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Особняк Фредди Меркьюри впервые выставлен на продажу

Особняк Фредди Меркьюри впервые выставлен на продажу

Автор:
28 февраля 2024 08:52
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Garden Lodge   Queen   Фредди Меркьюри   музыкант   особняк   продажа   
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Звезда Queen Фредди Меркьюри скончался в своём лондонском особняке три десятилетия назад. Его бывшая возлюбленная, 72-летняя Мэри Остин, намерена продать дом легенды в элитном районе Кесингтон за 30 млн фунтов стерлингов (более 3,5 млрд рублей).

Меркьюри купил недвижимость в 1985 году за 500 тыс. фунтов стерлингов, но с тех пор её стоимость выросла в шестьдесят раз.

Garden Lodge стал святыней для поклонников со всего мира, которые оставляли послания покойному музыканту на входной двери до того, как Мэри заменила её несколько лет назад.

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Всего шесть месяцев назад личные вещи Фредди были проданы на сумму более 40 млн фунтов стерлингов.

Мэри рассказала Bloomberg: "На самом деле этот дом мой только формально. Я занималась домом вместе с ним [Меркьюри] и для него, и он всегда будет принадлежать ему. Это была его мечта, это было его видение".

Агентство недвижимости Knight Frank опубликовало лишь две фотографии интерьера. На них изображены прихожая и столовая с классической мебелью и стенами, выкрашенными в жёлтый цвет.

Недавно появились слухи, что фронтмен Queen может быть воссоздан в цифровом формате для выступлений на сцене, например, в резиденции ABBA Voyage в Лондоне.

Компания Mercury Songs Limited, владеющая правами на творчество артиста, зарегистрировала товарные знаки, связанные с виртуальной реальностью и 3D.

24 ноября 1991 года Фредди Меркьюри скончался в возрасте 45 лет от бронхопневмонии, развившейся на фоне СПИД.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Garden Lodge   Queen   Фредди Меркьюри   музыкант   особняк   продажа   
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1  комментарий
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ruslan d 11 минут назад
Повезет кому-то дом с историей
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