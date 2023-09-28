Экс-вице-президент нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун распродает имущество в России

Как бы то ни было, за кордоном Леонида Федуна (№ 19 в российском рейтинге Forbes) давно заждались нескромные запасные аэродромы, где ему ничто не мешает навсегда осесть, - пишет Life.

У него есть вилла под Ниццей и пентхаус в Лондоне. Вилла покупалась в нулевых годах за €14 млн, сейчас её стоимость до €50 млн.

В Лондоне, по сведениям TheGuardian, возле Букингемского дворца у него пентхаус стоимостью £23 млн в ЖК One Hyde Park — эта на сегодняшний день самая дорогая новостройка и самый гламурный адрес в мире. Пуленепробиваемые стёкла, серебристо-кремовые лобби в стиле ар-деко, отделка квартир из дуба, кожи и щёлка, круглосуточный сервис на уровне all inclusive пятизвёздочного отеля, в цоколе — озоновый бассейн, корты для сквоша, симулятор гольфа, камерный кинотеатр и спа-комплекс. По периметру для безопасности установлены сканеры, распознающие радужную оболочку глаз. Также внутри имеются специальные камеры, которые снимают вашу спину и воспроизводят её с задержкой на зеркале, чтобы вы могли посмотреть, как выглядите сзади.

А ещё ЖК One Hyde Park спроектирован так, что его жильцам никогда не приходится ступать ногами на обычный тротуар или толкаться с широкой публикой.