - актерам, съемочной группе и самому Андрею Миронову. Но в итоге сцена была отснята без проблем.
15. Когда еще когда все съемки были закончены, льва перевезли на время в Москву, чтобы посмотреть, все ли кадры получились, чтобы в случае чего доснять сцены на "Мосфильме". Там он случайно вырвался на улицу и прыгнул на студента, который прогуливался со своей девушкой неподалеку.
Когда на помощь прибежал лейтенант милиции Александр Гуров и увидел, как огромный дикий кот валяет студента, он тут же выхватил табельное оружие и застрелил в Кинга. Сам студент был госпитализирован с шоком первой степени и глубокими порезами от когтей.
Позже тот самый студент подарил Александру Гурову радиоприемник с гравировкой "Спасибо за жизнь", который тот хранит и по сей день.
Правда, по началу Гурову пришлось нелегко, так как Берберовы стали обвинять его в том, что он убил уникальное животное и гордость Советского Союза. На него было написано заявление, да и в принципе началась настоящая травля. Но все же Гуров был оправдан и даже сделал карьеру, дослужившись до генерала-лейтенанта МВД.
Кстати, позже семья Берберовых завела второго льва, которого назвали Кинг II. Правда, новый лев обладал куда более дурным характером, а после смерти главы семейства в 1978 году он стал вести себя куда хуже.
А в 1980 году он в порыве гнева (по одной из версий лев подрался с пумой, которая также проживала в семье Берберовых) набросился на хозяйку - Нину Берберову и ее 14-летнего сына Романа. К сожалению, мальчик не выжил после атаки льва, а лев Кинг II и пума Ляля были убит милиционерами.
16. Все итальянские актеры в фильме разговаривают голосами российских актеров:
- Ольга - Наталья Гурзо;
- Антонио - Александр Белявский;
- Джузеппе - Михаил Кононов;
- Росарио Огро - Михаил Глузский;
- Доктор - Яков Беленький;
- Мариза (жена Антонио) - Римма Маркова.
17. Все трюки были исполнены профессиональными каскадерами. Так, например, для того, чтобы снять сцену со скорою в начале фильма, машине скорой помощи пришлось протиснуться между столиками в летнем кафе, где машину уже поджидали подготовленные актеры массовки.
Но стоит отметить, что человек, сидевший за столиком у стены перепугался так сильно, что истошно заорал. Члены съемочной группы решили, что его переехала машина, но благо все обошлось. Просто мужчина сильно испугался из-за того, что машина проехала в паре сантиметров от него.
Из-за этого случая члены массовки потребовали денежной компенсации, иначе они грозились пойти в суд и устроить скандал. Директору картины пришлось улаживать этот вопрос, накинув денег актерам массовки.
18. Роль Минской автострады, на которую садился самолет, сыграл настоящий аэродром. Изначально, Рязанов действительно хотел, чтобы самолет посадили на какой-нибудь автостраде, но ему просто не позволили это сделать, так как толщины асфальта на дорогах не хватило бы для того, чтобы выдержать самолет.
Тогда и решено было использовать настоящий аэродром, загримировав его под городскую автостраду. Со взлетно-посадочной полосы убрали все знаки и прожекторы, по краям поставили декорации домов, посадили деревья, установили светофоры, на полосу нанесли дорожную разметку, а также подогнали бочку с квасом.
Но самым сложным было конечно же посадить самолет среди едущих автомобилей. Выполнить этот трюк вызвался профессиональный летчик Иван Таращан. Но у него было два условия:
- Машины в кадре должны быть исключительно легковыми;
- За рулем автомобилей должны сидеть летчики, так как если что-то произойдет, они смогут сориентироваться по ситуации.
Оба требования были выполнены, а трюк получился с первого же дубля, но на всякий случай было отснято еще пять дублей, которые также были выполнены великолепно.
19. Большинство автомобильных трюков выполнил итальянский автогонщик Серджио Миони. Правда, после того, как контракт с Миони закончился, тот уехал домой в Италию. Поэтому, оставшиеся сцены пришлось выполнять уже советским каскадерам.
20. В сцене, когда "Москвич" приземляется на "Жигули", у "Москвича" был извлечен двигатели и другие детали, чтобы облегчить машину. Внутри же "Москвича" в тот момент сидели не актеры, а три манекена.
21. Взрыв бензоколонки поразил многих зрителей своей масштабностью. Естественно, взрывать настоящую бензоколонку не пришлось, так как для съемок фильма был построен макет. Правда, макет получился настолько популярным, что многие машины пытались заехать туда, чтобы заправиться.
22. Наверное самым сложным трюком был прыжок через разводной мост. Только на его подготовку ушло в районе месяца. Нужно было все рассчитать до ювелирной точности, чтобы никто не пострадал.
Но после всех расчетов отказалось, что расстояние от края моста до теплохода составляло около 8 метров. Естественно, прыгать с 8 метров было нельзя. Тогда создатели фильма пошли на маленькую хитрость. На теплоходе была сделана небольшая надстройка, благодаря чему расстояние сократилось до 5 метров, что все равно было опасно для прыжка.
Но в этот раз трюк выполняли уже не актеры, а студенты циркового училища, которые сами впервые исполняли такой трюк без страховки. Лишь актер Нинетто Даволли, сыгравший Джузеппе, изъявил желание лично исполнить этот трюк. Но ему было проще всего, так как он не прыгал по теплоходу, а перепрыгнул через мост в самом начале его разведения.
А вот Миронов, как я уже писал выше, действительно сам висел на мосту. Сделано это было для того, чтобы убедить зрителей, что на теплоход также прыгали сами актеры.
23. Помните сцену, когда герой Миронова нырял на дно Невы за сундуком с кладом? На самом деле это была не Нева, да и вообще не Ленинград. Съемки этой сцены проходили в Средиземном море возле Неаполя (Италия).
24. Фильм "Невероятные приключения итальянцев в России" оказался настолько успешным, что за первый год картину посмотрело порядка 50 миллионов зрителей.
25. После съемок фильма итальянские актеры были сильно вымотаны из-за ритма съемок. А ведь на западе всегда считалось, что русские актеры чрезвычайно медлительны. Но после того, как итальянцы поработали с Рязановым, они поняли, что это не так.
Источник:
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Зато миленькая и классная...
Искренне сожалею, что в современном мире, таких фильмов мало...