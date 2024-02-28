Особняк Фредди Меркьюри впервые выставлен на продажу

Меркьюри купил недвижимость в 1985 году за 500 тыс. фунтов стерлингов, но с тех пор её стоимость выросла в шестьдесят раз.

Garden Lodge стал святыней для поклонников со всего мира, которые оставляли послания покойному музыканту на входной двери до того, как Мэри заменила её несколько лет назад.