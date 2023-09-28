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Экс-вице-президент нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун распродает имущество в России

Экс-вице-президент нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун распродает имущество в России

Автор:
28 сентября 2023 23:26
Сообщество : Жизнь
Метки: Леонид Федун   имущество   лукойл   миллиардер   недвижимость   особняк   продажа   состояние   
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Леонид Федун - бывший вице-президент НК "Лукойл", продавший год назад ФК "Спартак" и стадион "Открытие Банк Арена", распродаёт имущество в России. По данным SHOT, на продажу выставлена премиум-квартира в центре Москвы, где долгое время жила его семья, и яхта, сделанная для миллиардера по спецзаказу.

Хоромы в переулках Арбата в историческом доходном доме И.С. Баскакова, по информации SHOT, сейчас продаются за 150 млн рублей. Указанная цена кажется заниженной: речь идёт о недавно отреставрированном и осовремененном памятнике архитектуры в самом центре Москвы, где предусмотрены круглосуточная охрана и закрытый частный двор. Сами выставленные на продажу апартаменты дорого меблированы и выглядят роскошно. Высота потолков — 3,5 – 4 метра.

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Кроме того, Леонид Федун продает за €99 млн евро моторную яхту Sparta, пару лет назад сделанную для него на заказ на нидерландских верфях. Судно достигает в длину 67 метров и оборудовано джакузи, пейзажным бассейном «с эффектом бесконечности», овальным джакузи с примыкающим баром, лежаками для загара, сауной и парной, гаражом под лимузин, винтовой лестницей и стеклянным лифтом, соединяющим все палубы.

Леонид Федун, к слову, уроженец Киева, стал одним из немногих российских олигархов, избежавших западных санкций.

И после недавней статьи в Die Welt, становится понятно почему. По информации немецкого издания, в марте 2022-го была организована схема, по которой нефть с болгарского завода "Лукойла" через цепочку посредников покрывала до 40% нужд Киева и ВСУ. По сути, лукойловской соляркой могли заправляться украинские танки. И концерном тогда управлял именно Федун.

Судя по всему, побег из "кровавого Мордора" миллиардер готовит неспешно: прошлым летом он оставил пост вице-президента "Лукойла" и продал "Спартак". В этом футбольном сезоне впервые перестал появляться на матчах любимого клуба.

Как бы то ни было, за кордоном Леонида Федуна (№ 19 в российском рейтинге Forbes) давно заждались нескромные запасные аэродромы, где ему ничто не мешает навсегда осесть, - пишет Life.

У него есть вилла под Ниццей и пентхаус в Лондоне. Вилла покупалась в нулевых годах за €14 млн, сейчас её стоимость до €50 млн.

В Лондоне, по сведениям TheGuardian, возле Букингемского дворца у него пентхаус стоимостью £23 млн в ЖК One Hyde Park — эта на сегодняшний день самая дорогая новостройка и самый гламурный адрес в мире. Пуленепробиваемые стёкла, серебристо-кремовые лобби в стиле ар-деко, отделка квартир из дуба, кожи и щёлка, круглосуточный сервис на уровне all inclusive пятизвёздочного отеля, в цоколе — озоновый бассейн, корты для сквоша, симулятор гольфа, камерный кинотеатр и спа-комплекс. По периметру для безопасности установлены сканеры, распознающие радужную оболочку глаз. Также внутри имеются специальные камеры, которые снимают вашу спину и воспроизводят её с задержкой на зеркале, чтобы вы могли посмотреть, как выглядите сзади.

А ещё ЖК One Hyde Park спроектирован так, что его жильцам никогда не приходится ступать ногами на обычный тротуар или толкаться с широкой публикой.

После начала спецоперации Леонид Федун публично посетовал на возникшие у него "огромные сложности", кулуарно он якобы пожаловался на потерю аж 99% состояния. Пессимистичны были и эксперты Bloomberg, они насчитали ему убытков на минус 80%. Впрочем, по новым данным Forbes, у Леонида Федуна всё не так ужасно. Да, он среди самых обедневших из-за СВО российских миллиардеров. Но в итоге капитал его семьи исхудал лишь на треть, минус $4,2 млрд, и теперь равен $9,2 млрд. Федуны сохранили за собой 11% акций "Лукойла" и долю в "Специализированном застройщике "Стадион "Спартак", который выступает девелопером крупных жилых проектов в Москве.

Так что "обедневшему миллиардеру" есть на что жить за границей. С Россией ему теперь не по пути.

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Метки: Леонид Федун   имущество   лукойл   миллиардер   недвижимость   особняк   продажа   состояние   
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10  комментариев
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34k
albedo Час назад
Чем больше таких "олигархов" слиняют из России -тем лучше для страны.
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6k
Андрей Крылов 14 минут назад
То ли птицы летят перелётные, то ли крысы бегут с корабля... (с)
Ссылка www.youtube.com


Ни дна ни покрышке таким крысам! Пусть о том вспомнит и подобный бывший друг.нынче может ещё и живой, в Нью-Йорке, проживающий напо состоянию лет 5 назад, у которого жена была "средством передвижения" :) Это посмти бытовое дело. Вот дили мы рядом, в студенчестве, пели одни песни, в армии СССР служили были патриотами.... А потом он эмигрировал со всей семьёй жены - еврейки. стал патриотом США, И мне не друг давно. Вот вообшще не очем стало говорить. Стал резко другим человеком! Как те укры., у которых критическое мышление атрофировалось. А, что интересно, та гадина, когда сломала сложно руку, догайтесь сто что сделала? Классика! Оно полетело самолётом в Россию лечиться! Потому, что лечить такое в Штатах очень дорого, куда дороже перелёта туда-обратно, а у гадины есть или был тогда ещё и российский паспорт и старенькая мама в Майкорп\пе и место где пожить...! Ненавижу таких.
На войне британца или любую нерусь скорее помилую (ну, там поколения воспитания и своя страна роднее) , а такого сразу в расход.
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32k
БамбарбияКиргуду 55 минут назад
А могли бы эту мразь замочить в сортире.А не ждать пока он слиняет.ГдеСМЕРШ?
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397
Александр Богомолов БамбарбияКиргуду 17 минут назад
в СССР остался.
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12k
Rus77 Час назад
Пусть канает, но с конфискацией!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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