Особняк Фредди Меркьюри впервые выставлен на продажу

Звезда Queen Фредди Меркьюри скончался в своём лондонском особняке три десятилетия назад. Его бывшая возлюбленная, 72-летняя Мэри Остин, намерена продать дом легенды в элитном районе Кесингтон за 30 млн фунтов стерлингов (более 3,5 млрд рублей).
Меркьюри купил недвижимость в 1985 году за 500 тыс. фунтов стерлингов, но с тех пор её стоимость выросла в шестьдесят раз.
Garden Lodge стал святыней для поклонников со всего мира, которые оставляли послания покойному музыканту на входной двери до того, как Мэри заменила её несколько лет назад.
Всего шесть месяцев назад личные вещи Фредди были проданы на сумму более 40 млн фунтов стерлингов.
Мэри рассказала Bloomberg: "На самом деле этот дом мой только формально. Я занималась домом вместе с ним [Меркьюри] и для него, и он всегда будет принадлежать ему. Это была его мечта, это было его видение".
Агентство недвижимости Knight Frank опубликовало лишь две фотографии интерьера. На них изображены прихожая и столовая с классической мебелью и стенами, выкрашенными в жёлтый цвет.
Недавно появились слухи, что фронтмен Queen может быть воссоздан в цифровом формате для выступлений на сцене, например, в резиденции ABBA Voyage в Лондоне.
Компания Mercury Songs Limited, владеющая правами на творчество артиста, зарегистрировала товарные знаки, связанные с виртуальной реальностью и 3D.
24 ноября 1991 года Фредди Меркьюри скончался в возрасте 45 лет от бронхопневмонии, развившейся на фоне СПИД.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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